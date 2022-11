Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 7ème journée : Dijon vs Compiègne 12 - 4 (6-1 3-0 3-3) Le 05/11/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Compiègne ] Jamais deux sans trois Les Ducs encore invaincus cette saison après deux rencontres retrouvent Compiègne pour la troisième fois de suite. Après une victoire confortable dans l'Oise, les Dijonnais ont eu plus de mal pour vaincre les Lions à Trimolet lors du trophée Patrick Muller. Renforcés par la nouvelle recrue Lacroix, ils espèrent régaler le public venu en nombre. Troisième rencontre donc entre les deux formations, la seconde d'affilée sur la glace dijonnaise Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/11/2022 à 11:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dijon :

L'assaut de Messire le Duc :

Les Ducs commencent plutôt bien et sont à l'offensive, Bais réalise le premier lancer de la partie depuis la lbeue. Chabert dans l'axe vient buter contre le portier compiégnois. Les Lions cherchent à contrer mais ce sont bien les locaux qui restent le plus dangereux. Varin détourne les tentatives dans un premier temps. Jury seul dans le slot manque le cadre.

Compiègne contre et Dijon commet une première faute. Le quatuor défensif presse haut et parvient à parfaitement neutraliser le jeu de puissance adverse. Les Dijonnais repartent, Jury et Valtat tentent leur chance dans le trafic mais leurs lancers sont bloqués. Alexandra en break solitaire n'a pas plus de chance. Strömbäck dans le haut slot échoue aussi sur le portier. Le pressing ducal est intense et trouve enfin la clé du coffre. Strömbäck lance, le rebond file au deuxième poteau où Chabert le pousse au fond (1-0 à 09'49).

La réplique est immédiate, Bourgin Ubiali seul en contre glisse entre les pads du portier compiégnois (2-0 à 11'06).

Le match s'emballe et dans la même minute les filets tremblent de nouveau. Strömbäck contre, devant l'enclave il dévie au second poteau où Lacroix reprend au fond pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (3-0 à 11'32). Photographe : Philippe Rouinssard

Compiègne souffre sous l'assaut adverse et s'incline une fois encore. Geantet dans l'angle fermé laisse en retrait pour Valtat qui vient coller au fond dans une clameur (4-0 à 12'22).

Les Lions sont pénalisés dans la foulée mais ils parviennent à tenir bon. C'est au tour des locaux de subir une faute. Le pressing change de camp et Alm débloque le compteur des visiteurs (4-1 à 14'31).

Joie de courte durée pour les Lions, dans la foulée Neuwirth parti seul en contre vient gagner son duel et alourdir l'écart (5-1 à 14'37).

Dijon contrôle le jeu et domine son sujet. Compiègne secoué en tout sens cède encore une fois en fin de partie devant Neuwirth (6-1 à 17'43).



Tirs cadrés : 21 / 8 pour Dijon

La démonstration continue :



Les Ducs démarrent fort, Neuwirth en solitaire voit son lancer bloquer par Varin. Les visiteurs sont pénalisés et doivent de nouveau faire le dos rond. Chabert dévie vers Lacroix qui marque son deuxième but de la partie (7-1 à 21'4'5). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs continuent de presser, Alexandra drible dans le slot mais vient se heurter à Varin. Pagnod-Rossiaux en solitaire échoue contre Krofta. Les Bourguignons dominent le jeu mais la défense compiégnoise et son gardien sont plus solides et parviennent à tenir bons.

Sur un engagement gagné en zone offensive, Jury lance, Varin repousse, Fahas convertit le rebond (8-1 à 28'13).

Pagnod-Rossiaux, excellent hier soir, s'offre un nouveau break solitaire mais il perd son duel. Les contres locaux n'ont pas plus de succès. Le jeu va vite d'un côté à l'autre. Compiègne récupère une suppériorité numérique mais ne parvient pas à réduire l'écart malgré ses efforts. Sur un contre solitaire, Bourgin Ubiali trouve encore la faille à l'ultime seconde de jeu (9-1 à 39'39).



Engagements : 10 / 10



Les Lions mordent un peu :



Compiègne joue toujours le contre et sur le premier lancer de la période, Loger vient nettoyer la lucarne dijonnaise (9-2 à 41'11).

Le rythme baisse progressivement, Dijon est à l'abri, et les visiteurs peinent à reprendre pied dans la partie. Bourgin Ubiali dans l'angle voit sa tentative bloquée par le portier. Les Ducs sont pénalisés de nouveau et Compiègne marque une fois encore en suppériorité numérique. Sauvé slape, le rebond concédé par Heinrich est repris au deuxième poteau par Loger qui marque son deuxième but de la soirée (9-3 à 48'50). Photographe : Philippe Rouinssard

Jury en solitaire vient se heurter au gardien visiteur. Les Ducs reprennent le contrôle de la rondelle et font le siège du but adverse. Strömbäck longe le but et vient loger la rondelle dans la lucarne opposée (10-3 à 52'39).

Une empoignade à lieu contre la bande, Devaux rejoint les geôles pour deux minutes, Lebreton pour quatre. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent mais les Lions sont encore pénalisés. Ils tiennent à quatre contre trois, mais à cinq contre trois cèdent, Neuwirth complète le hat-trick (12-3 à 57'14).

Le temps file dans une euphorie locale, mais trop déconcetrés les Dijonnais se font encore surprendre. Pagnod-Rossiaux s'échape en break en toute fin de partie, il fusille Heinrich à 2 secondes de la sirène finale (12-4 à 59'58).



Tirs cadrés : 17 / 10 pour Dijon

Engagements : 15 / 13 pour Compiègne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lucas Lacroix

** : William Strömbäck

* : François Albin Neuwirth



Dijon sérieux et applioqué remporte très largement cette partie. Les Ducs ont fait tourner leur offensive comme un avion. La défense a été efficace et peu pénalisée. Un troisième succès contre Compiègne cette saison et une troisième victoire en trois matchs en D3, les Ducs sont toujours leaders de leur poule. Samedi prochain les Bourguignons se déplacent à Châlons en Champagne pour espérer poursuivre leur bonne série. Photographe : Philippe Rouinssard

