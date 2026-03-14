Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 24Ã¨me journÃ©e : BesanÃ§on vs Metz 7 - 6 (3-2 0-3 4-1) Le 14/03/2026 BesanÃ§on, La Fayette [ BesanÃ§on ] [ Metz ] Une derniÃ¨re avec panache et suspense Dernier match de la saison rÃ©guliÃ¨re pour les Aigles qui reÃ§oivent Metz. BesanÃ§on aimerait terminer sur un nouveau succÃ¨s, mais quoi qu'il arrive sa cinquiÃ¨me place est sÃ©curisÃ©e. Il faudra se prÃ©parer au mieux pour les playoffs. L'effectif tourne un peu pour ce dernier match, par exemple c'est le jeune back up Marnef qui est alignÃ© dans les cages. Les Graoullys n'ont rien Ã gagner sur la glace bisontine mais tout Ã perdre. Ils seront aux mieux septiÃ¨me mais s'ils s'inclinent, NÃ®mes et Bordeaux II pourraient les dÃ©passer en cas de succÃ¨s de ceux-ci. Pour s'Ã©viter tout calcul et regards par dessus son Ã©paule, Metz doit l'emporter mais Ã l'aller en Moselle c'Ã©taient les Comtois qui s'Ã©taient nettement imposÃ©s BesanÃ§on, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 15/03/2026 à 11:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

BesanÃ§on :

Metz :



Sortir devant :

Boichut remonte très vite à l'assaut et glisse une galette au deuxième poteau pour Benjamin Henry dont le puissant lancer termine au fond (1-0 à 05'51).

Metz repart de l'autre côté, sur un engagement gagné à l'offensive, Zeliska reprend immédiatement mais Marnef s'interpose. Clément Braga-Briquez contre vite, la gardienne des Graoullys remporte le duel. Le match va d'un bout à l'autre et c'est toujours Zeliska qui amène le danger mais une fois encore Marneff repousse. Une relance catastrophique plein axe arrive dans la palette de Berger qui n'en demandait pas tant pour égaliser dans le trafic (1-1 à 10'12).

Metz force pour tenter de renverser la partie mais Marnef tient porte close avec brio. Clément Braga-Briquez tente sa chance en break, son tir est dévié du bout de la mitaine de Crousy-Théode. Photographe : Phil Rouinssard Metz est sanctionné, le powerplay bisontin peine à s'installer mais parvient à trouver la faille. Whelan contrôle et retrouve Guillaume Henry qui dévie dans le cercle gauche vers le troisième larron, Boichut dont le one-time vient cueillir la gardienne (2-1 à 14'51).

Les Bisontins restent à l'offensive et poussent mais ils sont pénalisés. Stablo de la bleue est détourné. Henry et Horizral contrent à deux mais ils loupent la cage. Une deuxième faute tombe sur le casque des locaux qui doivent évoluer à trois. Upītis seul face à l'angle ouvert manque le cadre, Zeliska de la bleue voit son tir stoppé par le gardien, sa deuxième tentative s'écrase sur le poteau. Besançon tient, le joueur sort de la prison mais n'est pas encore revenu dans l'aire de jeu que Hamri au premier poteau glisse au second pour Berger qui égalise dans l'angle grand ouvert (2-2 à 18'17).

Les Aigles ne baissent pas les ailes et repartent immédiatement à l'assaut. Guillaume Henry et Boichut mènent la charge, le premier glisse vers le second qui lance, Crousy-Théode repousse, Boichut précipite son propre rebond au fond (3-2 à 18'38). Le match démarre sur un bon rythme, le jeu est propre rapide et bien leché des deux côtés. Besançon est à l'offensive. Louis Gailly dans l'axe voit son tir repoussé par Crousy-Théode. Berger contre vite mais il est bloqué dans la défense locale. Les Aigles sont plus dangereux et les offensives se multiplient autour de la cage messine. Finalement sur une bonne contre attaque le score se débloque.Metz repart de l'autre côté, sur un engagement gagné à l'offensive, Zeliska reprend immédiatement mais Marnef s'interpose. Clément Braga-Briquez contre vite, la gardienne des Graoullys remporte le duel. Le match va d'un bout à l'autre et c'est toujours Zeliska qui amène le danger mais une fois encore Marneff repousse.Metz force pour tenter de renverser la partie mais Marnef tient porte close avec brio. Clément Braga-Briquez tente sa chance en break, son tir est dévié du bout de la mitaine de Crousy-Théode.Metz est sanctionné, le powerplay bisontin peine à s'installer mais parvient à trouver la faille.Les Bisontins restent à l'offensive et poussent mais ils sont pénalisés. Stablo de la bleue est détourné. Henry et Horizral contrent à deux mais ils loupent la cage. Une deuxième faute tombe sur le casque des locaux qui doivent évoluer à trois. Upītis seul face à l'angle ouvert manque le cadre, Zeliska de la bleue voit son tir stoppé par le gardien, sa deuxième tentative s'écrase sur le poteau.Les Aigles ne baissent pas les ailes et repartent immédiatement à l'assaut.

