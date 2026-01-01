Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 23ème journée : Besançon vs Colmar 7 - 5 (2-2 2-2 3-1) Le 07/03/2026 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Colmar ] Plus de peur que de mal Besançon reste sur deux succès à l'extérieur revient devant ses partisans pour la belle contre Colmar. Vaincus en Alsace en début de saison, les Aigles se sont ensuite imposés sur les bords de l'Ill il y a 15 jours. En cas de succès, Besançon assurerait définitivement la 5e place. Colmar s'est incliné la semaine passée à domicile contre Strasbourg II en encaissant 3 buts en fin de match. Les Titans doivent gagner dans la cité bleue et la semaine prochaine à Strasbourg pour espérer encore rejoindre les playoffs Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 08/03/2026 à 11:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Sur une bonne contre offensive locale le score se débloque. Guillaume Henry emporte toute la défense mais bute sur la jambière de Sturm, Boichut reprend le rebond sans succès, le portier alsacien perd sa crosse mais ne parvient toujours pas à geler, Whelan récupère et vient loger dans la lucarne pour ouvrir la marque (1-0 à 04'39). Photographe : Phil Rouinssard Le début de partie se résume en un round d'observation entre les deux formations. Besançon en contrôle de larondelle gère les contres colmariens. Il y a très peu de lancers en ce début de rencontre. Bonnet amène du danger avec sa vitesse Sturm s'interpose, Popin reprend mais au dessus. Boichut contre et dévie au deuxième poteau pour Whelan qui bute sur le gardien. Studer contre vite mais Beauperin intervient.Sur une bonne contre offensive locale le score se débloque.

Les Titans s'offrent un bon contre, Beauperin suit au deuxième poteau et repousse avec brio. Ils restent à l'offensive et une relance catastrophique de la défense directement sur Alves, il n'en demandait pas tant pour égaliser (1-1 à 07'00).

Dans la foulée les Aigles sont pénalisés, comment souvent ils s'en sortent bien à quatre et lancent même des contres. Mais sur une mauvaise sortie de zone, Nguiamba récupère et remet à la bleue pour Klesmann, son lancer de la bleue vient surprendre Beauperin masqué par son propre défenseur (1-2 à 08'28).

Besançon repart à l'offensive pour récupérer un match qui est en train de lui échapper. Horizral combine avec Ousanin mais Sturm s'interpose. Whelan enfonce la défense avec sa vitesse et son contrôle de la rondelle, il remet en retrait pour Boichut dont le plomb troue la cage alsacienne pour l'égalisation (2-2 à 10'58).

Les Aigles retrouvent leur peps. Louis Gailly laisse pour Clément Braga-Briquez qui bute sur le gardien, Bonnet en contre solitaire manque le cadre. Whelan dépose une offrande dans le slot pour Henry qui rate. Les Colmariens sous pression sont pénalisés, le powerplay ne propose absolument rien, aucun lancer n'atteint la cage visiteuse. Les Bisontins poussent vainement en fin de tiers, à l'image du lourd slap de la bleue de Laude, détourné par Sturm.



Tirs cadrés : 11 / 7 pour Besançon

Engagements : 10 / 8 pour Besançon



A l'image du premier tiers :



Les Aigles reviennent vite au deuxième tiers, Mathis Braga-Briquez dans l'angle trouve le gardien sur la route de son tir. Colmar est maladroit en défense et peine à se sortir de l'étreinte locale. Mais les Comtois n'en profitent pas pour autant. La partie s'équilibre dans un jeu un peu fermé sans occasion, ni même de lancer. Besançon empêche la sortie de zone et une belle combinaison de sa deuxième ligne remet les locaux devant. Louis Gailly derrière la cage remet pleine axe pour Mathis Braga-Briquez qui lance, Sturm repousse au premier pouteau, Clément Braga-Briquez précipite le rebond au fond (3-2 à 24'56).

Morlet contre seul mais Beauperin s'offre une impeccable parade. Horizral lui répond mais est bloqué dans la défense colmarienne. Une faute bisontine replace les Titans à l'offensive. Le killing play s'en sort bien et lance même des offensives, à l'image du contre de Boichut repoussé. Une deuxième faute sévère est sifflée et les Aigles doivent évoluer 28 secondes à trois. Ils tiennent tant bien que mal, la première faute passe, mais le joueur est à peine sorti de prison et pas encore revenu dans la zone, le slap de Klesmann touché par le gardien termine quand même au fond (3-3 à 28'00).

Une fois encore l'indiscipline coûte cher. Zimmermann dans le sot tire au dessus de la cage adverse. Colmar parvient à s'offrir un contre à deux contre un, Studer sert Alves au second poteau qui remet les Alsaciens devant (3-4 à 30'04). Photographe : Roxane Gindre Les Aigles reviennent vite au deuxième tiers, Mathis Braga-Briquez dans l'angle trouve le gardien sur la route de son tir. Colmar est maladroit en défense et peine à se sortir de l'étreinte locale. Mais les Comtois n'en profitent pas pour autant. La partie s'équilibre dans un jeu un peu fermé sans occasion, ni même de lancer. Besançon empêche la sortie de zone et une belle combinaison de sa deuxième ligne remet les locaux devant.Morlet contre seul mais Beauperin s'offre une impeccable parade. Horizral lui répond mais est bloqué dans la défense colmarienne. Une faute bisontine replace les Titans à l'offensive. Le killing play s'en sort bien et lance même des offensives, à l'image du contre de Boichut repoussé. Une deuxième faute sévère est sifflée et les Aigles doivent évoluer 28 secondes à trois.Une fois encore l'indiscipline coûte cher. Zimmermann dans le sot tire au dessus de la cage adverse.

