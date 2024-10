Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 2ème journée : Besançon vs Dijon II 7 - 2 (3-0 2-2 2-0) Le 05/10/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Dijon II ] Derby survolé par les Aigles Les Aigles après leur belle victoire en coupe de France démarrent le championnat de D3 à domicile face à la réserve de Dijon, nouvelle équipe mais qui aligne des jeunes joueurs et quelques uns d'expérience. Besançon semble favori pour ce derby Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/10/2024 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Besançon :

Dijon II :



Quand les Aigles attaquent :

Besançon démarre fort la rencontre. Guillaume Henry dévie vers Clément Braga-Briquez qui vient échouer sur Pihet, l'ex back-up bisontin de l'année passée. Boichut remonte la glace à toute allure, il élimine la défense mais vient buter sur Pihet, le palet roule au second poteau et Louis Gailly le pousse au fond pour ouvrir le score après à peine une minute de jeu (1-0 à 01'33).



Clément Braga-Briquez ramène le jeu de l'autre côté, son tir lointain ne fait de dommage, même le rebond est rejeté au loin. L'offensive rouge est rapide et puissante, la défense dijonnaise va mieux et parvient à résister. Jules Gailly récupère et remet dans le slot pour Robert qui voit son tir détourné. Celui de Clément Braga-Briquez finit dans la mitaine de Pihet. Mathis Braga-Briquez à ras glace n'a pas plus de succès que son frère. Grandjean coupable d'une violente charge contre la bande est envoyé en prison. Le powerplay bisontin fait le travail rapidement. Photographe : Philippe Rouinssard Un rebond est récupéré par Guillaume Henry, il contourne la cage et vient servir Robert dans le slot qui ceuille le portier dijonnais côté mitaine (2-0 à 09'58).

Dijon repart à l'offensive, Ponçot parvient à contrer, drible tout le monde mais perd le palet. Guillaume Henry et Clément Braga-Briquez foncent au but à deux, le portier bourguignon s'envole au deuxième poteau pour repousser. Le pressing reste pour les Aigles. Boichut accélère sème tout le monde, feinte le dernier défenseur et et d'un tir côté mitaine vient creuser l'écart (3-0 à 16'11).

Besançon installe son jeu et résiste bien aux contres-offensives ducales. Parra remonte la glace mais son bon tir est repoussé. Le slap de Laude subit le même sort. C'est sur ce large écart et cette très nette domination comtoise que s'achève le premier tiers.



Tirs cadrés : 20 / 7 pour Besançon

Engagements : 13 / 10 pour Besançon Les Ducs repartent dans l'autre sens et contrent vite menés par Berille qui profite de sa vitesse pour mettre un peu en difficultés les locaux. Il va si vite que personne ne l'a suivi et il ne peut passer. Les Bisontins contrôlent le jeu pendant que leur adversaire joue le contre. Berille contre, il sert Poulet dans le slot, Beauperin repousse.Clément Braga-Briquez ramène le jeu de l'autre côté, son tir lointain ne fait de dommage, même le rebond est rejeté au loin. L'offensive rouge est rapide et puissante, la défense dijonnaise va mieux et parvient à résister. Jules Gailly récupère et remet dans le slot pour Robert qui voit son tir détourné. Celui de Clément Braga-Briquez finit dans la mitaine de Pihet. Mathis Braga-Briquez à ras glace n'a pas plus de succès que son frère. Grandjean coupable d'une violente charge contre la bande est envoyé en prison. Le powerplay bisontin fait le travail rapidement.Dijon repart à l'offensive, Ponçot parvient à contrer, drible tout le monde mais perd le palet. Guillaume Henry et Clément Braga-Briquez foncent au but à deux, le portier bourguignon s'envole au deuxième poteau pour repousser. Le pressing reste pour les Aigles.Besançon installe son jeu et résiste bien aux contres-offensives ducales. Parra remonte la glace mais son bon tir est repoussé. Le slap de Laude subit le même sort. C'est sur ce large écart et cette très nette domination comtoise que s'achève le premier tiers.20 / 7 pour Besançon13 / 10 pour Besançon



Les Ducs pas désarçonnés :



Ils n'arrivent guère à s'installer et le temps défile rapidement, mais en toute fin de celui-ci une mauvaise relance de Clément Braga-Briquez directement sur la palette de Marciano lui permet de débloquer le compteur côte d'orien (3-1 à 22'21).

Besançon contre immédiatement et reprend son écart à peine dix secondes plus tard. Zaujec lance, Clément Braga Briquez dévie jusqu'au second poteau où Hugo Robert n'a plus qu'à pousser au fond (4-1 à 22'32). Photographe : Philippe Rouinssard Les Bisontins démarrent pied au plancer. Guillaume Henry contourne la cage remet pour Robert qui manque le cadre. Les Dijonnais contrent et obtiennent leur premier powerplay du jeu.Besançon contre immédiatement et reprend son écart à peine dix secondes plus tard.

Les Ducs repartent à l'offensive, Bailly à la bleue lance, Beauperin détourne. Les Aigles contrent vite mais sont encore pénalisés. Holtz touche le poteau de son ancienne équipe. Le killing play bisontin fait le métier et se dégage rapidement. Les Ducs ne parviennent pas à s'installer. Boichut mène même le contre bisontin mais fait tinter le poteau. Les Bourguignons continuent de contrôler le palet et vont et viennent à l'offensive. Chelosi perd le palet dans le coin, Berille le récupère et vient le glisser entre les jambières de Beauperin surpris (4-2 à 27'40).

