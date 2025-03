Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 23ème journée : Besançon vs Mulhouse 5 - 9 (2-3 1-1 2-5) Le 09/03/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Mulhouse ] Naufrage Besançon vaincu hier par Strasbourg II continue son week end alsacien avec la réception de Mulhouse. Les Aigles 15ème sont encore dans les places qualificatives mais derrière ça revient vite HCMP II et Nantes II pourraient rattraper les Bisontins. Ceux-ci doivent donc prendre des points dans leur double confrontation contre Mulhouse pour éviter de ne plus avoir leur destin entre les mains et être obligé de rentrer dans des calculs d'apothicaires. Mulhouse 3ème du général peut récupérer la deuxième place en cas de victoires dans son double match contre les Aigles. Match à gros enjeux mais différents donc à La Fayette pour ce match décalé après le dramatique accident survenu il y a quinze jours avec le chef de piste bisontin Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/03/2025 à 19:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un bon départ et puis... :



Mulhouse pose son jeu mais Beauperin fait déjà le ménage avec de bons arrêts. Il est aidé par une défense plutôt bien posée. Une relance catastrophique profite à Muller seul dans l'axe qui échoue sur le gardien, le rebond récupéré par Burgert qui bute à son tour sur le cerbère local. Haffner à toute allure contourne la cage et vient glisser victorieusement au second poteau pour ouvrir la marque (0-1 à 06'28).

Les Scorpions bien lancés accélèrent et mettent à mal l'arrière-garde doubiste, Beauperin comble les voies d'eau avec brio. Henry et Campagna contrent à deux contre un, le premier sert le second qui fixe Jona et expédie au fond réveillant le public (1-1 à 10'26).

Haffner à toute allure contourne la cage et vient glisser victorieusement au second poteau pour ouvrir la marque (0-1 à 06'28).

Henry et Campagna contrent à deux contre un, le premier sert le second qui fixe Jona et expédie au fond réveillant le public (1-1 à 10'26).

Mathis Braga-Briquez contre, il lance, Jona repousse mais tombe au sol, Popin qui a suivit révupère et propulse au fond (2-1 à 11'03). Photographe : Philippe Rouinssard

Mulhouse contre, Ackermann lance, le gardien local détourne de la mitaine. Besançon est pénalisé peu après, la première pénalité d'une interminable série. Le killing play est efficace et sape bien le jeu de puissance alsacien. Robert contre même mais manque le cadre. Sur une action devant la cage locale, le gardien est touché et une bagarre éclate. Ô surprise, chose bien rare, Jeanbourquin écope d'un 2+5 seul, aucun de ses adversaires de pugilat n'est sanctionné. Burgert lance, le rebond file de l'autre côté où Guth le propulse au fond pour égaliser (2-2 à 16'34).

Un malheur n'arrivant jamais seul, Boichut est pénalisé de manière bien sévère et va rejoindre au cachot l'homme accusé de se battre seul. A trois, les vannes cèdent et Marchand dans le coin redonne l'avantage aux siens à l'ultime minute de jeu (2-3 à 19'05).

A cinq secondes du coup de sirène, les Scorpions sont sanctionnés, mieux vaut tard que jamais...

Mulhouse contre, Ackermann lance, le gardien local détourne de la mitaine. Besançon est pénalisé peu après, la première pénalité d'une interminable série. Le killing play est efficace et sape bien le jeu de puissance alsacien. Robert contre même mais manque le cadre. Sur une action devant la cage locale, le gardien est touché et une bagarre éclate. Ô surprise, chose bien rare, Jeanbourquin écope d'un 2+5 seul, aucun de ses adversaires de pugilat n'est sanctionné. Burgert lance, le rebond file de l'autre côté où Guth le propulse au fond pour égaliser (2-2 à 16'34).

Un malheur n'arrivant jamais seul, Boichut est pénalisé de manière bien sévère et va rejoindre au cachot l'homme accusé de se battre seul. A trois, les vannes cèdent et Marchand dans le coin redonne l'avantage aux siens à l'ultime minute de jeu (2-3 à 19'05).

A cinq secondes du coup de sirène, les Scorpions sont sanctionnés, mieux vaut tard que jamais...



