D3 : Si loin, si proche Besançon dernier de la poule après deux larges revers espère rebondir à domicile. La semaine dernière au match aller les Aigles se sont fait croquer par les Castors d'Avignon. A domicile cette fois, les Comtois espèrent faire mieux. Les joueurs de la cité des papes, troisièmes, veulent eux confirmer Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 29/10/2023 à 12:14



Buts :

Besançon :

Avignon :



Les Castors du bon pied :



Clément Braga-Briquez part en contre mais voit son tir détourné Guimonneau. Le palet reste à l'offensive et Clément Braga-Briquez tente de nouveau sa chance sans succès. Boichut échoue à dévie le slap de Bais. Une première pénalité locale permet à Avignon de se réinstaller de l'autre côté. Martel voit son tir terminé dans la mitaine d'Achard. Besançon est regroupé autour de son but, dans la confusion la cage qui a du mal a tenir bouge, l'arbitre accorde un but automatique (0-1 à 05'00). Photographe : Philippe Rouinssard

Beuassonie en break échoue sur Achard. Jahant dans le slot n'a pas plus de succès face au cerbère bisontin. Les Castors continuent de presser mais les arrêts se multiplie et le score ne bouge pas. Besançon parvient à contrer, Valverde tente sa chance de la bleue en vain. Une pénalité visiteuse permet aux locaux de s'installer, ils font tourner mais ne lancent pas. Une faute locale brise le powerplay. Cependant les Aigles restent plus dangereux, Henry manque le cadre, tandis que le lancer de Zaujec finit dans la mitaine de Guimonneau. Une nouvelle pénalité des Castors voit une belle déviation de Henry s'écraser sur le poteau. Le powerplay comtois est à la peine. Cassan contre, il attire sur lui les deux défenseurs local dans l'angle et parvient à remettre à Martel seul devant la cage, son tir impeccable nettoie la lucarne (0-2 à 18'03).

En toute fin de période, les locaux sont encore pénalisés mais sans dommage.



Tirs cadrés : 12 / 12

Vol pas assez haut :



Besançon démarre en infériorité, Boichut contre il dévie vers Henry au second poteau mais il ne parvient pas à déjouer le portier. Wolff seul en break échoue également sur Guimonneau. Une pénalité bisontine vient casser le rythme et permet à Avignon de se montrer dangereux, mais Achard tient toujours le fort. Alors que la faute a été tuée, la défense locale sombre et laisse partir Campagna et Torres seuls face au portier bisontin, un joli une-deux permet au deuxième nommé de creuser le score (0-3 à 26'24).

De manière assez surprenante, Besançon change de gardien. Gerbier lance, le palet roule entre les pads de Guimonneau et se dirige vers le but ouvert mais il s'arrête juste avant la ligne fatidique. Avignon est pénalisé et les Aigles cherchent la faille. Bais de loin échoue. Les Castors en infériorité numérique parviennent à contrer à trois contre un, Verleye ne peut rien malgré son plongeon et Henry creuse l'écart (0-4 à 28'09). Photographe : Roxane Gindre

Deuxième but inscrit en infériorité pour les visiteurs qui régalent. Une nouvelle faute tombe sur le casque d'Avignon. Les Bisontins repartent au front mais se font une fois encore pièger en contre. Martel part en break seul, mais Verleye réalise un énorme arrêt. Besançon très maladroit en défense, tente quelques contres sans succès.

L'indiscipline locale donne une double infériorité numérique, la première faute est tuée, et une pénalité sur le dos d'Avignon équilibre les choses. Puis les fautes s'enchaînent côté Castors. Besançon accélère et enfin fait sauter le verrou après presque 100 minutes de stérilité face à Avignon. Boichut sert Zaujec à la bleue dont la reprise fait trembler les filets et gronder le public (1-4 à 27'28).

Une nouvelle faute visiteuse donne de l'air à Besançon. Holtz sur le côté bute sur le gardien avignonnais. Les Aigles commettent une énième faute et on joue à quatre contre quatre jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 18 / 11 pour Besançon

L'écart reste le même :



Les Aigles reviennent quelques secondes en infériorité mais ils font le dos rond et tiennent bon. Wolff sort le palet et fonce à l'assaut, il dévie vers Mathis Braga-Briquez qui lui remet pour doubler le compteur local (2-4 à 41'52).

Dans la foulée, les Castors sont pénalisés, la physionomie du match peut elle basculer ? Besançon accélère mais la défense avignonnaise solidaire et efficace parvient à se dégager avec efficacité. Une nouvelle pénalité avignonnaise n'est pas plus exploitée par les locaux, qui pren encore encaissent un but en suppériorité, le troisième de la partie ! Janny part en break mais bute sur Verleye.qui sort un excellent arrêt, le palet file dans l'angle où Martel l'expédie au fond (2-5 à 47'42). Photographe : Roxane Gindre

Besançon boit le calice jusqu'à la lie avec une nouvelle pénalité, mais les Aigles s'en sortent sans dommage. Les Castors protestent trop forts et sont pénalisés à leur tour. Wolff dévie à côté de la cage visiteuse. Avignon reste très dangereux en break même à quatre. Sur l'un d'entre eux le score enfle encore. Beaussonie en break à un contre un face à Chelosi, il feinte complètement l'ancien joueur de Dijon puis gagne son duel face au gardien pour un très beau but individuel (2-6 à 53'36).

Besançon repart bravement de l'avant. Boichut dans le cercle gauche échoue sur le portier. Avignon conserve sa force de frappe. Martel de la bleue bute sur le gardien local. Campagna fait tinter le poteau. Besançon est pénalisé et plie en infériorité. Martel touche à son tour le poteau. De retour ç cinq les Doubistes repartent au feu. Clément Braga-Briquez dans l'angle vient déjouer le gardien et faire se lever le public mais il ne reste plus qu'une poignée de secondes (3-6 à 58'22).

Le dernier effort bisontin ne donne plus rien, la messe est dite.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Avignon

Engagements : 11 / 9 pour Avignon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Eric Martel

** : Corentin Wolff

Avignon a bien mené sa barque sur les rives du Doubs et s'impose confortablement pour assurer sa troisième place de la poule. Rapidement devant, les Castors ont su contenir la contre-offensive de leur adverse. Bien posés défensivement, appuyés sur un solide portier ils ont su bloquer l'attaque adverse. Très réalistes à l'image de ces trois buts marqués en infériorité, les hommes de Fazende ont fait le métier sur cette partie. La semaine prochaine Avignon défiera Nice II à domicile. Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon s'incline pour la troisième fois en trois parties de D3, la deuxième d'affilée contre Avignon mais avec un score bien plus motivant qu'à l'aller. Malmenés et malchanceux en début de partie, les Aigles ont rapidement été largement menés au score, un écart que malgré leurs efforts ils n'ont jamais pu combler. Beaucoup trop pénalisés, les Bisontins ont encaissé trois buts alors qu'ils étaient en powerplay, la faute à un repli défensif beaucoup trop lent. Une défaite logique mais rageant aux vues des efforts dépensés et des erreurs faites. Cependant l'équipe progresse nettement en ce début de reprise de D3 et espère faire encore mieux dès dimanche prochain à La Fayette face à Toulon.







