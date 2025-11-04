Les Dragons furent les premiers à marquer au bout de 10' de jeu avec le capitaine Charly Venien, les Remparts revenaient rapidement au score avec Kevan Leveque.
Poitiers reprenait l'avantage avant la pause en marquant 2 buts par Georgii Bystrov.
Dans le 2ème tiers, les Dragons prenaient le large avec 4 nouveaux buts, Kyrylo Budko, Alban Itsitsa et un doublé de Louis Robuchon.
Les Remparts payés leur passage à vide, comme nous le confié le joueur/entraîneur, Bryan Leveque.
Le public tourangeaux soutenait Yoann Coubret & ses équipiers, malgré 2 buts refusés, les Remparts marqués à 2 reprises avec Alexandre Cortes (30') et Thomas Boulianne (41').
Malgré de nombreuses tensions, le score n'allait plus évoluer jusqu'à la fin du match.
Réaction d'Alexander Logutenko-coach des Dragons de Poitiers :
« Selon moi, nous étions plus efficaces devant en attaque, notre gardien a sauvé beaucoup d'occasions de Tours, au milieu du match les émotions étaient un peu débordées.
A la fin du match c'était réglé, le résultat est logique selon moi. »
Réaction de Bryan Leveque-joueur/coach des Remparts de Tours :
« Match qui nous as pas réussi, nous avons eu beaucoup d'occasions loupées, manque de réalisme.
Après nous avons repris que début Septembre, il y a eu des grèves à la patinoire ce qui nous a empêchés de nous entraîner, c'est notre premier match et il y a des choses à construire.
Il y a du positif, on a montré que nous pouvions faire des choses, notre passage à vide nous a coûté cher, il faut aller de l'avant, travailler sur nos erreurs et ne pas avoir de passage à vide dès le prochain match à Rennes.
Notre objectif cette saison est d'aller en playoffs comme l'an dernier »