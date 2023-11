Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 7ème journée : Dijon vs Toulon 11 - 3 (4-0 3-1 4-2) Le 04/11/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Toulon ] Les Boucaniers, marins d'eau douce ? Violent tangage sur le navire des boucaniers Pirates libres contre vieille noblesse : un duel de choix ? A l’entrée sur la glace, l’équipe maritime, toute en bleu et blanc, ne semble pas au meilleur de sa forme. Seules deux lignes viennent se grouper autour de l’unique gardien. Les Dijonais de l’autre côté, forcément au complet avec l’avantage de la glace semblent des myriades. Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 05/11/2023 à 18:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dijon :

I) Dijon immaculé, Toulon déjà dans la tempête.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières secondes de matchs ne sont pas glorieuses. A 14 secondes du début du premier tiers, l’arbitrage siffle déjà un dégagement interdit. Deux minutes d’un jeu terriblement mou s’en suivent, dans la zone défensive de Dijon. Cependant, au milieu de ces coups de patin moyennement enthousiastes, Dijon finit par percer et sort de sa zone. L’action porte ses fruits immédiatement et Geantet marque dans la foulée. Le but est beau, Lacroix et Neuwirth avaient attiré le gardien sur la droite, la cage était plus qu’ouverte de l’autre côté et Aymerick Geantet ne s’est privé pas pour faire rentrer son coup de canon. Encouragée à construire des actions en zone offensive, Dijon s’installe mais la séquence est interrompue assez longuement après la blessure d’un arbitre, sorti tout de suite.



Quand le jeu reprend, le « ref » remis sur pieds, Toulon a repris ses esprits et repart à l’offensive. L’attaque est visiblement trop brusque, Boulard, au numéro 58, joueur de gabarit, sort de la glace deux minutes pour interférence. Galvanisé peut-être, et fort du power-play, Neuwirth revient à la charge mais le palet échoue sur le gardien pirate. Qu’à cela ne tienne ! Il sprint en direction de la bleue, amorce un demi-tour rapide et revient. Le palet est passé par Alexandra et Geantet, toujours lui. Le deuxième but est mis. Ils ont compris comment prendre leurs marques entre les boucaniers défenseurs. Ivres sans être pirates, les Ducs s’affairent. Geantet tente encore sa chance, échoue.



Cependant, un coup de crosse toulonnais puissant et voilà les deux équipes face à un Krofta dans sa cage, mais pas très prêt. Dix minutes à attendre dans entre deux poteaux, ça vous ramollit un homme…. Le palet ricoche littéralement sur le gardien de Dijon, plusieurs fois, qui le voit danser devant son torse. Il finit malgré tout par le geler. Le numéro Dautemer prend la place de Boulard en prison, pour une charge avec la crosse. Il n’y est pas allée de main morte. Le power play qui suit est bancal. La défense boucanière est tenace et Dijon finit par envoyer le palet à l’autre bout de la patinoire. 2e Icing.



Le troisième but des Ducs fait s’arrêter le chronomètre à 9 minutes pile de match, sur un engagement gagné (un des premiers d’ailleurs pour les Ducs dont c’est le point faible !) Fahas, aidé par Julien Romand, après une passe tonitruante. On aurait entendu le palet dans la palette à des kilomètres.



Resté devant la cage, Dijon tire et cadre plusieurs fois, Houillez fait des grand écarts à n’en plus finir (les boucaniers tiennent là un gardien très souple, on ne peut pas lui enlever cela). Le ton monte, le jeu devient plus agressif sans toutefois qu’une faute ne soit sifflée. Le gardien tchèque de Dijon, le fameux Krofta, a appris de sa leçon et sort un arrêt sans rebond après avoir été touché au casque.



Dans les deux dernières minutes, le jeu s’enflamme, Drzik de Toulon part en prison pour accrochage, un hors-jeu est sifflé à une minute de la fin et en supériorité, les Ducs vont faire voir du filet à la rondelle. Neuwirth passe à Bourgin dans la précipitation, Houillez offre trois arrêts d’affilée à son équipe avant de céder sous un tir de Romand.

II) Les Boucaniers prennent l’eau mais les Ducs ne blanchiront pas



Le deuxième tiers commence comme le premier, avec un dégagement interdit pour ouvrir les 20 minutes. Spécialité maison. 21’38 et Toulon encaisse son 5e but. Chabert et Jury se plantent autour de la cage, font passer la rondelle en encerclant le filet. Le palet revient dans la zone bleue et Maoh Durin n’a plus qu’à pousser dedans. Cette fois, les Boucaniers ont du plomb dans l’aile.



