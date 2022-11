Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 6ème journée : Nimes vs Lyon 2 - 9 (2-1 2-4 2-9) Le 05/11/2022 Patinoire de Nîmes [ Nimes ] [ Lyon ] Lutte pour la première place de la poule D. Pour cette 6ème journée de championnat, les Krokos, 4 matches joués, reçoivent les Lions, 3 matches seulement, seule équipe à les avoir battus jusqu’à présent et les devançant d’un point au classement. Patinoire de Nîmes, Hockey Hebdo Joris ROULPH le 07/11/2022 à 17:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Nimes : ; 12 Miguel Angel Gota (ass Jordan Agliardi et Alexandre Vivien) ; 17 Jordan Agliardi (ass Alexandre Vivien et Nicolas Constantineau)

Lyon : 11 Clément Guennelon (ass David Kubovcik et Martin Kulha) ; 20 David Kubovcik (ass Jonathan Estienne et Martin Kulha) ; 22 (ass Martin Kulha et Jonathan Estienne) ; 24 (ass Martin Kulha et Jonathan Estienne) ; 43 (ass Léo Filippi et Jonathan Estienne) ; 44 Jonathan Estienne ; 47 ; 56 Sylvain Loua (ass Pavel Voitik) ; 58 William Lamothe



Durant les dix premières minutes, seule une succession de pénalités, 3 de chaque côté, sera à noter sans qu’il ne se passe grand-chose même si SEDLACEK, le portier nîmois, aura beaucoup plus de travail que son homologue lyonnais GINIER.

Il faut attendre la deuxième partie du tiers temps pour que les visiteurs ouvrent le score grâce à GUENNELON, assisté de KUBOVCIK et KULHA. 0-1 (11’57).

Les Nîmois réagissent aussitôt et égalisent moins d’une minute plus tard. C’est GOTA VAQUERO qui glisse le palet au fond des filets, assisté de AGLIARDI et VIVIEN. 1-1 (12’56).

Le jeu s’égalise un peu et Nîmes prend l’avantage en fin de période profitant d’une supériorité numérique suite à un tir de AGLIARDI, assisté de VIVEN et CONSTANTINEAU. 2-1 (17’18).

À une minute de la fin du temps de jeu, les Lyonnais réussissent à faire franchir la ligne de but d’une dizaine de centimètres au palet, mais ce dernier sera rapidement ressorti par SEDLACEK et l’arbitre étant mal placé ne pourra le voir et le n’accordera pas but.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 2-1 pour les locaux.

Fin 1er tiers : 2-1

En tout début de deuxième période, Jordan AGLIARDI se blesse à la cuisse et est contraint d’abandonner ses coéquipiers. Cela va complètement déstabiliser l’équipe qui va encaisser 3 buts en moins de 5 minutes !

KUBOVCIK égalise, assisté de ESTIENNE et KULHA. 2-2 (20’37). Peu de temps après, c’est ROBERT qui réussit à tromper SEDLACEK, assisté de KULHA et ESTIENNE à nouveau et donne l’avantage à Lyon. 3-2 (22’56). Ce trio remet ça et permet à Lyon de faire le break. ROBERT, assisté de KULHA et ESTIENNE, 2-4 (24’13).

Un temps mort est posé par Raphaël FACCHINI pour rebooster ses hommes, et cela va fonctionner.

Si Lyon a continué à dominer, plus rien ne sera marqué jusqu’à la pause, mais le mal semble fait.

Le dernier tiers va commencer comme le précédent, avec une forte domination lyonnaise.

Et dès la première supériorité numérique, les visiteurs vont augmenter leur avance par l’intermédiaire de ROBERT, assisté de FILIPPI et ESTIENNE, 2-5 (43’36), suivi d’un tir de ESTIENNE que SEDLACEK ne peut intercepter, 2-6 (44’53) et enfin ROBERT, pour son 4ème but personnel, assisté de DOPEUX, 2-7 (47’00).

Un nouveau 3-0 en début de période qui assomme les Nîmois…

Les 10 dernières minutes verront une domination lyonnaise, ces derniers semblants moins épuisés que les locaux.

Et la pression lyonnaise va payer en fin de match.

LOUA, assisté de VOITIK, envoie le palet au fond des filets gardois, 2-8 (56’24), et pour terminer c’est LAMOTHE qui, d’un beau tir, bat une dernière le portier nîmois qui aura passé une soirée difficile. 2-9 (58’16).

Les Nîmois ont craqué en début de deuxième période. Si l’écart de 2 buts ne semblait pas insurmontable, la domination lyonnaise était trop grande et sur la durée, les Krokos n’ont pas tenu.

Lyon conforte sa première place avec maintenant 3 points d’avance sur Nîmes, toujours 2ème.