Une nouvelle faute coupe les ailes bisontines et Metz se réinstalle, Maka dans l'angle bute sur Marnef. Besançon termine en tête ce bon premier tiers disputé et engagé.



Tirs cadrés : 14 / 13 pour Metz

Engagements : 10 / 7 pour Metz



Le feu du Graoully :



Metz reprend le dernier tiers en powerplay mais ne peut pas en profiter. Berger parvient à s'enfuir seul en break mais perd son duel et manque le coup du chapeau. Besançon repart dans l'autre sens, Benjamin Henry das l'axe bute sur le gardien. Il est pénalisé peu après pour une crosse haute. La pression monte sur la cage bisontine et le gardien local est pénalisé à son tour pour retenir. A trois, les Aigles plient. Daprocida sert Hamri laissé seul dans le slot, d'un mouvement parfait il lève le palet et l'expédie directement dans la lucarne (3-3 à 25'06).

Photographe : Phil Rouinssard Les Aigles sont encore sanctionnés et reculent dans leur zone, la cage qui ne tient pas depuis le début saute encore une fois, le gardien local est pénalisé. Pour la troisième fois de la partie, les Bisontins se retrouvent en double infériorité et ils cèdent encore. Upītis dépose une offrande dans le slot, Hamri n'en demandait pas tant pou donner l'avance aux siens pour la première fois de la partie. (3-4 à 31'55).

Zeliska touche encore le poteau. Les locaux repartent à l'offensive plutôt bien mais une perte de palet catastrophique à la bleue laisse filer Upītis seul en break, il ne rate pas l'occasion de donner une double avance aux Graoullys (3-5 à 36'23).

Les frères Henry s'illustrent mais aucune des deux ne peut surprendre la gardienne adverse. Le jeu est un peu désorganisé, sur un contre de Guillaume Henry, l'arbitre le gêne le long de la bande et il le percute perdant le palet dans l'action, il récrimine et se retrouve envoyé au cachot. Zeliska tente sa chance sans succès.



Tirs cadrés : 12 / 11 pour Besançon

Engagements : 10 / 8 pour Metz Guillaume Henry mène la charge bisontine, son lancer est repoussé mais personne n'est sur le rebond. Jules Gailly et Horizral contrent mais c'est Justine Crousy-Théode qui a le dernier mot.Les Aigles sont encore sanctionnés et reculent dans leur zone, la cage qui ne tient pas depuis le début saute encore une fois, le gardien local est pénalisé. Pour la troisième fois de la partie, les Bisontins se retrouvent en double infériorité et ils cèdent encore.Zeliska touche encore le poteau.Les frères Henry s'illustrent mais aucune des deux ne peut surprendre la gardienne adverse. Le jeu est un peu désorganisé, sur un contre de Guillaume Henry, l'arbitre le gêne le long de la bande et il le percute perdant le palet dans l'action, il récrimine et se retrouve envoyé au cachot. Zeliska tente sa chance sans succès.12 / 11 pour Besançon10 / 8 pour Metz



Et finalement l'envol :



Besançon change de gardien pour ce dernier tiers et réinstalle son titulaire, Beauperin. Il doit dès le début s'employer devant Hamri dans l'axe. Les Aigles foncent à l'assaut et réduisent très vite la marque. Ousanin contourne la cage remet dans l'axe pour Clément Braga-Briquez qui fait trembler les filets messins (4-5 à 41'54).

Benjamin Henry contourne la cage et tente de lancer, la défense messine récupère mais relance mal, Guillaume Henry s'en saisit et vient précipiter au fond pour égaliser (5-5 à 42'51).

Il a fallu moins de trois minutes pour effacer le retard de deux buts et relancer la machine. Metz tente de repartir de l'autre côté. Berger contre mais Beauperin s'interpose. Une faute sévère est sifflée contre Besançon, le killing play est solide mais une deuxième faute tombe, c'est la quatrième double infériorité du match, les trois première se sont soldées par des buts des Graoullys. Mais cette fois les Aigles parviennent à tenir. Le lancer de Stablo termine dans la mitaine. Les pénalités sont tuées et la première ligne bisontine repart à l'assaut. Guillaume Henry contre, il sert Whelan dans le slot, le Canado-Egyptien remet parfaitement vers Boichut qui arrive dans l'axe, nettoie la lucarne et complète le coup du chapeau (6-5 à 51'43). Photographe : Phil Rouinssard

