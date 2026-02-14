Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 20ème journée : Rennes vs Brest II 3 - 4 (2-2 0-0 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 14/02/2026 Rennes (Le Blizz) [ Rennes ] [ Brest II ] Au bout du suspense Brest brise les ailes des Cormorans Dans une ambiance électrique à la patinoire du Blizz, les Cormorans de Rennes ont longtemps cru tenir leur première victoire de la saison. Mais face à des Albatros de Brest opportunistes, les Rennais ont finalement cédé lors de la séance de tirs au but (3-4 tab), décrochant malgré tout leur tout premier point dans ce championnat de Division 3. Rennes (Le Blizz), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / Photographe © Charlotte Tacarlo le 17/02/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Albatros brisent les ailes des Cormorans au bout du suspense !



Samedi 14 février 2026, devant 747 spectateurs, Rennes recevait Brest 2 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de Division 3. Dans un duel important entre deux formations classées respectivement 29e (Rennes) et 26e (Brest 2) à l’issue de la journée, les deux équipes ont offert un match engagé, indécis et rythmé.

Après un premier tiers spectaculaire (2-2), les deux formations se sont neutralisées durant vingt minutes avant un troisième acte tendu, marqué par de nombreuses pénalités et un scénario haletant. Revenus au score en fin de match, les Cormorans ont arraché la prolongation, avant de céder lors d’une séance de tirs au but fatale (1-3).



1er tiers : Un départ canon (2-2)



La rencontre démarre sur un rythme soutenu. Brest ouvre le score à 7’17 par Aurélien Greverend, bien servi par Gonzales et Chatin. Rennes ne tarde pas à réagir : Loogan Lerin égalise à 12’25, récompensant les efforts offensifs des locaux.



Les hommes d’Yven Sadoun prennent même l’avantage à 18’27 grâce à Thélio Hossin, opportuniste devant la cage brestoise gardée par Joran Ogor. Mais l’euphorie est de courte durée : à peine une minute plus tard (19’23), Bruno Chatin remet les deux équipes à égalité.

2ème tiers : Occasion manquée pour Rennes (0-0)



Le deuxième tiers est plus fermé. Brest se met en difficulté avec trois pénalités (32’, 33’ et 39’), offrant aux Cormorans plusieurs opportunités en supériorité numérique.



Malgré ces occasions favorables, Rennes ne parvient pas à concrétiser. Le gardien brestois Joran Ogor se montre solide et maintient son équipe à flot. Ce manque d’efficacité offensive laissera des regrets aux locaux.



3ème tiers : Chatin frappe, Le Dortz répond (1-1)



À 46’10, Bruno Chatin s’offre un doublé et redonne l’avantage aux Albatros (2-3). Rennes pousse, mais la tension monte d’un cran : les pénalités s’enchaînent de part et d’autre, rendant le jeu plus haché.



Alors que le temps file et que la défaite semble se profiler, Helno Le Dortz surgit à 58’11 pour égaliser et faire exploser le Blizz. Rennes arrache ainsi une prolongation méritée.



Prolongation et tirs au but : Brest plus clinique



La prolongation débute mal pour Rennes, pénalisé dès 60’16. Les Bretons ne parviennent toutefois pas à exploiter cet avantage.



Tout se joue donc aux tirs au but. Dans cet exercice, Brest se montre plus efficace : Greverend, Le Gall et William Larvor trouvent la faille face à Guillaume Duquenne. Seul Helno Le Dortz marque côté rennais. Score final : 3-4 tab.



Conclusion



Cruelle désillusion pour les Cormorans, qui tenaient peut-être leur première victoire de la saison. Mais ce point arraché face à Brest 2 constitue un signal encourageant dans une saison difficile.

Les Albatros, plus réalistes dans les moments clés, repartent avec deux points précieux.



Analyse de la rencontre



Rennes a montré du caractère et une capacité de réaction intéressante, notamment dans le premier et le troisième tiers. L’équipe a su rivaliser à cinq contre cinq, les six buts inscrits durant le temps réglementaire l’ayant été à égalité numérique.

Une gestion émotionnelle parfois fragile dans les moments chauds du troisième acte. Brest, de son côté, a pu compter sur un Bruno Chatin décisif (doublé, tir au but transformé par son coéquipier Larvor) et un gardien solide dans les moments clés. Plus expérimentés dans la gestion des fins de match, les Albatros ont su faire parler leur sang-froid.

Au classement, si Rennes reste lanterne rouge, ce premier point pourrait servir de déclic psychologique pour la fin de saison. Quant à Brest 2, ce succès confirme leur capacité à rester compétitifs dans les rencontres serrées.