Première faute pour les Ducs cependant. Neil sort après avoir accroché. Le power play est irrégulier mais a le mérite de redonner du baume au cœur des marins. Les bleus arrachent donc le puck à plusieurs reprises des crosses adverses tandis que ces dernières s’offrent des échappées en infériorité. Et … c’est le 6e but des Ducs. Alexandra est parti comme une bombe, Chabert en forme a pris le relais pour offrir le tir gagnant à Lacroix qui avait suivi de près. Pour l’instant plus marins d’eau douce qu’autre chose, les joueurs de Toulon ont à nouveau un regain d’énergie : après un premier tir cadré pour le tiers, bloqué par Krofta, ce dernier cède. Un moment d’inattention et bien trop de dijonnais autour de la cage pour laisser au gardien une vue claire, Kevin Richard envoie à Durand qui profite de la cage béante. Le gardien tchèque n’a le temps que de se retourner pour constater qu’une tâche noire sur le blanc de la glace a dépassé la ligne de but dans son dos. Le portier renâcle. Le blanchissage n’est pas encore pour cette fois-ci.



Piquée au vif, la vieille noblesse dijonnaise se rebiffe. Une ligne entière garde le palet après l’engagement. Neuwirth, Bourgin et Geantet foncent sur la cage. Le dernier marque. Les passes rapides entre les joueurs ont mis la confusion chez Houillez qui ne savait plus d’où allait être armé le tir. Et c’est le 7e but. 7-1 pour les locaux à 29’29.

III ) Les rouges à l’abri, les bleus donnent à manger aux poissons.



Pendant la pause, alors que la sonnerie voyait un groupe de joueurs massé autour des arbitres, le numéro 17, Romand, est venu se rajouter au tableau des pénalités. Sans doute une parole de trop car les Ducs prolongent leur infériorité de deux minutes pour méconduite. Pendant ce temps, le coach des locaux a rappelé sa muraille tchèque et envoyé au front le back-up.



7 – 1 : l’avance est confortable, on ne joue plus un blanchissage, tout est réuni pour faire jouer Jérémie Heinrich. Bien plus souvent sur le banc que sur la glace, ce dernier se fait surprendre par le tout premier tir des adversaires, porté par Boulard. Borsa de Dijon prend deux minutes pour obstruction. Rien ne va plus, du moins sur le papier. Pourtant, le dernier tiers s’annonce intéressant. Heinrich fait son travail, et les Dijonais, qui avaient pour l’instant profité d’un adversaire moins coriace qu’à l’habitude, montrent un peu de quoi ils sont capables. Neil s’offre des passes superbes, réussissant à plusieurs reprises à les faire passer entre les jambes des toulonnais. Le tiers s’équilibre, c’est devenu jouable pour les Boucaniers : en supériorité numérique et avec un back-up dans les cages.



Pas de miracle pourtant, les forbans du Sud finissent par consommer leur power-play infructueuse et se font surprendre par Durin, arrivé de face avec Chabert et Catalo qui, encore une fois, font un écran d’attaque auquel Houillez dans les cages visiteuses, ne peut rien faire. 8e but au fond du filet.



Jury très bien placé tente de réitérer avec des tirs particulièrement précis et une lecture de jeu qu’on ne lui connaissait plus depuis longtemps, s’offrant le luxe de passes en arrière fort agréables à regarder. A 49’11, une échappée de Catalo, amorcée par Valtat et Stoll, véritable trouée, vient loger la rondelle au fond. Et Toulon en a désormais essuyé 9.



Petit passage footballistique pour Alexandra, qui, en voulant éviter au palet de rentrer dans sa zone, le dévie de la lame. Lacroix court après et se jette dans la mêlée pour le récupérer contre la bande. La hargne pirate est de nouveau là, on voit les bleus reprendre de la vitesse. Le 10e but vient pourtant calmer ces ardeurs renaissantes. Surtout vu la façon dont il est marqué. Lacroix qui a récupéré son précieux traverse la glace et vient chercher des noises à Houillez. Il y a cafouillis devant la lucarne. Durin récupère pour Romand, qui fait avancer le puck dans le genoux du gardien. Et c’est… un défenseur toulonnais qui lui donne l’élan pour passer la ligne. Si ça, ce n’est pas rageant alors…



Stoll tente de marquer à son tour mais rencontre un mur. II fallait tout cela pour que le jeu soit terriblement dynamique et beau. Krofta, qui se reposait sur le banc, un bras dans un sac de glace, se lève même pour voir ça. Alexandra a décidé de mener le jeu à la baguette et emporte son équipe en sprintant à l’attaque. Toulon court en face. Les défenseurs se précipitent et font neiger sur le gardien pour ne pas lui foncer dedans.

A 57’33, Heinrich est déjoué une deuxième fois pour le troisième et dernier but encaissé par Dijon, Richard prend son envol passe à Quattrini et c’est l’inévitable face à face. Un contre un auquel le back-up ne résiste pas.



De l’autre côté, le Ducs font miroir et marquent exactement le même but, sur une échappée de Valtat.



Les derniers minutes ne ressemblent plus à rien. Neuwirth prend deux minutes pour cinglage puis méconduite, le palet sort et finit dans les filets de sauvegarde. Même le palet en avait assez.

