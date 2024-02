Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 20ème journée : Dijon vs Besançon 6 - 0 (2-0 3-0 1-0) Le 17/02/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Besançon ] Les Ducs conservent leur citadelle inviolée Les Ducs ont raté une belle occasion (la dernière ?) de repasser premier de la poule avec leur victoire en prolongation dans le Vercors. Ils retrouvent leur patinoire pour leur dernière à domicile de la saison. Ils espèrent jusqu'au bout conserver leur invincibilité en remportant le derby face à Besançon dans une partie où ils seront encore nettement favoris dans une patinoire comble. Cependant ils ne devront pas rééditer le fiasco du match aller où ils s'étaient inclinés 5-2 dans la cité bleue. Les Aigles de retour en D3 après 8 ans d'absence on réalisé l'exploit de se qualifier pour les playoffs dès la première saison. Mieux encore ils sont assurés de la cinquième place, un scénario très hautement improbable mais mathématiquement encore possible leur permettrait même de finir quatrième. Besançon reste sur quatre victoires de suite et jouera sans pression à Trimolet pour tenter une nouvelle surprise. Cependant le BDHC compte des absents de poids, son gardien titulaire, la muraille Achard, ses deux attaquants clés Popin et Clément Braga-Briquez. En face Dijon doit se passer de Bourgin et Borsa Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/02/2024 à 11:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



976 spectateurs Arbitres : Jean Catarino et Yohann Poncot Buts :

Dijon : 06:46 Jan Smolec (ass Lucas Lacroix et Maoh Durin) ; 07:58 Maoh Durin (ass Kévin Guimbard et Loïc Chabert) ; 21:28 Kévin Guimbard (ass Tristan Valtat et Clément Devaux) ; 26:24 Kévin Guimbard (ass Loïc Chabert et Maoh Durin) ; 26:39 Maxime Jury (ass Antoine Alexandra) ; 54:06 Maoh Durin (ass Benjamin Petot et Loïc Chabert)

Besançon : Pénalités 90 minutes contre Dijon 51 minutes contre Besançon



Musclé et powerplays :

Le match commence après un bel hommage et une minute d'applaudissements en l'honneur de Thomas D'Andrea, ancien joueur dijonnais des années 1990 qui vient de décéder.



Les Ducs contrent assez vite, Šafář tente sa chance dans l'angle, mais la porte se referme. Bais se distingue par un cinglage, le Slovaque s'en prend aux officiels et écope donc d'un 2+2, il sera fatal aux Aigles. Smolec lance de la bleue, Gažik touche le palet de la mitaine mais se le renvoie au fond (1-0 à 06'46).

La première pénalité s'arrête, la deuxième commence. Les Ducs pressent et fond de nouveau céder le portier bisontin, pas très à l'aise en ce début de rencontre. Durin dévie dans le slot entre les pads du gardien (2-0 à 07'58).

Les Aigles repartent de l'avant, les locaux déploient un jeu rugueux et sont pénalisés à plusieurs reprises. Une fois encore, le powerplay bisontin est à la peine et ne donne pas grand chose. Les Aigles sont également pénalisés sur leur jeu de puissance, rien ne va plus. A quatre contre quatre les espaces s'ouvrent et le jeu est rapide mais sans résultat au niveau du tableau d'affichage. Dijon tente de reprendre le jeu en main mais la défense de Besançon est efficace et parvient à bien saper le jeu. En fin de tiers une échauffourée devant la cage visiteuse envoie un joueur de chaque équipe en prison. Les Ducs restent dangereux mais sans parvenir à déjouer le gardien adverse.



Tirs cadrés : ;13 / 6 pour Dijon

Le score enfle, les esprits s'échauffent :



Les locaux parviennent à contrer, et sur le premier lancer du tiers, Guimbard déjoue encore Gažik (3-0 à 21'28).

S'en est trop pour Jakab qui rappelle au banc son gardien pour lancer à sa place pour une première, le très jeune (17 ans) Adrien Pihet. Les Ducs jouent toujours le contre, Pihet s'interpose déjà. Zaujec tente de relancer son équipe mais ne peut déjouer Krofta, le palet glisse devant la cage, mais aucun Aigle ne peut reprendre. Dubreu et Smolec s'expliquent et s'en vont rejoindre la geôle. Mathis Braga-Briquez dans l'axe dévie mais à côté du but dijonnais. Besançon met la pression, mais la défense locale tient et Krofta fait le reste. Photographe : Roxane Gindre Dijon repart à l'offensive. Derrière la cage le Dijonnais tombe, Louis Gailly qui le suivait est pénalisé pour faire trébucher, Boichut s'en va vertement protester vers les offciels. Les deux Bisontins rejoignent le banc des insoumis. Une nouvelle double faute qui va encore une fois s'avérer catastrophique. Les Ducs sont au pressing, Pihet s'interpose plusieurs fois. Guimbard dans l'angle parvient à alourdir le score (4-0 à 26'24).

