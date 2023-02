Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 19ème journée : Dijon vs Metz 2 - 3 (1-1 0-0 1-1 0-1) Après prolongation Le 11/02/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Metz ] Un match tendu Match décisif au sommet de la poule C. Dijon net leader possède des matchs d'avance sur Metz autant dire que rien n'est fait pour la première place. Les Ducs doivent l'emporter à domicile pour assurer leur trône. Le Graoully messin a la même obligation. Un duel de haute volée donc à Trimolet Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/02/2023 à 13:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Ducs sont mieux dans le match mais une pénalité leur brise les reins. Le Guen slape de loin mais le lancer est repoussé. Les Messins sont pénalisés à leur tour, Chabert contourne la cage et remet dans le slot pour Catalao qui vient buter sur Eriksson impeccable. Une deuxième pénalité visiteuse permet de jouer à 5 contre 3 mais Dijon rate l'occasion. Au retour à quatre pourtant, Valtat dans le slot parvient à faire trembler les filets et donner l'avantage aux locaux (1-0 à 12'20). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs repartent à leur suppériorité numérique, le slap de Geantet est capté par la mitaine d'Eriksson. Dijon est pénalisé, Metz accélère et obtient un 5 contre 3, les Ducs font de leur mieux et Krofta impeccable maintient le score. Une nouvelle faute ducale est sifflée sur la sirène.

Les Ducs repartent à leur suppériorité numérique, le slap de Geantet est capté par la mitaine d'Eriksson. Dijon est pénalisé, Metz accélère et obtient un 5 contre 3, les Ducs font de leur mieux et Krofta impeccable maintient le score. Une nouvelle faute ducale est sifflée sur la sirène.



Tirs cadrés : 18 / 12 pour Metz

Engagements : 17 / 6 pour Metz



Infériorités sauvées :



Metz revient en suppériorité numérique et pousse pour passer devant. Zeliska contourne la cage mais vient buter sur le cerbère dijonnais. Malgré le retour à cinq, le Graoully conserve l'initiative de jeu cependant il peine a apporter du danger sur la cage locale. Dijon a énormément de mal à contrer et subit sans vraiment parvenir à renverser la tendance. Lapkov part en break, il efface le défenseur local comme à la parade mais vient buter sur Krofta impérial d'un arrêt des jambières.

Les Ducs repartent enfin dans l'autre sens, Jury à deux reprises échoue sur Eriksson. Photographe : Philippe Rouinssard

Mais ce n'est qu'un feu de paille, Metz revient à l'offensive. Les tentatives sont soit à côté du cadre soit bloquées par le gardien. Une faute dijonnaise s'ajoute à ce marasme local, mais sans résultat probant. Les Ducs subissent une double faute et doivent encore évoluer à trois. Lapkov tente de loin, sans succès. Valtat et Chabert parviennent à partir en break à deux mais Eriksson s'offre une impeccable sortie. Peu après Chabert contre en solitaire mais sa crosse heurte le casque d'un joueur adverse, il part à son tour au cachot.

Metz retourne à ses chères études et cherche l'ouverture mais Krofta tient le fort bien assisté par le dernier trio local. Dijon revient à quatre et verrouille la zone puis tue la deuxième faute. Soulagement dans les tribunes mais les Bourguignons sont pénalisés sur la sirène.



Tirs cadrés : 21 / 9 pour Metz

Tirs cadrés : 21 / 9 pour Metz

Engagements : 12 / 10 pour Dijon



Finalement la pénalité de trop :



Dijon revient comme au deuxième tiers en infériorité. Les Ducs contrent, Chabert sert Petot qui lance, le rebond concédé par Eriksson est repris par Chabert qui envoie au fond (2-1 à 40'42).

Metz retourne à l'offensive et récupère une nouvelle faute, quelques secondes de temps à encore tenir à trois. A quatre, Dijon contre encore. Eriksson relance dans l'axe sur Chabert, l'occasion est parfaite mais le Dijonnais lance directement sur le gardien.

Un épisode à quatre contre quatre profite aux Ducs qui jouent vite vers l'avant mais sans succès. Metz tente de repartir mais le rythme baisse. Chabert est sanctionné, il s'en prend aux officiels et écope d'une deuxième sanction. Metz est à son tour pénalisé dans un match qui devient de plus en plus cahotique. Geantet est à la déviation mais Eriksson s'interpose. Photographe : Philippe Rouinssard

Le temps file et Dijon semble se contenter de son mince avantage. Metz presse alors que Chabert purge sa deuxième sanction. Zeliska lance, Krofta fait le premier arrêt, Stroppolo dans le slot reprend victorieusement le rebond et égalise devant un portier abandonné et dépité (2-2 à 56'40).

Chabert part en solitaire, son tir provoque un gros rebond dans l'axe mais personne n'est là pour reprendre. Maccioni part seul alors que le palet fonce vers le but dijonnais et que les défenseurs sont encore aux abonnés absents, Krofta sort à toute allure et vient chasser la rondelle sur le côté pour s'éviter un duel.

La sirène résonne et donne donc une prolongation sur ce triste match au sommet.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Metz

Tirs cadrés : 13 / 12 pour Metz

Engagements : 11 / 8 pour Metz



Un petit contre et puis s'en vont :

Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon gagne le premier engagement et par à l'offensive mais un drôle de hors jeu est sifflé. Il faut réengager à l'entrée de la zone messine. Le Graoully remporte l'engagement mais les Ducs récupèrent rapidement la rondelle. Ils dégagent au fond et perdent bêtement la rondelle. Klesmann récupère et lance Lapkov seul en break il vient cueillir Krofta sous le bras et donne la victoire aux messins (3-2 à 60'37).



Tirs cadrés : 1 / 0 pour Metz

Engagements : 1 / 1



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Filipp Lapkov

* : Adrian Eriksson



Dijon s'incline pour le dernier match de la saison régulière. Mais le point pris suffi à assurer la première place de la poule C. Un match très laborieux et haché par de très nombreuses pénalités (30 minutes). Les Ducs ont bégayé leur hockey offensif et laissé beaucoup de forces a tuer les pénalités, dont trois épisodes en double infériorité sans encaisser de but. En fin de dernier tiers, une ultime pénalité a suffi pour être rejoins au score avant une défaite immédiate en prolongation. L'indiscipline devra réellement être réduite dans les matchs d'interclassements et les playoffs pour ne pas voir la saison s'achever plus tôt que prévu. Derrière la défense si elle a été héroïque à trois, a tout de même encore peiné pour épauler un éblouissant Krofta qui ne peut cependant pas tout faire, ni marquer les buts. Dijon a plus d'un mois pour travailler son jeu puisque les matchs d'interclassement débuteront le 18 mars. Pour le moment Briançon II est deuxième de la poule D donc serait provisoirement l'adversaire des Ducs, mais sur les deux derniers matchs restant Avignon peut encore revenir et même Nice II qui a trois matchs encore à disputer.

Metz a arraché une victoire plutôt méritée au vue de la domination en grande partie due à de très nombreux powerplays qui ont bien eu du mal à se concrétiser. Le Graoully n'a pas forcément brillé par son réalisme et a profité de deux éclairs de Lapkov pour l'emporter et d'un but besogneux sur une suppériorité enfin productive. Metz n'a pas encore sa deuxième place assurée, elle dispute encore un match à Compiègne dans 15 jours puis le match retour à Metz contre les Lions le 4 mars. Les Gaulois sont à l'embuscade et le Graoully ne devra pas se faire surprendre. S'il termine premier il défiera l'ogre lyonnais en match d'interclassement.







