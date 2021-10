Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 2ème journée : Dijon vs Luxembourg 2 - 0 (0-0 1-0 1-0) Le 09/10/2021 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Luxembourg ] Messire le Duc en son château fort Dijon après une courte défaite dans la capitale des Gaules en ouverture du championnat a été laminé à Metz en coupe de France. Les Ducs pour leur première à domicile espèrent briller contre Luxembourg qui a été lourdement battu par la réserve de Strasbourg en ouverture Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/10/2021 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dijon :

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs tirent de loin et ne s'installent pas dans la zone. Une première pénalité permet aux visiteurs d'inverser la tendance, la défense plie mais le portier slovaque parvient à combler les voies d'eau. Le Tornado reste dangereux mais les locaux s'en sortent sans mal.

Les Bourguignons renversent la tendance, Novotny dévie au deuxième poteau vers Jury qui ne peut reprendre face à l'angle ouvert. Les Ducs accélèrent mais les tirs ne sont pas cadrés ou repoussés par Lepage. Les Luxembourgeois tentent le contre à l'image de Cannon sans plus de succès.

Dijon conserve l'initiative et force la porte mais Lepage s'offre une impeccable double save. C'est encore le portier du grand duché qui vient à la rescousse des siens en infériorité ou face à Barbary Robert seul dans le slot.



Tirs cadrés : 14 / 10 pour Dijon

Engagements : 12 / 12



Un petit contre et puis s'en vont :



Le Tornado est pénalisé en début de tiers mais le powerplay dijonnais se monte bien timide. Luxembourg tente sa chance à son tour, Somjean dévie Muller mais le portier bourguignon a bien suivit et s'interpose.

Les Ducs retournent à leur domination et font le siège de la cage luxembourgeoise, sans succès. Le bon pressing local n'est pas récompensé. Une faute tombe sur la tête des locaux qui doivent se replier en défense. Le powerplay visiteur n'est guère plus transcendant que celui de son homologue français. Les Ducs s'offrent même des contres que le cerbère adverse gère. Photographe : Philippe Rouinssard

L'indiscipline luxembourgeoise permet un double avantage numérique des rouges et noirs mais ils balbutient leur hockey et ne parviennent pas à trouver le fond des filets. Jury lance, le portier laisse un gros rebond mais personne ne peut le saisir.

Le temps file et c'est au tour de Dijon d'être pénalisé en fin de tiers. Le Tornado s'installe mais perd une fois encore le palet, cette fois le mal est fait. Bourguin récupère et d'une longue passe parfaite parvient à servir Neuwirth parti dans le dos de la défense, seul face au portier il remporte son duel et fait gronder le public (1-0 à 35'34).

Luxembourg sonné est à son tour pénalisé dans les derniers instants de la période médiane.



Tirs cadrés : 14 / 13 pour Dijon

Engagements : 15 / 10 pour Luxembourg



Une histoire de pénalités :



Les Ducs attaquent ce dernier tiers en suppériorité numérique, les quelques lancers ratent le cadre. Neuwirth s'offre une énorme occasion, bien placé au second poteau il hérite du palet devant l'angle ouvert, il lance mais un défenseur dévie de la crosse, Lepage se jette ensuite pour fermer la porte. Les Bourguignons continuent de faire le jeu et maintiennent le palet et la pression sur la cage visiteuse, mais le score ne bouge pas.

Cannon contre, son tir est freiné par le gardien dijonnais, il roule vers la cage mais passe finalement à côté. Une bagarre éclate et les fautes commencent à tomber. Les Ducs se retrouvent à trois contre quatre mais parviennent à tenir bon. Photographe : Philippe Rouinssard

Luxembourg s'énèrve et commet deux fautes coup sur coup, de nouveau à cinq contre trois, de nouveau les locaux ne parviennent pas à en profiter. A peine revenus à égalité numérique, le Tornado commet une énième faute. Novotny remet vers Clovis Noyer parfaitement décalé au deuxième poteau, il pousse dans l'angle ouvert pour délivrer les locaux (2-0 à 54'41).

Novotny seul devant la cage a l'occasion de tuer le match mais le portier a le dernier mot. Dijon commet deux fautes sur la même action. Luxembourg prend son temps mort, mais ne parvient pas retrouver de la lucidité pour marquer. Dijon commet une nouvelle faute ridicule et donne le bâton pour se faire battre. Jury en contre solitaire force même le portier visiteur à un nouvel arrêt. Finalement le coach luxembourgeois sort son gardien à 18 secondes de la fin, bien trop tard pour renverser la tendance.



Tirs cadrés : 19 / 12 pour Dijon

Engagements : 16 / 15 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Marcinek

** : Philippe Lepage

* : François-Albin Neuwirth



Dijon a remporté son premier match de la saison dans une poule de D3 qui a l'air relevée. Une victoire longue à se dessiner dans une partie indécise jusqu'au bout. Globalement dominateurs les Ducs ont peiné à déjouer le portier luxembourgeois. Leur powerplay bien trop timide a été très improductif. L'indiscipline trop forte encore devra être corrigée, la performance du portier slovaque a rassuré le collectif après le gros revers en coupe de France. Dans quinze jour les Dijonnais recevront Strasbourg II lourdement vaincu par Metz hier.

Luxembourg encaisse un deuxième revers à l'extérieur en deux rencontres. Le Tornado beaucoup trop indiscipliné à laissé des forces dans la bataille et n'a pas été capable de montrer une offensive assez construite et inspirée pour déjouer le gardien dijonnais. Luxembourg pourra se construire autour de son portier auteur d'une excellente partie. Le 23 le Tornado se déplacera à Dammarie-lès-Lys face à des Caribous vaincus à Châlons en Champagne ce samedi.