Tirs cadrés : 17 / 11 pour Mulhouse

Engagements : 13 / 13

Le contact maintenu :

Besançon revient en infériorité, Robert contre et perd du temps à l'offensive. Henry et Robert tentent leur chance en duo mais le tir manque le cadre. Les Bisontins sont à la charge et une nouvelle bagarre éclate. Cette fois un Mulhousien et un local sont envoyés au cachot, mais le Bisontin est plus durement puni. Les locaux sont donc une fois encore en infériorité numérique. Le powerplay alsacien est dangereux et bien installé. Burgert lance, le palet est repoussé par le bouclier de Beauperin mais il roule sur son bras et retombe dans le but (2-4 à 25'15).

Henry entre en zone, remet dans l'axe pour Robert qui ressert Henry qui efface le gardien d'un mouvement parfait et réduit l'écart (3-4 à 28'33). Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu est rapide et agréable, sans mauvais geste, profitons en. Le palet va d'un côté à l'autre, Da Silva contre, son tir est repoussé, la reprise de Haffner est bloquée. Les Aigles repartent vite à l'offensive. La partie pourrait basculer pour chacune des deux équipes. Pour autant, elle ne tombe ni d'un côté ni de l'autre, contrairement aux fautes qui tombent bel et bien sur un côté.

Clément Braga-Briquez contre, mais son tir est dévié, Henry en solitaire n'a pas plus de résultat. Ackermann en solitaire touche la barre transversale. Même de retour à égalité numérique, les Scorpions restent à l'offensive. Burgert contourne la cage mais frappe à une porte close. Popin répond à toute allure sans succès, Zaujec de la bleue bute sur le portier. Henry récupère un rebond devant l'angle ouvert, il glisse derrière la cage.



Tirs cadrés : 13 / 11 pour Mulhouse

Tirs cadrés : 13 / 11 pour Mulhouse

Engagements : 12 / 9 pour Mulhouse

Effondrement :

Haffner au deuxième poteau lance, le rebond file au deuxième poteau et Marchand le propulse au fond (3-5 à 45'40).

Sur la célébration, Oswald donne un coup de poing à un adversaire, il est envoyé au cachot. L'occasion pour les locaux de recoller très vite, mais c'est l'inverse qui se passe. Campagna perd le palet à l'offensive. Haffner et Ackermann contrent à deux contre un et le second marque tandis que Campagna de frustration est pénalisé (3-6 à 46'33).

Beauperin pourtant irréprochable jusque là est sorti au profit de Berger. A quatre contre quatre des trous s'ouvrent et Besançon poursuit sa descente aux enfers. Haffner lance, Marchand au rebond alourdit la marque (3-7 à 47'11). Photographe : Philippe Rouinssard

Trois buts encaissés en trois, minutes, la messe est dite. Le temps mort est pris, une faute contre Mulhouse est sifflée. Besançon repart mais Henry donne un coup de coude, il écope de 2 minutes et est ensuite expulsé pour incorrection. Mulhouse force et le poteau tinte à deux reprises. Le match est électrique et un nouvel affrontement éclate, pour la première fois du match, les deux bagarreurs écopent de la même sanction. Besançon visiblement épuisé commet une nouvelle faute. Popin contre mais Jona repousse. La défense biontine sombre et Haffner dans le slot alourdit encore la mise (3-8 à 51'07).

Les Aigles se réveillent enfin et repartent de l'autre côté, leurs efforts sont immédiatement récompensés. Clément Braga-Briquez en solitaire vient cueillir le Suédois côté plaque (4-8 à 51'21).

Une énième faute est sifflée contre Besançon, le powerplay mulhousien ne donne rien et se retrouve lui aussi pénalisé. Ackermann est encastré dans la bande par Jeanbourquin, expulsé à son tour, pour bagarre...

Alors que le match devient de plus en plus pénible à suivre, Muller seul en break gagne son duel contre Berger (4-9 à 57'06).

Les minutes défilent longuement. Louis Gailly remonte seul la glace et vient glisser la rondelle dans le five hole du portier adverse pour réduire un peu l'écart (5-9 à 59'33).

Cet interminable match de 3 heures n'en finit décidément pas et à l'ultime seconde jeu, Mulhouse est encore sanctionné.



