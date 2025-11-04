 
Hockey sur glace - Division 3 : 2ème journée : Tours II vs Poitiers
3-7
(0-3 1-4 1-0)
Le 04/10/2025
Patinoire minicipale de Tours
Tours II ] Poitiers ]
D3 - Poitiers s'impose à Tours
 
Après les féminines, les Remparts de Tours recevaient les Dragons de Poitiers en D3.
 
Patinoire minicipale de Tours, Hockey Hebdo Photographe © Photos JiWen le 06/10/2025 à 11:50
FICHE TECHNIQUE

253 spectateurs
Arbitres : Roamin Herrault et Alexandre BHerruer
Buts :
Tours II :
Poitiers :
Pénalités
52 minutes (11x2mn + 2x5mn +1x20mn) contre Tours II
27 minutes (11x2mn + 1x5mn) contre Poitiers

L'an dernier les tourangeaux l'avaient emporté sur les poitevins, le derby s'annonçait bouillant dans la patinoire de Tours.

Les Dragons furent les premiers à marquer au bout de 10' de jeu avec le capitaine Charly Venien, les Remparts revenaient rapidement au score avec Kevan Leveque.
Poitiers reprenait l'avantage avant la pause en marquant 2 buts par Georgii Bystrov.

Dans le 2ème tiers, les Dragons prenaient le large avec 4 nouveaux buts, Kyrylo Budko, Alban Itsitsa et un doublé de Louis Robuchon. 

Les Remparts payés leur passage à vide, comme nous le confié le joueur/entraîneur, Bryan Leveque.

Le public tourangeaux soutenait Yoann Coubret & ses équipiers, malgré 2 buts refusés, les Remparts marqués à 2 reprises avec Alexandre Cortes (30') et Thomas Boulianne (41').

Malgré de nombreuses tensions, le score n'allait plus évoluer jusqu'à la fin du match.


Réaction d'Alexander Logutenko-coach des Dragons de Poitiers : 

« Selon moi, nous étions plus efficaces devant en attaque, notre gardien a sauvé beaucoup d'occasions de Tours, au milieu du match les émotions étaient un peu débordées. 
A la fin du match c'était réglé, le résultat est logique selon moi. »

Réaction de Bryan Leveque-joueur/coach des Remparts de Tours : 

« Match qui nous as pas réussi, nous avons eu beaucoup d'occasions loupées, manque de réalisme.
Après nous avons repris que début Septembre, il y a eu des grèves à la patinoire ce qui nous a empêchés de nous entraîner, c'est notre premier match et il y a des choses à construire.
Il y a du positif, on a montré que nous pouvions faire des choses, notre passage à vide nous a coûté cher, il faut aller de l'avant, travailler sur nos erreurs et ne pas avoir de passage à vide dès le prochain match à Rennes.
Notre objectif cette saison est d'aller en playoffs comme l'an dernier »


