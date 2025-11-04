Hockey sur glace - Division 3 : 2ème journée : Tours II vs Poitiers 3 - 7 (0-3 1-4 1-0) Le 04/10/2025 Patinoire minicipale de Tours [ Tours II ] [ Poitiers ] D3 - Poitiers s'impose à Tours Après les féminines, les Remparts de Tours recevaient les Dragons de Poitiers en D3. Patinoire minicipale de Tours, Hockey Hebdo Photographe © Photos JiWen le 06/10/2025 à 11:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



253 spectateurs Arbitres : Roamin Herrault et Alexandre BHerruer Buts :

Tours II :

Poitiers : Pénalités 52 minutes (11x2mn + 2x5mn +1x20mn) contre Tours II 27 minutes (11x2mn + 1x5mn) contre Poitiers



L'an dernier les tourangeaux l'avaient emporté sur les poitevins, le derby s'annonçait bouillant dans la patinoire de Tours.



Photographe : © Photos JiWen

Les Dragons furent les premiers à marquer au bout de 10' de jeu avec le capitaine Charly Venien, les Remparts revenaient rapidement au score avec Kevan Leveque.

Poitiers reprenait l'avantage avant la pause en marquant 2 buts par Georgii Bystrov.



Dans le 2ème tiers, les Dragons prenaient le large avec 4 nouveaux buts, Kyrylo Budko, Alban Itsitsa et un doublé de Louis Robuchon.



Les Remparts payés leur passage à vide, comme nous le confié le joueur/entraîneur, Bryan Leveque.



Le public tourangeaux soutenait Yoann Coubret & ses équipiers, malgré 2 buts refusés, les Remparts marqués à 2 reprises avec Alexandre Cortes (30') et Thomas Boulianne (41').



Malgré de nombreuses tensions, le score n'allait plus évoluer jusqu'à la fin du match.





Réaction d'Alexander Logutenko-coach des Dragons de Poitiers :



« Selon moi, nous étions plus efficaces devant en attaque, notre gardien a sauvé beaucoup d'occasions de Tours, au milieu du match les émotions étaient un peu débordées.

A la fin du match c'était réglé, le résultat est logique selon moi. »



Réaction de Bryan Leveque-joueur/coach des Remparts de Tours :



« Match qui nous as pas réussi, nous avons eu beaucoup d'occasions loupées, manque de réalisme.

Après nous avons repris que début Septembre, il y a eu des grèves à la patinoire ce qui nous a empêchés de nous entraîner, c'est notre premier match et il y a des choses à construire.

Il y a du positif, on a montré que nous pouvions faire des choses, notre passage à vide nous a coûté cher, il faut aller de l'avant, travailler sur nos erreurs et ne pas avoir de passage à vide dès le prochain match à Rennes.

Notre objectif cette saison est d'aller en playoffs comme l'an dernier »



Photographe : © Photos JiWen Photographe : © Photos JiWen Photographe : © Photos JiWen

