Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 3ème journée : Besançon vs Nice II 5 - 8 (0-4 2-3 3-1) Le 07/10/2023 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Nice II ] Retour au jeu et victoire niçoise Besançon fait son retour en D3 après 8 ans d'absence ! Les Aigles sont de retour avec une équipe très jeune entourée de vétérans de l'ancienne équipe. Ils espèrent bien démarrer leur saison à domicile face à la solide réserve de Nice qui aura un très long déplacement dans les jambes mais qui reste sur une nette victoire à domicile face au HC 73. C'est dans une patinoire La Fayette aux airs de fête devant une quatre centaine de spectateurs que la partie débutait Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane le 08/10/2023 à 12:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



380 spectateurs Arbitres : M. Ludovic Pasian et M. Pascal Meunier Buts :

Besançon :

Nice II : Pénalités 27 minutes (11x2mn+1x5mn) contre Besançon 20 minutes (10x2mn) contre Nice II



Réalisme azuréen :



Boichut part en break seul mais il est repris par la défense adverse. Nice II reste installé à l'offensive et finit par ouvrir la marque logiquemen. Brodeur lance, Verleye repousse, Chamard précipite le rebond au fond (0-1 à 06'19).

Les Aigles visiteurs restent dominateurs et les Bisontins peinent, ils sont encore pénalisés. Henry parvient à partir en contre mais son tir s'écrase sur le casque du portier niçois. Cheylan contre en solitaire et s'en vient doubler la mise d'un excellent tir côté mitaine (0-2 à 08'07).

Les Comtois repartent à l'assaut et tentent leur chance, sans succès. Boichut de loin voit Silighini repousser. Nice II est pénalisé à son tour. Besançon installe son jeu mais se fait piéger en contre. Photographe : Roxane Cheylan breake, Gerbier le déséquilibre, il tombe dans la cage avec le palet et le gardien, la cage sort de ses supports, l'arbitre accorde le but (0-3 à 11'01).

Brodeur en solitaire contre et met l'angoisse dans les rangs locaux mais cette fois Verleye sort un solide arrêt. A peine de retour à cinq les visiteurs sont de nouveau pénalisés. Gerbier de la bleue voit son tir détourné. Boichut dévie vers Henry qui tire juste au dessus. Le tir de Parra s'écrase sur le bouclier, Dubreu manque le cadre. Silighini plonge sur le palet dans la crosse de Mathis Braga-Briquez devant le but. Brodeur mène le contre, il ne peut tirer, Wolff repart dans l'autre sens mais cette fois la mitaine est sur la route de son lancer.

Après ce gros temps fort stérile, Besançon doit se replier et faire face au pressing visiteur. Verleye repousse pas moins de quatre lancers de suite devant sa défense apathique mais le cinquième fait mouche sur une énième reprise signée Mahaut (0-4 à 19'56).



Tirs cadrés : 14 / 13 pour Nice II

Engagements : 10 / 9 pour Besançon Les Niçois démarrent pied au plancher la rencontre et se montrent dangereux d'entrée, Popin contre mais Silighini s'interpose. Histoire de bien retrouver ses vieilles bonnes habitudes, les Aigles locaux sont pénalisés. Le killing play est plutôt solide et efficace, mais à la toute fin de celui-ci une deuxième faute facilite le jeu visiteur. Plus de peur que de mal pour Besançon qui s'en sort sans peine.Boichut part en break seul mais il est repris par la défense adverse. Nice II reste installé à l'offensive et finit par ouvrir la marque logiquemen.Les Aigles visiteurs restent dominateurs et les Bisontins peinent, ils sont encore pénalisés. Henry parvient à partir en contre mais son tir s'écrase sur le casque du portier niçois.Les Comtois repartent à l'assaut et tentent leur chance, sans succès. Boichut de loin voit Silighini repousser. Nice II est pénalisé à son tour. Besançon installe son jeu mais se fait piéger en contre.Brodeur en solitaire contre et met l'angoisse dans les rangs locaux mais cette fois Verleye sort un solide arrêt. A peine de retour à cinq les visiteurs sont de nouveau pénalisés. Gerbier de la bleue voit son tir détourné. Boichut dévie vers Henry qui tire juste au dessus. Le tir de Parra s'écrase sur le bouclier, Dubreu manque le cadre. Silighini plonge sur le palet dans la crosse de Mathis Braga-Briquez devant le but. Brodeur mène le contre, il ne peut tirer, Wolff repart dans l'autre sens mais cette fois la mitaine est sur la route de son lancer.Après ce gros temps fort stérile, Besançon doit se replier et faire face au pressing visiteur.14 / 13 pour Nice II10 / 9 pour Besançon



Les Aigles du BDHC sortent du nid :



Profitant du trafic devant la cage locale il expédie un lancer millimétré dans le but (0-5 à 22'02).

Sous pression les locaux sont pénalisés une fois de plus. Clément Braga-Briquez en break ne peut déjouer le portier des Alpes maritimes. Besançon s'installe à l'offensive en infériorité numérique ! Jeanbourquin y va de son tir par deux fois mais sans succès. Les visiteurs sont pénalisés, a quatre contre quatre les espaces s'ouvrent. Henry contourne la cage niçoise il remet de l'autre côté pour Clément Braga-Briquez qui manque sa reprise d'un tout petit pouce devant la cage ouverte. Popin tente sa chance, Gerbier reprend le rebond mais une fois encore Silighini bloque. Le forcing bisontin ne donne rien et Nice II se montre implacable de réalisme. Brodeur en break alourdit encore la mise (0-6 à 30'39).

S'en est trop pour le coach Jakab qui sort son gardien, Verleye est rappelé au banc remplacé par Achard. Une pénalité est sifflée contre les visiteurs. Besançon retourne à son pressing. Popin lance de toutes ses forces, le portier niçois repousse mais tombe au sol, il ne peut rien sur la reprise de Zaujec qui franchit enfin la ligne (1-6 à 32'51). Photographe : Roxane

Le public gronde pour le premier but de ses protégées après 8 ans de disette de D3 dans la cité bleue. Joie de courte durée, une pénalité renvoie les locaux dans leur zone. Leautier plonge pour bloquer le contre niçois, Achard repousse les tentatives, la pénalité est tuée. Le capitaine niçois s'en va à son tour rejoindre dans les geôles locales. Zaujec dans le slot échoue sur le portier. Le palet tourne dans les crosses locales, Gerbier retrouve Zaujec dont la reprise fait de nouveau mouche (2-6 à 37'20).

Nice II contre à toute allure et l'inévitable Brodeur vient trouer une troisième fois le but bisontin (2-7 à 37'32).

Sur l'action il est violemment chargé dans le dos, il quitte la glace tandis que Dubreu rejoint le cachot pour cinq minutes. La défense locale résiste bien et repousse au loin le palet tandis que le gardien maintient porte close.



Tirs cadrés : 15 / 8 pour Nice II

Engagements : 10 / 8 pour Nice II Nice II revient en force au début du tiers médiant. Brodeur continue de mener la charge azuréenne, il est récompensé de ses efforts tous azimuts.Sous pression les locaux sont pénalisés une fois de plus. Clément Braga-Briquez en break ne peut déjouer le portier des Alpes maritimes. Besançon s'installe à l'offensive en infériorité numérique ! Jeanbourquin y va de son tir par deux fois mais sans succès. Les visiteurs sont pénalisés, a quatre contre quatre les espaces s'ouvrent. Henry contourne la cage niçoise il remet de l'autre côté pour Clément Braga-Briquez qui manque sa reprise d'un tout petit pouce devant la cage ouverte. Popin tente sa chance, Gerbier reprend le rebond mais une fois encore Silighini bloque. Le forcing bisontin ne donne rien et Nice II se montre implacable de réalisme.S'en est trop pour le coach Jakab qui sort son gardien, Verleye est rappelé au banc remplacé par Achard. Une pénalité est sifflée contre les visiteurs. Besançon retourne à son pressing.Le public gronde pour le premier but de ses protégées après 8 ans de disette de D3 dans la cité bleue. Joie de courte durée, une pénalité renvoie les locaux dans leur zone. Leautier plonge pour bloquer le contre niçois, Achard repousse les tentatives, la pénalité est tuée. Le capitaine niçois s'en va à son tour rejoindre dans les geôles locales. Zaujec dans le slot échoue sur le portier.Sur l'action il est violemment chargé dans le dos, il quitte la glace tandis que Dubreu rejoint le cachot pour cinq minutes. La défense locale résiste bien et repousse au loin le palet tandis que le gardien maintient porte close.15 / 8 pour Nice II10 / 8 pour Nice II



Un crépuscule rouge :





Le rythme baisse fortement, les Niçois largement devant et a effectif réduit, carguent les voiles et laissent venir, surtout qu'ils alignent un deuxième match le lendemain. Les Aigles rouges ne parviennent pas vraiment à en profiter. Cheylan prend de vitesse le repli défensif local mais Achard s'interpose brillamment. Besançon joue le contre sans grand succès. Le capitaine niçois continue de se montrer dangereux, il contre vite, sert Chamard dans le slot mais Achard réalise une énorme parade. Les Bisontins accélèrent en powerplay, Henry dans le slot échoue. Nice II commet une deuxième faute, alors que les Bisontins sont en double avantage ils sont encore sanctionnés. Le jeu s'équilibre et Mahaut envoie un tir impeccable en pleine lucarne (2-8 à 53'08).