Clément Braga-Briquez ramène les siens à l'offensive, son tir est dévié du bout de la mitaine et part au loin. Les erreurs défensives locales relancent bien involontairement le jeu adverse. Dijon II reste dangereux et obtient un nouveau jeu de puissance, rapidement annulé par une faute visiteuse. Les Bisontins font le jeu ce qui n'empêche pas les Ducs de se créer des occasions. Stoll de la bleue y va d'un lourd slap, repoussé, personne n'est sur le rebond. Sur un contre bourguignon, Besançon est encore pénalisé. Le powerplay force et les Aigles sont sanctionnés une deuxième fois.

Dijon II va donc jouer en double avantage numérique. Le trio rouge fait le ménage et parvient à tuer la première faute. Jeanbourquin récupère et relance au loin, Boichut récupère et fonce seul au but, il gagne son duel et fait gronder le public (5-2 à 39'52).



Tirs cadrés : 16 / 8 pour Dijon II

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



S'envoler :





De retour à cinq, les Aigles foncent à l'offensive. Sur un engagement gagné par Mathis Braga-Briquez, Guillaume Henry se présente face au but et ne manque pas le fond des filets (6-2 à 44'09).

Clément Braga-Briquez en contre solitaire envoie le palet dans la mitaine de Pihet. Para, ou Clément Braga-Briquez de loin n'ont pas plus de chance face au gardien bourguignon. Besançon presse, Mathis Braga-Briquez accélère contourne la cage remet dans l'axe pour Chelosi, son tir puissant est bloqué. Zaujec dans le slot ou Boichut dans l'angle n'ont pas plus de succès. Photographe : Philippe Rouinssard Boichut revient en break seul à toute allure, son tir est repoussé, mais il précipite son propre rebond au fond (7-2 à 50'33).

Berille contre pour ramener la réserve de Dijon à l'offensive, son tir est repoussé par le bouclier de Beauperin. Stoll ramène à son tour le jeu dans la zone bisontine et récupère un énième powerplay. Le jeu s'installe et les visiteurs titillent un peu le gardien local, une bagarre éclate devant le but. Parra & Soine écopent de 10 minutes de cachot. Ponçot dévie dans le slot pour Benjamin Henry qui échoue sur le portier.

Berille en contre perd son duel. Holtz breake à son tour mais son tir est repoussé, il reprend son rebond, également détourné. Les Bisontins gèrent tranquillement jusqu'au bout.



Tirs cadrés : 18 / 10 pour Besançon

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Boichut

** : Mathis Braga-Briquez

* : Guillaume Henry Besançon revient pour quelques secondes en infériorité mais sans risque. Les Aigles laissent un peu filer, mais une fois encore sont pris par la patrouille. Une fois encore les quatre locaux font le job et empêchent complètement le déploiement du jeu bourguignon.De retour à cinq, les Aigles foncent à l'offensive.Clément Braga-Briquez en contre solitaire envoie le palet dans la mitaine de Pihet. Para, ou Clément Braga-Briquez de loin n'ont pas plus de chance face au gardien bourguignon. Besançon presse, Mathis Braga-Briquez accélère contourne la cage remet dans l'axe pour Chelosi, son tir puissant est bloqué. Zaujec dans le slot ou Boichut dans l'angle n'ont pas plus de succès.Berille contre pour ramener la réserve de Dijon à l'offensive, son tir est repoussé par le bouclier de Beauperin. Stoll ramène à son tour le jeu dans la zone bisontine et récupère un énième powerplay. Le jeu s'installe et les visiteurs titillent un peu le gardien local, une bagarre éclate devant le but. Parra & Soine écopent de 10 minutes de cachot. Ponçot dévie dans le slot pour Benjamin Henry qui échoue sur le portier.Berille en contre perd son duel. Holtz breake à son tour mais son tir est repoussé, il reprend son rebond, également détourné. Les Bisontins gèrent tranquillement jusqu'au bout.18 / 10 pour Besançon10 / 9 pour Besançon*** : Simon Boichut** : Mathis Braga-Briquez* : Guillaume Henry



Photographe : Philippe Rouinssard

Première rencontre pour Dijon II la nouvelle équipe du championnat, une entrée en matière difficile avec des buts rapidement encaissés. Les Ducs ont su montrer un bien meilleur visage au tiers médiant profitant au maximum des erreurs adverses. Cependant l'écart était trop net pour eux et ils s'inclinent logiquement au bord du Doubs. La réserve de Dijon évoluera à domicile la semaine prochaine où elle affrontera Colmar, vainqueur de son premier match contre Chambéry II. Besançon remporte nettement le premier derby de la saison, et son premier match de championnat. Une victoire nette et logique, l'offensive a bien tourné et fait le métier pour rapidement prendre l'avantage et ne jamais le lâcher malgré un relâchement important au tiers médiant. Encore trop de fautes et d'égarrement défensifs ont permis aux visiteurs de revenir un peu mais jamais de réellement inquiéter les Aigles. Prochaine rencontre de championnat, dès samedi prochain toujours à La Fayette face à Strasbourg II qui s'est incliné de justesse à Mulhouse dans le derby.Première rencontre pour Dijon II la nouvelle équipe du championnat, une entrée en matière difficile avec des buts rapidement encaissés. Les Ducs ont su montrer un bien meilleur visage au tiers médiant profitant au maximum des erreurs adverses. Cependant l'écart était trop net pour eux et ils s'inclinent logiquement au bord du Doubs. La réserve de Dijon évoluera à domicile la semaine prochaine où elle affrontera Colmar, vainqueur de son premier match contre Chambéry II. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo