Buts :

Besançon :

Chambéry II :



Accroché :

Besançon attaque en premier mais se fait rapidement contrer par son adversaire du jour. Une mauvaise perte de palet en défense, la première d'une longue série, permet à Bellemin-Magninot de tenter sa chance. Band en solitaire trouve la mitaine de Beauperin sur la route de son tir.

Henry part en contre en solitaire mais personne n'est sur le rebond de son lancer. Les maladresses défensives locales permettent à Chambéry II de mettre du danger. Loubignac récupère le palet derrière la cage il remet dans le slot pour Vadori complètement seul, sa reprise parfaite sous la barre et ouvre le score (0-1 à 04'30).

Photographe : Roxane Gindre

Les Aigles commettent de très nombreuses passes ratées et des pertes de palet en wagon, son adversaire n'en profite guère. Boichut contre mais il est bien repris par la défense savoyarde. En fin de période les Bisontins relèvent un peu la tête et récupère un nouveau jeu de puissance. Sur un dégagement, Beauperin sort de sa cage et dégage de la pire manière sur Loubignac, celui-ci reprend instinctivement mais lance sur le poteau.

Besançon retourne à son powerplay après cet énorme coup de chaud, Henry contourne la cage mais bute sur le portier. Campagna dans l'angle lance, son tir est repoussé sur le poteau par Paquet.



Tirs cadrés : 17 / 12 pour Besançon

Tirs cadrés : 17 / 12 pour Besançon

Engagements : 17 / 9 pour Besançon



Décrochés :



Gibelli s'infiltre dans les boulevards que laissent l'arrière-garde doubiste, son tir décroisé déjoue le portier côté mitaine (0-2 à 22'12).

Les Aigles n'arrivent pas à reprendre pied dans le match. Bellemin-Magninot drible tous les joueurs mais échoue sur le gardien. Merlen seul au deuxième poteau lance, Beauperin, repousse, Merlen renvoie son propre rebond mais une fois encore le gardien s'interpose. Clément Braga-Briquez contre vite, son lancer est repoussé, il reprend le rebond mais pousse cette fois sur le poteau.

Les Bisontins sont pénalisés pour la première fois, il ne faut que huit secondes au powerplay chambérien pour faire mouche. Gros-Daillon dans l'angle trouve l'ouverture de son lancer (0-3 à 25'27). Photographe : Roxane Gindre

Les Bisontins peinent dans ce deuxième tiers, ils perdent tous les palets et ne parviennent pas à déployer leur jeu, ils se font contrer sans cesse. Boichut contre en solitaire, mais son tir plein axe finit dans le ventre de Paquet.

Les Chambériens pressent à l'offensive, la défense bisontine agonise et se retrouve une fois encore sanctionnée. Le powerplay des Eléphants fait merveille une deuxième fois. Rives au deuxième poteau est repoussé. Hagopian dévie parfaitement de l'autre côté pour Guilini dont la reprise fait trembler le filet (0-4 à 31'48).

Les locaux coulent dans le Doubs écrasés sous la patte de l'éléphant. Marcon touche le poteau. Progressivement, Besançon reprend un peu pied et repart un peu dans l'autre sens. Sur un engagement gagné en zone offensive par Horizral, Henry contourne la cage et lance, le palet roule entre les pads de Paquet et termine au fond (1-4 à 36'51).

Bellemin-Magninot répond à toute allure dans l'autre sens mais il perd son duel. Laude fait le coast to coast dans l'autre sens, la mitaine du portier savoyard a le dernier mot. Les Aigles reviennent un peu en fin de période, comme au premier tiers. Campagna sert en retrait Henry, sa reprise touche le filet extérieur.



Tirs cadrés : 19 / 11 pour Chambéry II

Tirs cadrés : 19 / 11 pour Chambéry II

Engagements : 14 / 8 pour Chambéry II



Raccrochés :



La reprise n'est pas très encourageante pour les Bisontins qui continuent de perdre beaucoup trop de palets. Laborieusement l'offensive des Aigles parvient toutefois à avancer. A l'offensive, la vitesse de Simon Boichut prend à défaut la défense savoyarde, il remonte dans le slot, vient fusiller Paquet et réveille le public (2-4 à 42'40).