Henry repart en break, mais il est accroché et l'arbitre siffle le tir de pénalité. Henry s'élance pour se faire justice lui même, son tir est touché par Silighini mais termine sa course au fond (3-8 à 55'04). Photographe : Roxane

Salué comme il se doit par le public, ce but revigore les Aigles rouges. Les Bisontins forcent, Mathis Braga-Briquez récupère, le palet qui rebondit sur la défense niçoise et parvient à le loger au fond (4-8 à 55'11).

Besançon est pénalisé une énième fois mais continue à forcer en infériorité numérique alors que Nice II cède de tous côtés. Zanetta sert Wolff sur le côté qui vient cueillir Silighini (5-8 à 56'51).

Tandis que le public explose, le match commence à se retourner même si l'écart reste important contrairement au temps qui file. Besançon cherche l'ouverture pour se rapprocher encore mais Nice II se cramponne et parvient à tenir bon. L'indiscipline ressurgit en fin de partie et les arbitres envoient les protagonistes se calmer sur le banc des insoumis. La partie en reste là.



Tirs cadrés : 15 / 13 pour Besançon

Engagements : 8 / 8



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Cédric Cheylan

** : O'Brian Brodeur

* : Filip Zaujec Les Bisontins reviennent en infériorité mais parviennent à s'en débarasser, ils sont encore pénalisés juste après, ils tuent également la faute avant d'en echaîner une troisième ! Mais cette fois Nice II est aussi pénalisé. A quatre contre quatre le jeu est équilibré, Clément Braga-Briquez en solitaire essaye deux fois mais sans succès. Les Bisontins semblent plus dangereux même si ce sont les visiteurs qui contrôlent davantage le palet.Le rythme baisse fortement, les Niçois largement devant et a effectif réduit, carguent les voiles et laissent venir, surtout qu'ils alignent un deuxième match le lendemain. Les Aigles rouges ne parviennent pas vraiment à en profiter. Cheylan prend de vitesse le repli défensif local mais Achard s'interpose brillamment. Besançon joue le contre sans grand succès. Le capitaine niçois continue de se montrer dangereux, il contre vite, sert Chamard dans le slot mais Achard réalise une énorme parade. Les Bisontins accélèrent en powerplay, Henry dans le slot échoue. Nice II commet une deuxième faute, alors que les Bisontins sont en double avantage ils sont encore sanctionnés.Henry repart en break, mais il est accroché et l'arbitre siffle le tir de pénalité.Salué comme il se doit par le public, ce but revigore les Aigles rouges.Besançon est pénalisé une énième fois mais continue à forcer en infériorité numérique alors que Nice II cède de tous côtés.Tandis que le public explose, le match commence à se retourner même si l'écart reste important contrairement au temps qui file. Besançon cherche l'ouverture pour se rapprocher encore mais Nice II se cramponne et parvient à tenir bon. L'indiscipline ressurgit en fin de partie et les arbitres envoient les protagonistes se calmer sur le banc des insoumis. La partie en reste là.15 / 13 pour Besançon8 / 8*** : Cédric Cheylan** : O'Brian Brodeur* : Filip Zaujec



Rentrée en matière un peu compliquée dans cette D3 pour Besançon qui s'incline assez nettement devant ses partisans. Pourtant au niveau du jeu les deux équipes n'étaient pas aussi loin l'une de l'autre que le score fleuve peut le montrer. Les Aigles n'ont jamais baissé les bras malgré un départ difficile. Ils ont fait preuve d'un jeu collectif agréable et volontaire. En fin de match ils ont su appuyer sur les points faibles adverses et leur powerplay à plutôt pas mal tourné. La tendresse défensive et le repli trop lent devront être resserés pour les prochaines rencontres. De même les incessantes pénalités ont fatigués les organismes et devront être réduites. Mais c'est un début plutôt encourageant pour un retour à la compétition d'une équipe qui apprend à se trouver. Besançon se déplacera à Avignon le 21 octobre pour son prochain match.

Nice II avec un effectif réduit aura bien démarré son long périple en Bourgogne-Franche Comté et démarre par un succès important. Les Aigles ont démarré le match à toute allure prenant un avantage décisif dès le premier tiers puis en marquant aux bons moments pour conserver une nette avance toute la partie. Ils ont ensuite réduit l'allure au dernier tiers mais ont pu contenir le retour adverse. Centré autour de leur excellent capitaine, Cheylan auteur de pas moins de 7 points, c'est à dire présent sur presque tous les buts. Brodeur a inscrit quatre points et on souhaite que sa blessure ne soit pas trop grave, Mahaut termine lui à trois points. Nice II aura un nouveau défi dès cet après-midi puisque les Aigles se déplacent à Dijon pour y affronter une équipe d'un tout autre calibre. La réserve niçoise pour réduire ses déplacements a opté pour ce double match du week end qui va sans doute peser sur les organismes. Les Azuréens retrouveront leur glace la semaine prochaine face à la réserve briançonnaise. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo