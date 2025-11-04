Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 5ème journée : Besançon vs Briançon II 8 - 4 (2-3 4-1 2-0) Le 25/10/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Briançon II ] Chauffé au fer rouge Besançon s'est incliné de manière rageante en toute fin de match la semaine passée à Colmar. Devant leurs partisans les Aigles cherchent à rebondir mais ils reçoivent une grosse écurie de la D3. Briançon II habitué aux bonnes performances s'est imposé assez nettement à Toulon pour son premier match de la saison. Les Diables Rouges veulent rester invaincus en déplacement dans la cité Vauban Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 26/10/2025 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Diables Rouges sortent de la boîte :

Chapelier lance, Colomban dévie dans le slot jusqu'au fond et vient trouver déjà l'ouverture (0-1 à 01'14).

Les Aiglés touchés mais pas coulés tentent d'inverser la tendance. Henry contourne la cage briançonnaise mais le bouclier de Ferrus repousse sa tentative, Whelan récupère le rebond et reprend mais sans plus de succès, Henry sur le troisième rebond ne peut toujours pas déjouer le portier haut-alpin. Les Diables Rouges jouent le contre sans résultat face à Beauperin. Boichut contre vite mais sans succès. Zimmermann fait une longue passe jusqu'à Mathis Braga-Briquez qui fonce en break seul, d'un joli mouvement du poignet il déjoue Ferrus et égalise (1-1 à 04'12).

Briançon II joue vite et bien vers l'avant, les contres sont rapides et bien emmenés. Beauperin doit s'employer pour tenir le score de parité, comme devant Issertine. La vitesse d'éxécution visiteuse met en difficultés les Aigles qui concèdent une première faute. Marcialis dans l'angle échoue sur le portier local. Le palet tourne vite, Cointe remet dans le slot, Aymard à genoux parvient à expédier la rondelle dans l'angle juste en dessous de la mitaine du gardien (1-2 à 06'52). Photographe : Phil Rouinssard

Boichut mène le contre, il efface le gardien mais manque le cadre au grand dam du public. Une grosse boulette coûte aux locaux un troisième but. Hogan perd le palet en zone défensive, Villiot le récupère et vient surprendre le gardien d'un tir parfait sous la transversale (1-3 à 08'01).

Besançon tente de se relancer, Ousanin fait mine de contourner la cage et remet sur Popin dans le slot, mais son tir est repoussé. Les Diables Rouges restent extrêmement dangereux en contre-offensive, Aymard retrouve Toubhans-Besnier dans le slot mais Beauperin s'interpose.

Les Aigles n'ont pas désarmé et continuent de revenir à l'offensive. Clément Braga-Briquez récupère une mauvaise relance et tente, vainement, sa chance. Mathis Braga-Briquez récupère dans l'angle et dévie de l'autre côté pour son frère Clément qui réduit la mise d'un bon lancer (2-3 à 11'19).

Whelan reste à l'embuscade et récupère une mauvaise passe mais il ne peut égaliser. Henry dans l'angle bute sur Ferrus, Boichut de l'autre côté également. Henry remet en retrait pour Hogan, sa reprise est bloquée.

Casini breake mais Beauperin gagne le duel. L'offensive briançonnaise reste vive et dangereuse mais le score ne bouge pas. Ousanin en contre ne peut égaliser.



Tirs cadrés : 18 / 18

Les Aigles franchissent le mur du son :



Casini contre seul mais échoue sur Beauperin, Clément Braga-Briquez lui répond mais manque le cadre. Briançon II contre mais cette fois à deux contre un, Colomban sert Toubhans-Besnier qui vient cuellir le gardien local (2-4 à 21'40).

Popin et Jules Gailly tentent bien de réduire la mise mais sans résultat. Casini à toute allure fait tinter le poteau. Briançon II reste dangereux devant mais sans résultat, une première pénalité est d'ailleurs appelée contre elle. Boichut en solitaire est déjoué par le portier. Mathis Braga-Briquez lance, le palet repoussé, traîne au premier poteau, Zimmermann se jette dessus et le propulse au fond (3-4 à 28'45).

Photographe : Phil Rouinssard Guillaume Henry contre vite, il enfonce la défense et d'un revers superbe vient loger la palet en pleine lucarne pour égaliser (4-4 à 30'41). Besançon va mieux et se met à presser, Ousanin lance de loin, la crosse de Ferrus dévie au loin.

La partie se renverse complètement. Les Aigles installent leur jeu et sont extrêmement dangereux devant le but briançonnais. La pression a changé de camp et les Diables Rouges cèdent encore une fois. Guillaume Henry remet sur Boichut qui vient cueillir Ferrus (5-4 à 31'49).

Trois buts marqués en trois minutes, c'est maintenant les locaux qui mènent la danse. Quel retournement ! Popin récupère dans l'axe mais manque la cage.

En fin de tiers Briançon II repart pour tenter de revenir à hauteur, les Bisontins peinent à se dégager et multiplient les dégagements interdits. Popin ammène le jeu de l'autre côté mais son tir est bloqué. Les Diables Rouges sont pénalisés,. Henry remet dans le slot pour Hogan qui est monté mais son lancer est repoussé. La pénalité est tuée mais dans la foulée, les Aigles trouvent une fois encore l'ouverture. Popin contre à vive allure il remet au centre pour Louis Gailly qui pousse au fond (6-4 à 39'41).

C'est donc après un tiers de feu et une belle avance de deux buts que le deuxième vingt s'achève.



Tirs cadrés : 16 / 10 pour Besançon

Engagements : 15 / 9 pour Briançon II



La citadelle imprenable de Besançon :





Les Aigles ne se laissent pas impressionner et renversent la tendance, ils installent le jeu à l'offensive et apportent du danger. Mathis Braga-Briquez glisse au deuxième poteau pour Louis Gailly qui creuse l'avance pour son deuxième but d'affilée (7-4 à 41'50).

Briançon II voit le score s'éloigner et le match lui échapper. Les Diables Rouges repartent à l'offensive pour essayer de revenir dans la rencontre. Henry contre et dévie vers Boichut qui échoue sur le portier visiteur. Photographe : Phil Rouinssard

Les Hauts-Alpins continuent leur stratégie du contre rapide mais la porte est fermée à double tour et Beauperin multiplie les parades pour tenir le score. Les Diables Rouges mettent la pression et apportent du danger. Le gardien s'interpose, les rebonds sont bien gérés par la défense, la citadelle tient. Une faute est appelée contre les locaux. Guiberteau à la bleue envoie un pruneau qui est repoussé. Issertine en solitaire n'a pas plus de succès. Toubhans-Besnier tente sa chance, Cointe au rebond échoue à son tour sur Beauperin.

Les Bisontins lancent encore des offensives. Bais lance au loin Simon Boichut parti comme une fusée, il gagne son duel et alourdit l'écart (8-4 à 50'30).

S'en est trop pour Wegmuller qui rappelle son gardien Ferrus sur le banc, il est remplacé par Dore. Peu après les Aigles sont pénalisés, Colomban slape mais Beauperin capte au vol de la mitaine. La pénalité est effacée par le killing play local.

Besançon repart dans l'autre sens, mais Soton contre vite, lui n'ont plus ne peut déjouer Beauperin. Toubhans-Besniers en solitaire n'a pas plus de succès. En fin de partie, les Aigles récupèrent la rondelle et la tienne jusqu'au bout.



Tirs cadrés : 18 / 10 pour Briançon II

Engagements : 13 / 10 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Antoine Beauperin

** : Mathis Braga-Briquez

Deuxième nette victoire pour Besançon à domicile face à des adversaires venus des Alpes. Une fois encore les Aigles ont fait tourner leur offensive avec 8 buts marqués. Efficaces, opportunistes, extrêmement rapides dans leur éxecution, ils ont su emporter la timbale dans un deuxième tiers fou avec notamment trois buts en trois minutes. Derrière ils ont été mis en difficultés par la réserve de Briançon, rapide et dangereuse mais à l'aide notamment d'une performance encore XXL de leur gardien ils ont su tenir et pendant presque quarante minutes n'ont plus rien céder. Une victoire importante qui relance Besançon vers le haut du classement (6e). La semaine prochaine les Aigles s'envoleront vers les montagnes jusqu'à Pralognan pour y affronter le HCMP II, lourdement défait lors de ses deux premiers matchs. Photographe : Phil Rouinssard

Briançon II a bien démarré la rencontre en s'appuyant sur une belle offensive et a mené par deux fois (3-1 et 4-2) avec deux longueurs. Mais les Diables Rouges ont fait trop d'erreurs défensivement et ont ensuite bu la tasse au tiers médiant. Ils ont ensuite forcé pour revenir mais se sont brisés leurs fourches sur le cerbère local qui a fermé la porte des enfers au nez des Diables Rouges. Première défaite de la saison pour la réserve briançonnaise qui se déplacera à Nîmes samedi prochain pour tenter de se relancer dans le nid des Krokos.