Le public explose de joie, mais pas pour longtemps. Sur l'action qui suit, Hamri contre et d'un puissant lancer lointain réalise lui aussi le hat-trick et égalise (6-6 à 52'12). Poussé par son public, Besançon reste à l'assaut et fait tourner la rondelle.Il a fallu moins de trois minutes pour effacer le retard de deux buts et relancer la machine. Metz tente de repartir de l'autre côté. Berger contre mais Beauperin s'interpose. Une faute sévère est sifflée contre Besançon, le killing play est solide mais une deuxième faute tombe, c'est la quatrième double infériorité du match, les trois première se sont soldées par des buts des Graoullys. Mais cette fois les Aigles parviennent à tenir. Le lancer de Stablo termine dans la mitaine. Les pénalités sont tuées et la première ligne bisontine repart à l'assaut.Le public explose de joie, mais pas pour longtemps.

Daprocida longe la cage mais Beauperin repousse bien. Le temps défile et les deux équipes verrouillent, on se dirige vers la prolongation. Mais à un peu plus de deux minutes du terme sur un contre des Graoully, les Bisontins sont pénalisés, encore. Metz pousse pour en finir juste avant le terme. Boichut contre à toute allure, il remet sur Guillaume Henry qui fonce au but, drible Crousy-Théode et rabat le palet derrière sa jambière gauche pour redonner l'avantage en infériorité (7-6 à 57'42).

Le gradin exulte mais le héros du jour ne peut célébrer, juste après avoir marqué son but Daprocida le charge violemment à la tête et il reste au sol. Boichut se jette alors sur le Canadien et le frappe. Alors que le Messin est expulsé conspué par le public, le jeune bisontin quitte la glace sur civière. Un vilain geste inutile qui gâche la fin de ce match épatant. Boichut écope de 5 minutes pour bagarre.

Il reste encore du temps et un powerplay pour Metz qui sort sa gardienne et force. Hamri dans l'axe échoue contre Beauperin. Benjamin Henry dégage au loin vers la cage vide mais le palet s'arrête sur le poteau. Les Aigles font défiler le temps et la sortie de pénalité change la donne, Metz ramène sa gardienne mais laisse son sixième joueur, un surnombre est sifflé. Les 20 dernières secondes ne changent rien, les Aigles s'imposent pour la 13ème fois de la saison la 7ème fois en 8 rencontres à La Fayette !



Tirs cadrés : 12 / 11 pour Besançon

Engagements : 11 / 9 pour Metz



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Guillaume Henry

** : Simon Boichut

* : Yannick Hamri



Photographe : Phil Rouinssard

Metz aura su profiter des powerplays très nombreux pour rester au contact au premier tiers puis mener la danse au second. Mais en dernière période, la furia locale l'aura rattrapé puis déjoué sur le fil alors que les Graoullys étaient en prolongation. C'est donc un revers sans point pour les Messins. Une défaite qui conjuguée à la victoire des Krokos de Nîmes leur fait perdre une place pour occuper le huitième rang. Heureusement pour eux, Bordeaux II a perdu ce qui leur fait conserver l'avantage de la glace pour les séries. Playoffs qui les verront affronter justement la réserve bordelaise. Besançon termine la saison régulière sur une victoire, logique mais qui fut compliquée et longue à se dessiner. Rapidement devant les Aigles ont été plombés par des erreurs défensives mais bien moins fréquentes que la semaine passée, surtout par une pluie de pénalités avec pas moins de 4 double fautes. L'offensive a encore régalée pour rapidement revenir au dernier tiers et passer devant en toute fin de match alors que les locaux évoluaient pourtant en infériorité numérique. Souhaitons que la blessure de Guillaume Henry, l'une des pièces maîtressses du jeu bisontin ne soit pas sérieuse et qu'il soit de retour pour les playoffs qui commencent dès la semaine prochaine. Besançon termine cinquième et affrontera en playoffs le douzième, Briançon II. Une réserve que les Aigles ont déjà affronté deux fois cette saison, ils s'étaient imposés à deux reprises mais les playoffs sont un nouveau championnat.Metz aura su profiter des powerplays très nombreux pour rester au contact au premier tiers puis mener la danse au second. Mais en dernière période, la furia locale l'aura rattrapé puis déjoué sur le fil alors que les Graoullys étaient en prolongation. C'est donc un revers sans point pour les Messins. Une défaite qui conjuguée à la victoire des Krokos de Nîmes leur fait perdre une place pour occuper le huitième rang. Heureusement pour eux, Bordeaux II a perdu ce qui leur fait conserver l'avantage de la glace pour les séries. Playoffs qui les verront affronter justement la réserve bordelaise. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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