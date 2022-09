Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 1ère journée : Dijon vs Châlons-en-Champagne 4 - 1 (1-0 1-1 2-0) Le 24/09/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Châlons-en-Champagne ] Messire le Duc est verni et l'emporte Les Ducs après un net succès à domicile en match de préparation la semaine dernière entament leur campagne 2022-23 à domicile face à Châlons en Champagne. Les deux équipes auront à coeur de bien commencer la saison Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/09/2022 à 12:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Châlons-en-Champagne :



Une bonne entrée en matière :



Les Gaulois continuent de pousser et la défense dijonnaise peine à sortir de sa zone, Krofta fait déjà le ménage pour tenir le score vierge.

Neuwirth contre, il tente de remettre en retrait sur Devaux mais la passe trop forte ne peut aboutir. Les Ducs reviennent à leur vieille stratégie du contre, mais ne parviennent pas à s'installer en zone châlonnaise. Strömbäck tente dans l'angle mais son tir est bloqué par le portier. Fahas se jette sur le rebond mais le pousse contre la jambière de Brun. Bourguin en solitaire n'a pas plus de résultat. Photographe : Philippe Rouinssard

Châlons en Champagne contre, Le Pezron en solitaire manque le cadre. Les Gaulois restent dangereux devant la cage locale mais Krofta est solide. Sur un bon contre Dijon fait sauter la banque. Chabert sert Durin qui entre en zone et lance au but, le rebond dans l'angle est précipité au fond par Strömbäck (1-0 à 10'52). Châlons démarre bien la rencontre et se porte à l'offensive, Thery dans le slot manque le cadre. Sokolov dans l'angle vient lui se heurter au gardien bourguignon. Alexandra emmène le contre dijonnais mais son tir lointain est repoussé sans difficulté par Brun.Les Gaulois continuent de pousser et la défense dijonnaise peine à sortir de sa zone, Krofta fait déjà le ménage pour tenir le score vierge.Neuwirth contre, il tente de remettre en retrait sur Devaux mais la passe trop forte ne peut aboutir. Les Ducs reviennent à leur vieille stratégie du contre, mais ne parviennent pas à s'installer en zone châlonnaise. Strömbäck tente dans l'angle mais son tir est bloqué par le portier. Fahas se jette sur le rebond mais le pousse contre la jambière de Brun. Bourguin en solitaire n'a pas plus de résultat.Châlons en Champagne contre, Le Pezron en solitaire manque le cadre. Les Gaulois restent dangereux devant la cage locale mais Krofta est solide. Sur un bon contre Dijon fait sauter la banque.

Le jeu s'équilibre sur un bon rythme. Les Ducs continuent leurs offensives solitaires, Stoll s'y reprend à deux fois mais son tir est chaque fois repoussé par le gardien de la Marne. Châlons reprend progressivement le contrôle du palet et accélère. Krofta tient bon, Neuwirth écope d'un 2+2 pour un contact en zone offensive. Les Gaulois s'installent et font tourner le palet mais ne parviennent pas à égaliser avant le premier coup de sirène.



Tirs cadrés : 15 / 12 pour Châlons en Champagne

Engagements : 8 / 8



Dominer n'est pas gagner :



Châlons revient en powerplay et accroît son pressing, une nouvelle faute tombe sur le casque des locaux. A trois contre cinq la situation se complique, Krofta est sur tous les coups et parvient à sauver le navire pris dans l'orage des lancers. Holodkovs longe la cage et lance, Krofta en grand écart parvient encore à repousser.

De retour à égalité numérique, Dijon relance ses contres. Chabert essaie mais Brun s'interpose. Les Ducs s'installent mais sont pénalisés peu après. Holodkovs en solitaire ne peut battre le natif de Česká Lípa. La pénalité est à nouveau tuée, les locaux repartent de nouveau au charbon. Mahier à la mi-zone retrouve ses bons réflexes et canonne au fond du but châlonnais (2-0 à 27'22).

Krofta multiplie les parades, mais sa défense encore une fois aux abonnés absents, laisse faire, après plus de trois rebonds, Girardin parvient enfin à glisser le palet derrière la ligne, le Tchèque au sol seul, est battu (2-1 à 27'50). Photographe : Philippe Rouinssard

Thery tente de trouver la faille dans la foulée, mais le gardien bloque. Holodkovs lance lui à côté du but. Mikula reprend le rebond et pousse dans l'angle, mais Krofta a déjà bouché le trou. Une pénalité des visiteurs vient desserrer leur étau. Le powerplay ducal est complètement à côté du coup et ne lance même pas une fois en deux minutes !

Les Gaulois repartent, Sokolov met pour Pernot dans le slot mais sa déviation passe au dessus. Holodkovs canonne, mais cette fois le palet s'écrase sur le montant. La défense locale complètement dépassée coule, heureusement pour elle, le portier reste vigilant et chanceux. Sur un break de Holodkovs le tir du Letton heurte la transversale. Mikula voit sa tentative dévié par Krofta. Une pénalité dijonnaise est sifflée en toute fin de tiers.