Comme lors de la première période, les Bisontins ont donné l'occasion à leur adversaire de revenir et de passer devant et il les a saisi. Whelan ramène les siens de l'autre côté mais touche le poteau, il dévie ensuite vers Boichut seul devant mais Sturm repousse avec brio. Colmar est pénalisé, le powerplay bisontin s'installe. Bais bien servi slape, le palet rentre dans la cage et ressort, l'arbitre étend les bras malgré les récriminations légitimes du public. Les Bisontins apportent du danger devant la cage, mais si leurs passes bien lechées sont trop nombreuses et ne débouchent pas sur un tir. Une nouvelle faute alsacienne leur permet de presser davantage. Les frères Braga-Briquez s'échangent les politesses et remettent à la bleue ou Bais égalise d'un tir rageur qui fait sauter la gourde et qui cette fois est validé (4-4 à 38'30).

Les Aigles continuent de presser, Benjamin Henry lance bien, Sturm repousse mais il n'y a personne sur le rebond.



Tirs cadrés : 16 / 10 pour Besançon

Engagements : 11 / 10 pour Colmar



In extremis :



Whelan fonce au but, il laisse en retrait pour Guillaume Henry qui envoie un missile sous la barre (5-4 à 45'39).

Colmar est pénalisé peu après, mais le powerplay local se montre encore une fois timide, peu inspiré et ne propose rien. Henry à mi-zone tente vainement sa chance. Morlet et Koenig contrent à deux mais les défenseurs s'en sortent. Les Titans forcent leur offensive mais sans succès, rien n'y fait. Besançon s'en sort tant bien que mal et fait descendre le chrono. Une pénalité des visiteurs permet aux Aigles de repartir dans l'autre sens pour essayer de se mettre à l'abri, mais ils sont sanctionnés à leur tour et on doit jouer à quatre contre quatre. Photographe : Phil Rouinssard Une mauvaise faute derrière la cage envoie un nouveau Bisontin au cachot. A quatre contre trois les espaces sont grands ouverts, Bais touché sur un tir reste au sol, il n'y a plus que deux Bisontins débout sur la glace. Studer devant la cage lance face à Beauperin déjà tombé, il lance la mitaine touche la rondelle mais celle-ci retombe derrière la ligne (5-5 à 55'48).

Les efforts des visiteurs payent et ils égalisent logiquement. Les Aigles pas du tout découragés repartent à fond de train de l'autre côté. Benjamin Henry parti comme une fusée, vient trouver l'ouverture entre les pads de Sturm et remet les Aigles devant dans la foulée (6-5 à 56'15).

Les Titans sont assommés, il faut tout refaire. Ils repartent courageusement dans l'autre sens et obtiennent un ultime powerplay à moins de deux minutes du terme. Ils posent leur jeu, sortent leur gardien et cherchent la faille. Guillaume Henry s'échappe vers la cage vide mais il est arrêté par Nguiamba pénalisé sur l'action. La fin de partie se déroulera donc à quatre contre quatre.

Sturm revient dans sa cage car on engage en zone défensive colmarienne. Les Bisontins déchaînés conservent la rondelle. Laude canonne de la bleue le palet passe à côté mais le gardien alsacien ne peut bloquer sous sa mitaine, Guillaume Henry lui subtilise, contourne le but et remet à la bleue vers Laude qui slape une fois encore mais fait trembler les filets à l'ultime seconde de jeu ! (7-5 à 59'59).



Tirs cadrés : 11 / 10 pour Besançon

Engagements : 11 / 8 pour Colmar



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Guillaume Henry

** : Austin Whelan

Photographe : Roxane Gindre



Photographe : Roxane Gindre

Colmar était très logiquement déçu à la fin du match. Les Titans ont su tenir le choc dans leurs moments faibles et ne jamais être décrochés au score comme lors de la dernière rencontre. Ils ont même mené à deux reprises, exploitant à fond leurs occasions. Revenus à hauteur en fin de match, les Colmariens pensaient avoir fait le plus dur mais ont pris un but tout de suite après sans parvenir ensuite à se relancer dans le peu de temps qu'il restait. Une défaite synonyme d'élimination de la course aux playoffs pour les Titans. Colmar se déplace une dernière fois la semaine prochaine à Strasbourg pour y affronter la réserve. Il faudrait remporter le derby et terminer la saison par une victoire pour tirer le rideau avec une bonne note. Besançon s'impose laborieusement dans cette partie. Trop fragiles défensivement et trop pénalisés, les Aigles ont donné le bâton pour se faire battre. Malgré tout ils n'ont jamais été décrochés et ont su trouvers les ressources pour revenir assez vite au score quand ils étaient menés et prendre les devants à trois reprises dans la rencontre. L'égalisation tardive a fait craindre un scénario catastrophe pour les Doubistes mais ils ont su encore une fois réagir dans la foulée et terminer en fanfare. Avec encore une fois des buts très construits mais parfois l'offensive en fait trop et ne lance pas assez. L'essentiel est assuré avec cette cinquième victoire consécutive qui assure aux Aigles la cinquième place du classement de D3, quoi qu'il arrive au dernier match. La semaine prochaine à La Fayette, les Aigles accueilleront Metz pour le dernier match de la saison régulière avant les playoffs.







