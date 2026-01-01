Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 20ème journée : Besançon vs HCMP II 7 - 1 (4-0 1-0 2-1) Le 14/02/2026 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ HCMP II ] Logique respectée Les Aigles sont de retour à domicile après une double confrontation extrêmement piégeuse contre Chambéry II. Vainqueur en fusillade de la belle la semaine dernière, Besançon veut reprendre sa sérénité sur son glaçon face à HCMP II qui n'a pas remporté le moindre match cette saison. Les Bouquetins se sont toutefois inclinés d'une très courte tête lors du dernière match face aux Rapaces d'Orcières. Les Savoyards espèrent donc bien créer la surprise dans la boucle du Doubs mais réduits à deux lignes ce sera bien compliqué d'éviter un massacre de la Saint Valentin Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 15/02/2026 à 11:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Coincé puis nettement décoincé :



Clément Braga-Briquez ramène vite le jeu de l'autre côté, mais son lancer dans l'axe est repoussé par Rollet. Le jeu reste contrôlé par les locaux mais qui sont maladroits dans les passes offensives ou dans les lancers ne se créant pas d'occasions nettes. Une première pénalité sévère n'est pas exploité par les Bouquetins qui ne se montrent pas dangereux. Favre en contre perd son duel contre Beauperin.

Le jue bisontin est rapide et projetté vers l'avant mais toujours sans résultta. Guillaume Henry de loin, ne trompe pas Rollet. L'élan des Aigles semble être coupé par une pénalité, mais bien au contraire. Simon Boichut lancé comme une fusée fonce au but, contourne la cage et vient glisser entre les pads de Rollet pour ouvrir le score en infériorité (1-0 à 13'35).

Deux buts inscrits sur la même infériorité, Besançon se décoince de belle manière tandis que son adversaire sombre. Benoît tente bien de remonter le score en solitaire, en vain. Les Aigles continuent leur pressing. Benjamin Henry remonte la glace à vive allure, il transperce la défense savoyarde et remet dans l'axe pour Louis Gailly qui fusille le portier de Vanoise (3-0 à 15'11).

Trois buts en moins de deux minutes, l'addition est salée. La domination comtoise se poursuit, le HCMP II cherche vainement à se dégager, ses contres n'aboutissent pas. Bais tente sa chance de la bleue, sans résultat. Les visiteurs sous l'eau sont en plus pénalisés. Le powerplay bisontin n'est pas la meilleur du championnat mais il fait bien tourner. Les frères Braga-Briquez font sauter la banque, Clément lance vers Mathis qui dévie et fait trembler les filets savoyards (4-0 à 19'41).

Besançon continue son spectacle, Clément Braga-Briquez trouve Gailly mais cette fois Rollet repousse.



Tirs cadrés : 13 / 6 pour Besançon

Engagements : 11 / 9 pour Besançon



But rapide et nombreuses fautes :

Horizral tente sa chance, son lancer est bien dévié par Ousanin et termine au fond des filets (5-0 à 22'06).

Un but très rapide qui vient enfoncer le clou et faire douter encore plus les visiteurs, réduits à neuf joueurs de champ après une blessure. Besançon continue de contrôler le palet et de presser, Méribel-Courchevel-Pralognan tient de son mieux et repousse courageusement les offensives. Rollet s'interpose devant les canonniers locaux. Dany Parra de la bleue par exemple, voit son lancer repoussé.

Benoît tente bien de relancer les siens, mais le contre qu'il mène est repris. Favre tente un bon slap de la bleue, bloqué par Beauperin toujours vigilant. Une pénalité bisontine peut donner un peu d'air aux visiteurs mais une fois encore ils ne proposent pas grand chose et l'action la plus dangereuse est à mettre au crédit des locaux qui jouent à quatre. Boichut et Guillaume Henry mènent une contre offensive que Rollet bloque. Photographe : Phil Rouinssard

Taillez contre vite il parvient à surprendre la défense locale mais ne parvient pas à lancer. Charlet en solitaire trouve sur la route de son lancer la mitaine de Beauperin. Les Aigles reprennent le contrôle du palet mais se montre intuilement rugueux. Les Doubistes se retrouvent en double infériorité, le HCMP II cherche l'ouverture mais le cerbère bisontin maintient la porte interdite. Boichut s'offre même un contre qui n'aboutit pas.