Tirs cadrés : 18 / 7 pour Châlons en Champagne

Engagements : 10 / 8 pour Châlons en Champagne Châlons en Champagne retourne au pressing.Thery tente de trouver la faille dans la foulée, mais le gardien bloque. Holodkovs lance lui à côté du but. Mikula reprend le rebond et pousse dans l'angle, mais Krofta a déjà bouché le trou. Une pénalité des visiteurs vient desserrer leur étau. Le powerplay ducal est complètement à côté du coup et ne lance même pas une fois en deux minutes !Les Gaulois repartent, Sokolov met pour Pernot dans le slot mais sa déviation passe au dessus. Holodkovs canonne, mais cette fois le palet s'écrase sur le montant. La défense locale complètement dépassée coule, heureusement pour elle, le portier reste vigilant et chanceux. Sur un break de Holodkovs le tir du Letton heurte la transversale. Mikula voit sa tentative dévié par Krofta. Une pénalité dijonnaise est sifflée en toute fin de tiers.: 18 / 7 pour Châlons en Champagne: 10 / 8 pour Châlons en Champagne



Messire le Duc fait ce qu'il faut :





Comme à son habitude, Dijon lance des contres solitaires qui n'aboutissent pas vraiment. Les locaux tiennent et amorcent la contre offensive. Celle-ci se montre bien peu efficace mais permet de respirer un peu et de faire changer la pression de camp.

Girardin renverse la vapeur mais seul face au cerbère local il perd son duel. Dijon est de nouveau pénalisé, la partie se complique. Pourtant c'est en infériorité que viendra la délivrance. Strömbäck parvient à récupérer le palet à la bleue, il traverse la zone offensive châlonnaise, d'un tir parfait il nettoie la lucarne (3-1 à 51'45). Photographe : Philippe Rouinssard

Les visiteurs prennent leur temps mort et repartent de l'avant car ils sont en suppériorité. Matejka dans le slot vient encore buter sur le gardien tchèque. Les Ducs parviennent à repartir à l'offensive et récupère un powerplay, ils contrôlent le palet en zone offensive mais ne lancent pas. Thery sorti de prison part en break à deux contre zéro avec un compère, les passes s'échangent d'un côté à l'autre, mais Krofta s'envole et repousse une fois encore la rondelle.

Les Ducs s'offrent encore quelques tentatives à l'image de Neuwirth dans le coin qui bute sur Brun. La fin de match est surdominée par Châlons en Champagne. Le gardien sort pour provoquer un ultime surnombre. Mahier récupère et trouve Durin qui lance vers la cage vide, Goncalves fonce, il se jette touche le palet mais trop tard, celui-ci entre dans le but (4-1 à 59'41).

Echec et mat, les Ducs déjouent les Gaulois pour ce premier match de la saison de D3.



Tirs cadrés : 11 / 9 pour Châlons en Champagne

Engagements : 8 / 7 pour Châlons en Champagne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : William Strömbäck

* : Maoh Durin Les Gaulois attaquent le tiers en suppériorité numérique, malgré leurs tentatives ils ne parviennent pas à égaliser. Dijon même revenu à cinq est acculé à la défensive. Les Châlonnais maîtrisent le palet et restent à l'offensive, la défense bourguignonne et son virevoltant portier font le ménage et parviennent à résister.Comme à son habitude, Dijon lance des contres solitaires qui n'aboutissent pas vraiment. Les locaux tiennent et amorcent la contre offensive. Celle-ci se montre bien peu efficace mais permet de respirer un peu et de faire changer la pression de camp.Girardin renverse la vapeur mais seul face au cerbère local il perd son duel. Dijon est de nouveau pénalisé, la partie se complique. Pourtant c'est en infériorité que viendra la délivrance.Les visiteurs prennent leur temps mort et repartent de l'avant car ils sont en suppériorité. Matejka dans le slot vient encore buter sur le gardien tchèque. Les Ducs parviennent à repartir à l'offensive et récupère un powerplay, ils contrôlent le palet en zone offensive mais ne lancent pas. Thery sorti de prison part en break à deux contre zéro avec un compère, les passes s'échangent d'un côté à l'autre, mais Krofta s'envole et repousse une fois encore la rondelle.Les Ducs s'offrent encore quelques tentatives à l'image de Neuwirth dans le coin qui bute sur Brun. La fin de match est surdominée par Châlons en Champagne. Le gardien sort pour provoquer un ultime surnombre.Echec et mat, les Ducs déjouent les Gaulois pour ce premier match de la saison de D3.: 11 / 9 pour Châlons en Champagne: 8 / 7 pour Châlons en Champagne*** : Michal Krofta** : William Strömbäck* : Maoh Durin



Les Ducs s'imposent confortablement à domicile pour l'ouverture du championnat, mais le score ne représente pas la physionomie de la partie. Dijon a du faire face à des Gaulois très dangereux et dominateurs sur la majorité du match. Portés par un gardien exceptionnel avec ses 43 arrêts, les Bourguignons ont également su marquer aux moments opportuns et profiter à fond de leurs occasions. Ils devront cependant resserrer leur défense et limiter les fautes pour éviter de se mettre en difficulté. Ils prennent logiquement la tête de la poule C. La semaine prochaine les Dijonnais recevront l'Etoile Noire de Strasbourg qui évolue en D1 pour le premier tour de la Coupe de France, une marche colossale à franchir pour les hommes de Roy. Les Ducs retrouveront la D3 le 8 octobre pour un déplacement à Compiègne.

Châlons en Champagne a livré un excellent match dans tous les secteurs du jeu. Pourtant les Gaulois s'inclinent nettement à Dijon, malgré leurs combinaisons, leurs nombreux powerplays et leurs tentatives ils n'ont pu déjouer un impérial gardien qui les a écoeuré. Ils devront resserrer les rangs dès la semaine prochaine pour la réception de Reims (D2) pour un derby relevé au premier tour de la Coupe de France. Le championnat reviendra le 8 octobre, Châlons se déplacera à Metz pour la deuxième journée. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo