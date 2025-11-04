Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 2ème journée : Besançon vs Chambéry II 8 - 2 (2-0 4-2 2-0) Le 04/10/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Chambéry II ] Décollage réussi pour les Aigles Premier match du championnat de D3 pour les Aigles qui démarrent à domicile contre Chambéry II. Une rencontre importante qu'il faudra aborder du bon pied Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 05/10/2025 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Besançon :

Chambéry II :



Briser la coquille :



Guillaume Henry contre vite, son tir depuis l'angle gauche est repoussé par Paquet, le palet qui traîne dans le slot est récupéré par Whelan qui tente par deux fois de le pousser au fond, en vain, la porte est fermée par le portier savoyard. Luka Parra vient faire tinter le montant. Les frères Henry en contre ne parviennent pas à lancer bien gênés par la défense. Photographe : Phil Rouinssard

Chambéry II commence à subir et joue le contre. Ses attaquants sont rapides et profitent du repli défensif local pas toujours assuré. Findlay en solitaire échoue contre le gardien, Thorpe touche le poteau. Les Bisontins sont pénalisés juste après, la pression monte d'un cran sur la cage locale. Le palet roule entre les pads de Beauperin et file mollement vers le but ouvert, Braga-Briquez parvient à le dégager in extremis.

La pénalité tuée, les Aigles repartent dans l'autre sens. Clément Braga-Briquez ramène le palet de l'autre côté mais tire au dessus. Chambéry II est pénalisé, le powerplay bisontin peine à s'installer mais une deuxième faute tombe peu après. Mathis Braga-Briquez fait mine de contourner la cage mais remet parfaitement devant le but pour Louis Gailly qui glisse dans le five hole de Paquet (1-0 à 13'08).

Les Aigles continuent de presser sur le powerplay, mais sans plus de résultat. Boichut entre en zone à toute allure il laisse en retrait pour Guillaume Henry qui bute sur Paquet. Bellemin-Magninot contre à toute allure, il effacele dernier défenseur, longe la cage pour repiquer au deuxième poteau mais Beauperin a bien suivit et plonge pour un arrêt impeccable. En fin de période les Bisontins sont au pressing. Hogan remet parfaitement au second poteau, Whelan reprend immédiatement entre les jambes du portier et double la mise juste avant la sirène (2-0 à 19'38).



Tirs cadrés : 12 / 8 pour Besançon

S'envoler :





Le jeu est rugueux et Besançon est pénalisé. Les Eléphants s'installent pour revenir au score. Whelan s'échappe en contre, son revers est bien repoussé par le portier chambérien. Les visiteurs retournent à leur powerplay mais le dernier carré bisontin tient bon. Legrand tire au dessus de la cage.

La faute tuée, les locaux peuvent retourner au charbon. Boichut contre à toute allure, il décale Whelan qui expédie un missile sous la transversale (3-0 à 25'48).

Yayilkhan tente en solitaire mais perd son duel contre Beauperin. Besançon est en contrôle mais une faute sévère vient renverser la tendance. Chambéry II met la pression mais Beauperin solide repousse les tentatives. Finalement, Poncelet dans le coin lance en hauteur parfaitement et nettoie la lucarne bisontine (3-1 à 29'07). Photographe : Phil Rouinssard

Poncelet revient en break dans la foulée, mais cette fois le gardien local a le dernier mot. Whelan lui répond du tac au tac, mais son tir s'écrase sur la transversale. Mathis Braga-Briquez et Gailly combinent mais sans parvenir à trouver la faille.

Les Eléphants restent dangereux et font souffrir leur adversaire dans un coup de mou. Les Aigles tiennent et vont repartir en fin de tiers. Gailly dévie vers Clément Braga-Briquez qui lance entre les bottes du portier savoyard (4-1 à 35'48).

Dans la foulée, son frère va faire une fois encore sauter la banque. Mathis Braga-Briquez récupère la rondelle et enfonce la défense seul, il parvient à ceuillir le portier sur un incroyable effort individuel (5-1 à 37'23).

L'euphorie locale n'est pas encore finie. Hogan lance Guillaume Henry parti comme une fusée et qui vient corser l'addition (6-1 à 38'42).

Tirs cadrés : 14 / 14

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



Survoler :





Les Eléphants contrent vite mais sont bloqués dans la défense locale où se heurte au cerbère comtois. Ils restent à l'offensive et sont toujours inspirés mais Beauperin vigilant comme jamais maintient l'écart. Comme face à Yayilkan seul dans l'angle. Photographe : Phil Rouinssard La défense bisontine se plante en contre et laisse Poncelet partir seul à l'offensive, mais Beauperin s'interpose encore avec brio.

Une pénalité différée est appelée contre les Chambériens, Besançon se rue à l'assaut. Ribeiro glisse pour Luka Parra devant la cage qui inscrit son premier but en D3 (7-2 à 47'43).

Les Eléphants touchés ne baissent pas les bras et retournent à l'offensive. Legrand puis Poncelet en solitaire butent sur le gardien local. Le temps défile mais les Aigles restent vigilants et se portent toujours vers l'avant. Clément Braga-Briquez lance, Paquet repousse, le jeune bisontin récupère son rebond et le propulse au fond pour son deuxième but du soir (8-2 à 54'37).

Legrand charge violemment dans le dos Romaire qui s'écrase contre la bande, le Bisontin doit quitter la glace sur une civière tandis que le Chambérien qui écope d'un 5+20 rentre aux vestiaires. Le powerplay ne donne pas grand chose et la fin du match est anecdotique.



Tirs cadrés : 14 / 12 pour Besançon

Engagements : 12 / 11 pour Chambéry II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathis Braga-Briquez

** : Austin Whelan

Photographe : Phil Rouinssard

Chambéry II tombe lourdement pour l'ouverture de sa saison. Bien entrés dans le match, les Eléphants ont ensuite été décrochés au score et n'ont jamais pu vraiment s'en rapprocher. Pour autant la réserve chambérienne aura joué sa partition jusqu'au bout sans jamais baisser les crosses. Rapides à l'offensive, les Savoyards auront bien joué le contre pour apporter du danger mais c'est finalement sur deux très jolies combinaisons qu'ils ont trouvé la faille. Prochaine rencontre toujours à l'extérieur pour les Eléphants le 18 octobre, qui se déplaceront cette fois à Pralognan pour y affronter le HCMP II. Besançon remporte nettement son premier match de la saison devant ses partisans et démarre de la meilleure façon possible la D3. Les Bisontins ont eu un peu de mal à démarrer dans le match mais ont su tenir bon sur leurs temps faibles, avec une défense regroupée et une fois encore un excellent Beauperin. Ensuite leur offensive a trouvé ses marques et avec force et vigueur a réussit à ouvrir des brêches au bon moment et concrétiser ses tentatives. Sérieux et appliqués jusqu'au bout les Aigles livrent une très bonne première copie. Le 18 octobre, Besançon effectuera son premier déplacement de la saison sur la glace de Colmar.