Les pénalités tuées, les Aigles repartent au front. Clément Braga-Briquez met en retrait à la bleue pour Zimmermann qui lance, Rollet s'interpose. Benoît breake mais reçoit un cinglage, les esprits s'échauffent une bagarre éclate. Méribel-Courchevel-Pralognan II obtient tout de même un nouveau jeu de puissance. Comme souvent les Bouquetins sont surpris en contre, Clément Braga-Briquez trouve Guillaume Henry qui ne peut corser l'addition.



Engagements : 12 / 11 pour Besançon



Derniers coups d'ailes et de poings :



Boichut très remarqué dans ce match, récupère dans le coin remet dans le cercle gauche pour Guillaume Henry qui score à son tour (6-0 à 44'12).

Dans la foulée, une faute est sifflée contre Besançon, une empoignade éclate, les deux pugilistes rejoignent la geôle pour accompagner le premier sanctionné. Nouveau powerplay pour Vanoise donc. Les Bouquetins installés cherchent l'ouverture, sans succès, sur une perte de palet, Guillaume Henry peut s'offrir un contre qui est repoussé. Le HCMP II reste en contrôle du palet mais sur un contre Luka Parra heurte le gardien visiteur s'en suit une nouvelle bagarre. Parra Jr écope de 2+2 et Parra Sr de 10 minutes. Ce dernier n'était pas loin du "hat-trick de Gordie Howe" mais il a fait encore mieux avec deux assistances ! Photographe : Phil Rouinssard

Besançon repart vite à l'assaut pour ne pas laisser le dernier mot à son adversaire du jour. Boichut dévie vers Whelan qui fonce au but, part vers le deuxième poteau et déjoue Rollet d'un excellent mouvement (7-1 à 52'08).

Dans les cinq dernières minutes de jeu, les Aigles sont encore pénalisés. Le HCMP II s'installe et cherche à réduire l'addition, Marnef s'interpose. Ousanin ramène le jeu de l'autre côté mais est repris par la défense visiteuse. Jules Gailly face à la cage ouverte manque la reprise. Les dernières minutes du jeu sont plutôt dans les crosses bisontines. Guillaume Henry dans l'enclave provoque un dernier lancer.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour Besançon

Engagements : 9 / 9



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Boichut

** : Dany Parra

* : Guillaume Henry



Besançon remporte logiquement ce duel contre la lanterne rouge du championnat. Les Aigles ont mis du temps à se mettre en place avant de faire promptement sauter le verrou en quelques minutes. Ils ont ensuite géré leur avance et fait tourner leur effectif pour s'imposer nettement mais sans humilier un brave adversaire. Ils ont cependant laissé trop de pénalités dans un match qu'ils dominaient largement, cela aurait pu être évité. L'essentiel est dans une nette victoire qui conforte la septième place du général, avec un voire deux matchs de moins que l'essentiel de leurs adversaires directs. La semaine prochaine, Besançon se déplace à Colmar face à un adversaire qui ne leur réussit pas toujours, il faudra pourtant faire un résultat pour rester dans la bonne partie du tableau en vue des playoffs. Photographe : Phil Rouinssard

Le HCMP II avec deux lignes et un long déplacement dans les patins a fait de son mieux, ils ont bien résisté durant la moitié du premier acte avant d'exploser. Malgré de nombreux powerplays, les Bouquetins n'ont pas réussi à reprendre pied dans une rencontre qui leur a rapidement échapé. Réduits à neuf joueurs de champ pendant deux tiers, les Savoyards ont été courageux et n'ont pas baissé les crosses jouant jusqu'au bout. Une performance courageuse qui a été récompensée par un unique but. Dernière équipe bloquée sans le moindre point la réserve de Courchevel-Méribel-Pralognan se déplacera la semaine prochaine à Chambéry pour un derby contre la réserve des Eléphants. L'occasion peut être de rebondir, ou au moins d'effacer la correction du premier match entre ces deux équipes. Dans quinze jours, le HCMP II recevra de nouveau Besançon pour l'ultime affrontement entre ces deux formations.