Les Ducs sont encore en powerplay et continuent d'attaquer. Jury parvient à trouver la lucarne bisontine juste derrière (5-0 à 26'39).

Jules Gailly tente de contrer mais il est bien repris par l'arrière-garde locale. Besançon repart dans le bon sens. Dijon est pénalisé, le jeu se pose et Zaujec tente bien dans l'angle, sans succès. Bais à la bleue n'a pas plus de chance, ni Zanetta au premier poteau. Une deuxième faute est sifflée contre les locaux, puis une autre. Le match s'emballe, mais Besançon peine à en profiter. Leautier dans le slot ou Zaujec à la bleue tientent bien, mais Krofta est imbattable.

Les Ducs se dégagent et profitent d'une perte de palet dans l'axe des visiteurs, Catalao tente sa chance mais Pihet bloque. Henry ou Dubreu relancent l'offensive bisontine mais leurs tentatives sont bloquées. Krofta reste impérial sous le feu des Aigles. Les fautes continuent de pleuvoir de part et d'autres mais les gardiens tiennent leur cage jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 17 / 16 pour Besançon

Bagarres, pénalités et blanchissage :





Dijon assume son statut et se montre bien plus incisif mais le gardien tient bon. Les Aigles peinent à se relancer. Neuwirth en contre solitaire, voit son tir détourné du bouclier. Le tir de Chabert lui finit dans la mitaine.

Les quelques contres bisontins sont bien gérés par Krofta, toujours vigilant. Les Ducs sont pénalisés à deux reprises, Wolff ou Braga-Briquez tentent de débloquer le compteur en vain. Wolff dévie au deuxième poteau pour Jules Gailly mais Krofta s'envole pour repousser. Photographe : Roxane Gindre

Petot contre, Pihet bloque de la mitaine. Une faute bisontine change le sens du jeu. Les Bisontins plient et finissent par céder, le lancer de Durin est touché par le portier des Aigles mais le palet finit sa course au fond (6-0 à 54'06).

Besançon repart bravement à l'offensive, les Ducs jouent le contre. Une nouvelle faute locale permet à Gerbier depuis le cercle de lancer, encore une fois sans succès. Une violente charge contre la bande décleche une bagarre générale en fin de partie. Les fautes continuent de pleuvoir et la fin de match est extrêmement houleuse. Lacroix en solitaire bute sur le portier visiteur.

Alors que la sirène retentit, une nouvelle bagarre générale éclate. Les arbitres doivent encore donner une série de cinq minutes de prison alors que la rencontre est terminée.



Tirs cadrés : 15 / 14 pour Besançon

Engagements : 13 / 13



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Adrien Pihet

Dijon remporte nettement un match houleux et haché par d'inombrables pénalités. Rapidement devant grâce à un powerplay efficace, les Ducs ont su marquer dans leurs temps forts et tenir bon lors de leurs très longs moments d'infériorité, même à trois. Krofta a été encore impérial pour s'offrir un bon blanchissage (28 arrêts). Dijon profite du faux pas de Briançon II pour s'emparer de la première place de la poule D juste avant la fin de championnat et confirme son invincibilité à domicile toute la saison régulière. Il lui faudra l'emporter lors d'un long déplacement à Avignon la semaine prochaine, face à des Castors en pleine bourre, pour tenter de la conserver. Photographe : Roxane Gindre

Besançon a sombré en Bourgogne, mais n'aura pas baisser les bras et aura tenter jusqu'au bout de vainement sauver la face. Rapidement menés au score, les Aigles ont été bien trop fragiles en infériorité numérique, leurs gardiens remplaçants ont eu du mal à tenir face aux attaquants dijonnais. Cependant une belle mention spéciale au jeune, Pihet de 17 ans qui a été solide et courageux jusqu'au bout dans l'orage de lancers. Les Aigles réalisent un week end dans le Sud la semaine prochaine avec un interminable déplacement à Nice samedi prochain, et à Toulon dimanche. Deux matchs de suite qui s'annoncent compliqués très loin de leurs bases, pour clore une saison d'ores et déjà réussie puisque les playoffs et la cinquième place sont assurés. Le tour de "barrage" se jouera contre Mulhouse quoi qu'il arrive sur les dernières rencontres. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







