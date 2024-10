Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 3ème journée : Besançon vs Strasbourg II 2 - 5 (0-2 0-1 2-2) Le 12/10/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Strasbourg II ] L'étoile noire brille Les Aigles au complet qui ont démarré la saison de D3 avec une bonne victoire dans le derby espèrent poursuivre sur leur lancée avec la réception d'un des trois clubs alsacien du championnat. La réserve de Strasbourg a été battu sur le fil en ouverture dans son derby contre Mulhouse et a à cœur de rebondir Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 13/10/2024 à 10:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Boichut breake, il retrouve Horizral qui bute sur Siegel. Les Alsaciens continuent de jouer rapidement et Besançon est pénalisé pour la première, mais pas la dernière, fois de la partie. Clément Braga-Briquez parvient à contrer mais il est repris par l'arrière-garde strabsourgeoise. Nathan Goncalves lance dans l'axe, Beauperin détourne. Ricou à la déviation n'a pas plus de chance. Photographe : Roxane Gindre

Le contre de Mathis Braga-Briquez qui tente un drible trop complexe, n'inquiète pas le portier bas-rhinois. Demarcy à toute allure ramène le jeu dans l'autre zone, le gardien local repousse mais Strasbourg II est installé. La défense bisontine suit plutôt bien et parvient à rester dans le coup. Le tir lointain de Joly est repoussé du bouclier par Beauperin. Gendreau au premier poteau perd également son duel. Une relance catastrophique en direction de la bleue est interceptée, Wendling drible les défenseurs et vient ajuster le portier bisontin (0-1 à 09'03).

Besançon repart, Henry dans l'angle échoue à deux reprises sur Siegel. Horizral lance de loin, la mitaine impeccable du Strasbourgeois capte. Une fois encore les Aigles donnent le bâton pour se faire battre. Une perte de palet en zone est récupérée par Lestrade qui trouve Demarcy dans l'angle, son lancer impeccable nettoie la lucarne comtoise (0-2 à 11'33).

Robert remonte la glace à toute allure, il drible tout le monde, mais Siegel reste imperturbable. Strasbourg II revient vite à sa domination, Quiniou de la bleue alerte le portier bisontin. Sous l'eau la défense locale cède une nouvelle pénalité. Les visiteurs ne peuvent en profiter mais restent en contrôle du jeu.

Besançon va mieux en fin de partie, Jules Gailly devant la cage rate deux fois la reprise. Henry lance, le tir est repoussé, Clément Braga-Briquez rate de rien la cage grande ouverte devant lui. Boichut en solitaire touche le poteau, le public enrage. Dans les derniers instants du jeu, les Aigles sont encore pénalisés. La mitaine de Beauperin vient chiper le slap de Ruch depuis la bleue.



Tirs cadrés : 16 / 10 pour Strasbourg II

Sans partage :





La domination alsacienne se poursuit et aboutit sur un powerplay. Ruch y va d'un tir décroisé mais Beauperin détourne. La pression monte encorde, le portier des Aigles d'un arrêt réflexe du bouclier dévie un palet qui fonçait droit au fond. Sur une bonne déviation cette fois, Gendreau alourdit la mise (0-3 à 26'55). Photographe : Roxane Gindre

Les Aigles relèvent un peu la tête, Louis Gailly devant le cage manque le cadre. Clément Braga-Briquez fait de même mais parvient à récupérer son rebond qui a tapé contre la bande, Siegel bloque.

Strasbourg II repart à l'offensive et les locaux sont pénalisés. Le killing play parvient à repousser le jeu alsacien. Popin qui sort de prison poursuit le palet, Siegel sort derrière sa cage et les deux se bousculent pour contrôler la rondelle. Une bagarre éclate dans le bureau de Gretzky, Popin et Ricou vont au cachot. Gailly part en break, il laisse pour Boichut qui perd son duel. Henry longe la cage mais ne peut lancer.

Anthony Goncalves contre seul à toute vitesse, son tir bat complètement le gardien local mais vient s'écraser sur le montant. Strasbourg II est pénalisé et les Aigles déploient leur premier powerplay. Ils sont incapables de s'installer et perdent continuellement le palet jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 17 / 4 pour Strasbourg II

Mince espoir, vite perdu :





Une nouvelle contre-offensive bisontine finit enfin par payer. Simon Boichut contre à toute allure, il efface le défenseur et lance, Siegel touche le palet mais celui-ci termine sa course derrière la ligne (1-3 à 46'40).

Ricou contre et Besançon est pénalisé. Boichut et Clément Braga-Briquez contrent à deux leur échange de passes échoue et ne débouche pas sur un tir. Photographe : Roxane Gindre A peine de retour à cinq, une faute est encore sifflée. Cette fois c'est celle de trop, le lourd lancer de Quiniou termine entre les pads de Beauperin surpris (1-4 à 51'24).

Les Aigles retournent patiemment à l'assaut. Zaujec tente sa chance mais lance à côté, le palet traîne devant la cage, Popin bondit dessus et l'expédie au fond pour réveiller le public (2-4 à 52'24).

Une perte de palet permet au rapide Lestrade de foncer au but. Il lance, Beauperin semble avoir arrêté le palet entre ses jambes, les arbitres s'approchent et finalement accordent le but car le précieux a bel et bien franchi la ligne fatidique (2-5 à 52'47).

Trois buts en une minute vingt, le match s'emballe, mais l'écart reste le même pour les Bisontins toujours nettement derrière. Les Aigles tentent de repartir mais la contre-offensive strasbourgeoise est toujours très rapide et dangereuse. Zaujec en contre rate la cage. Boichut sert Clément Braga-Briquez mais Siegel sort un nouvel arrêt solide. Zaujec par deux fois dans le slot est renvoyé par le portier. A la dernière seconde de jeu Anthony Goncalves trouve la mitaine de Beauperin.



Tirs cadrés : 12 / 12

Engagements : 13 / 10



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathéo Demarcy

** : Thomas Lestrade

* : Noah Wendling



Photographe : Roxane Gindre

Photographe : Roxane Gindre

Besançon s'incline assez nettement, trop tendres défensivement et encore une fois bien trop pénalisés les Aigles ont subit pendant l'essentiel du match. Leur réveil au dernier tiers a été trop tardif et pas enclin d'erreurs qui donnent encore beaucoup trop de buts à un adversaire qui n'en demandait pas tant. Prochaine rencontre samedi prochain à Colmar, toujours invaincu en championnat. Il faudra resserrer les rangs pour tenter de vaincre les Titans. Puis les Bisontins retrouveront Strasbourg, mais cette fois l'équipe de première division en coupe de France le 23 octobre. L'Etoile Noire risque bien encore de faire exploser la planète Besançon. Strasbourg II s'impose fort logiquement dans la cité Vauban. Rapide et dominatrice toute la rencontre l'Etoile Noire a su profiter des erreurs locales et des pénalités pour enfoncer le clou aux bons moments. Dans le dernier tiers, les Alsaciens ont parfaitement su répondre au réveil doubiste pour marquer dans la foulée à chaque fois. Un bon premier succès pour la réserve strasbourgeoise qui affrontera Metz à domicile samedi prochain.