Campagna lance, Paquet repousse et tombe mais le palet reste libre, tout le monde plonge dessus tentant pour les uns de le faire sortir, pour les autre de le faire rentrer, Zaujec parvient à lui faire franchir la ligne (3-4 à 46'23). Photographe : Roxane Gindre

La patinoire explose tandis que le match bascule. Les Aigles s'envolent à l'assaut du but adverse et force le verrou. Henry sert Marek Bais qui remonte la glace, drible un joueur, puis deux et d'un tir parfait fait trembler les filets pour égaliser (4-4 à 47'55). Besançon poussé par ses partisans repart à l'offensive. Les Eléphants sont bien empruntés et sous pression concèdent une faute. La pression monte encore sur la cage savoyarde.La patinoire explose tandis que le match bascule. Les Aigles s'envolent à l'assaut du but adverse et force le verrou.

Chambéry II est sonné mais cet but de l'égalisation a le don de réveiller les visiteurs qui partent dans l'autre sens. Le palet monte devant la cage bisontine, Beauperin saute et capte de la mitaine. Le danger a changé de côté mais le gardien bisontin transformé en cerbère alors que son équipe est sortie de l'enfer, ferme la porte à double tour. Gros et Rives combinent mais ne peuvent trouver de solution.

Le jeu va rapidement des deux côtés, l'offensive comtoise est trop imprécise. Une faute tombe sur le casque des locaux, eux qui ont encaissés un but sur chacune de leur deux fautes au tiers médiant, serrent les fesses. Vadori seul dans le cercle gauche envoie dans la mitaine de Beauperin. Le lancer de la bleue de Grabit finit au même endroit. Rives par deux fois échoue à son tour sur le portier local. Chambéry II attaque toujours mais sans succès. Boichut contre mais lui non plus n'a pas la solution. Besançon presse en fin de partie et installe son offensive. Sur un engagement gagné en zone offensive, Campagna envoie un missile entre les pads de Paquet et renverse complètement le match (5-4 à 58'48).

L'incroyable comeback est complété, Chambéry II qui n'a plus qu 1'22 se rue de l'autre côté mais la défense bisontine s'est enfin reconstituée et empêche l'accès à sa cage. Henry part même seul en contre, il longe la cage, Paquet en grand écart parvient à réaliser un arrêt éblouissant. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes, le gardien sort côté chambérien mais sans difficultés les rouges tuent les derniers instants. La sirène retentit sur une incroyable victoire renversante des locaux.



Tirs cadrés : 18 / 15 pour Chambéry II

Engagements : 19 / 9 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Charles Campagna

** : Guillaume Henry

* : Alexandre Loubignac



Besançon remporte dans un scénario hitchcockien une rencontre capitale. Mal embarqués dans le premier tiers, les Aigles ont sombré au deuxième tirant de l'arrière jusqu'à 0-4. Mais ils sont parvenus contre toute attente à renverser le match et à l'emporter en toute fin d'exercice. Ce match sur courrant alternatif permet de tirer plusieurs leçons, quand les joueurs se donnent et jouent leur jeu sans complexe ils sont capables de tout, mais lorsqu'ils sont en difficultés ils peuvent être vraiment dans le mal. Très belle satisfaction pour la nouvelle recrue, le Canadien Campagna qui jouait à Avignon les deux dernières années, également une très belle perf du gardien bisontin qui tient son équipe dedans en fin de rencontre. Un succès clé qui permet aux Bisontins de remprendre la quinzième place de la D3 (rappelons que les seize premiers participent aux playoffs). Il faudra jouer son meilleur jeu durant 60 minutes la semaine prochaine à Pralognan face à la redoutable équipe de Val Vanoise II qui n'a perdu qu'un seul de ses cinq premiers matchs. Photographe : Roxane Gindre

Chambéry II durement battus à Mulhouse hier, s'incline sur le fil à Besançon et repart sans point de son double déplacement dans l'Est. Pourtant les Eléphants ont dominé l'essentiel de la partie et ont mené jusqu'à 4-0 avant de s'effondrer au dernier tiers et d'être rejoins puis dépassés. Rapides et bien coordonés, les joueurs de la réserve chambérienne ont déployé un jeu offensif efficace mais qui a pêché en fin de rencontre quand ils en avaient le plus besoin pour faire pencher la balance. Toujours douzième mais avec beaucoup (jusqu'à 3) de matchs joués en plus que ses concurants directs, Chambéry II se déplacera le 23 novembre sur la côte d'Azur pour affronter Nice II. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







