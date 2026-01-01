Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 22ème journée : Tours II vs Brive 5 - 4 (2-2 1-0 2-2) Le 28/02/2026 Patinoire minicipale de Tours [ Tours II ] [ Brive ] D3 - Tours vs Brive Second match de suite en 1 semaine pour les 2 équipes. Les Tourangeaux l'avaient remporté 5-2 face aux Brivistes samedi dernier. Patinoire minicipale de Tours, Hockey Hebdo JiWen le 04/03/2026 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Alexandre Berruer & Matthieu Petitout Buts :

Tours II :

Brive : Pénalités 12 minutes contre Tours II 20 minutes contre Brive



Ce sont les joueurs de Brive qui ouvrent le score à la 6'36'' avec Miquel-Angel Gota Vaquero assisté de Charles Massey et de Nathan Rongere, but en supériorité numérique.

Thomas Aliphat-Dufour ne pouvait rien sur le second but Briviste quelques minutes plus tard, Miquel-Angel Gota Vaquero doublait le score, assisté de Victor Barbero & Charles Massey.



Photographe © Photos JiWen

Après de nombreuses tentatives des Remparts, c'est Marius Moreau qui marque le premier but pour Tours, assisté de Lilian Boisse & de Kevan Leveque, en supériorité numérique à la 18'22''

Suivi quelques secondes plus tard par Stanislas Miloikovitch assisté par Nicolas Despeignes, permet aux Remparts de Tours de revenir à la marque avant la fin du premier tiers.



Fin du premier tiers : Remparts de Tours 2-2 Brive



Dans le second tiers, la tension diminuait entre les 2 équipes.

À 6'10'' Lilian Boissé inscrit le troisième but tourangeau, d'abord refusé, puis accepté par les arbitres, assisté par Marius Moreau, en supériorité numérique.

Thomas Aliphat-Dufour, gardien des Remparts, repoussé toutes les tentatives de Brive dans ce second tiers et cela malgré de nombreuses fautes contre lui, non sifflées par les arbitres depuis le début du match !



Fin du second tiers : Remparts de Tours : 3-2 Brive



Photographe © Photos JiWen



Dans le troisième après près de 15' à se rendre coup pour coup, et c'est Brive qui égalise à 54'46'' grâce à Charles Massey.

Tout allait se jouer dans les 5 dernières minutes du match, les Remparts ont besoin d'une victoire pour continuer à croire aux playoffs.

À 55'49'', Brive reprend l'avantage, par l'intermédiaire Miquel-Angel Gota Vaquero, signant un triplé ce soir, assisté par Charles Massey & Victor Barbero.

La tension remonte d'un cran dans la patinoire, Brive cumule les pénalités, les supporters tourangeaux redonnent de la voix et encouragent les Remparts.



Photographe © Photos JiWen

Une supériorité numérique concrétisée par les Remparts avec un but de Lilian Boissé assisté de Bryan Leveque.

4 partout à moins de 4' de la fin du match...

Une fin de match de folie !!!

En quelques secondes, pénalité pour Brive pour surnombre, le capitaine des Remparts en profite pour signer le 5ème but, Yoann Coubret, assisté de Lilian Boissé à 57'34''

Il reste 1'25'' de jeu, Normand Colombel des Remparts prend une pénalité pour crosse haute !

Est-ce que Brive va en profiter pour égaliser ?

Malgré une fin de match à 6 contre 4, après la sortie de leur gardien de but, Brive n'égalise pas et les Remparts de Tours l'emportent 5 à 4.



Stéphane Fontenaud, nous a confié hors micro que la qualification pour les playoffs serait compliquée malgré cette victoire, des équipes derrière au classement ont encore des matchs en moins par rapport à Tours.



Réaction de Thomas Aliphat-Dufour, gardien des Remparts de Tours :



« C'est une grosse victoire parce qu'ils sont revenus avec l'esprit revanchard de la semaine dernière où on leur met 5-2 avec trois buts dans les cinq dernières minutes. Là c'est eux qui reviennent au score qui passent devant dans les cinq dernières et le double Powerplay à la fin qui nous permet de repasser devant pour remporter la victoire, elle fait énormément de bien dans cette course au playoffs.

Brive est une équipe que je connais très bien, peut-être même trop bien, ils ne m'ont pas fait de cadeaux.

Donc c'est sûr que cette date-là était marquée en fluo dans mon calendrier. Mais de là à savoir que je joue, que j'ai la confiance du coach & des gars, ça fait plaisir de surtout de finir sur deux résultats comme ça.

Ça fait plaisir, bien sûr.

Après on peut toujours faire mieux et puis on verra ça au playoffs quand ça comptera vraiment.

Les entraînements avec la D1 (nldr : Thomas est le 3ème gardien de la D1 des Remparts de Tours) me font du bien ça me permet d'avoir du rythme.

Retourner en D3 c'est c'est plaisant puisque je vois le jeu, je commence à vraiment le connaître et maintenant ça fait plaisir de retourner et surtout de gagner, ici à la maison »



Photographe © Photos JiWen



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