Tirs cadrés : 20 / 13 pour Mulhouse

Engagements : 10 / 6 pour Mulhouse



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Téo Haffner

** : Julien Burgert

* : Hugo Robert Mulhouse démarre bien ce dernier tiers, une fois encore Beauperin est solide sur sa ligne pour tenir le score. Les locaux tiennent et parviennent à lancer quelques contres qui avortent dans la défense adverse ou à cause de tirs lointains peu dangereux. Henry et Robert décidément intenables tentent encore. Boichut fonce, il tire sur l'autre côté, Jona repousse au deuxième poteau, Popin jaillit mais manque sa reprise devant la cage ouverte. Le contre mulhousien dans la foulée fait mouche.Sur la célébration, Oswald donne un coup de poing à un adversaire, il est envoyé au cachot. L'occasion pour les locaux de recoller très vite, mais c'est l'inverse qui se passe. Campagna perd le palet à l'offensive.Beauperin pourtant irréprochable jusque là est sorti au profit de Berger. A quatre contre quatre des trous s'ouvrent et Besançon poursuit sa descente aux enfers.Trois buts encaissés en trois, minutes, la messe est dite. Le temps mort est pris, une faute contre Mulhouse est sifflée. Besançon repart mais Henry donne un coup de coude, il écope de 2 minutes et est ensuite expulsé pour incorrection. Mulhouse force et le poteau tinte à deux reprises. Le match est électrique et un nouvel affrontement éclate, pour la première fois du match, les deux bagarreurs écopent de la même sanction. Besançon visiblement épuisé commet une nouvelle faute. Popin contre mais Jona repousse.Les Aigles se réveillent enfin et repartent de l'autre côté, leurs efforts sont immédiatement récompensés.Une énième faute est sifflée contre Besançon, le powerplay mulhousien ne donne rien et se retrouve lui aussi pénalisé. Ackermann est encastré dans la bande par Jeanbourquin, expulsé à son tour, pour bagarre...Les minutes défilent longuement.Cet interminable match de 3 heures n'en finit décidément pas et à l'ultime seconde jeu, Mulhouse est encore sanctionné.20 / 13 pour Mulhouse10 / 6 pour Mulhouse*** : Téo Haffner** : Julien Burgert* : Hugo Robert



Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon pas aidé par un arbitrage sévère a sombré sous le poids de ses pénalités qui lui ont coûté sinon la victoire au moins un score bien moins large, espérons que le goal average ne lui sera pas fatal en fin d'exercice. Au contact pendant quarante minutes, les Aigles ont explosé en trois minutes au dernier tiers pour s'incliner lourdement malgré un ultime baroud d'honneur en fin de partie. Toujours pas assuré de se qualifier en playoffs, Besançon regardera avec attention du côté de Pralognan ce soir, en cas de victoire de Briançon II alors le billet serait validé. Si les Bouquetins l'emportent il faudra alors essayer d'aller chercher au moins un point à Mulhouse la semaine prochaine à moins d'une défaite du HCMP II et/ou de Nantes II. Quoi qu'il en soit il faudra resserer les rangs et être bien plus calmes dans les esprits pour résister en Alsace et ne pas se vautrer dans l'indiscipline et tomber dans les provocations. Mulhouse remporte somme toute logiquement cette rencontre extrêmement pénible, marquée par de l'aggressivité, des mauvais gestes, des bagarres à n'en plus finir et des décisions arbitrales pour le moins surprenantes. Rapidement devant, les Scorpions se sont fait dépasser mais ont su s'appuyer sur l'indiscipline de leur adversaire pour renverser la tendance avant de tout dynamiter au dernier tiers. Les Muhousiens grimpent au deuxième rang de la ligue. La semaine prochaine déjà, revanche entre les deux mêmes équipes, avec espérons le plus de sérénité.Besançon pas aidé par un arbitrage sévère a sombré sous le poids de ses pénalités qui lui ont coûté sinon la victoire au moins un score bien moins large, espérons que le goal average ne lui sera pas fatal en fin d'exercice. Au contact pendant quarante minutes, les Aigles ont explosé en trois minutes au dernier tiers pour s'incliner lourdement malgré un ultime baroud d'honneur en fin de partie. Toujours pas assuré de se qualifier en playoffs, Besançon regardera avec attention du côté de Pralognan ce soir, en cas de victoire de Briançon II alors le billet serait validé. Si les Bouquetins l'emportent il faudra alors essayer d'aller chercher au moins un point à Mulhouse la semaine prochaine à moins d'une défaite du HCMP II et/ou de Nantes II. Quoi qu'il en soit il faudra resserer les rangs et être bien plus calmes dans les esprits pour résister en Alsace et ne pas se vautrer dans l'indiscipline et tomber dans les provocations.

