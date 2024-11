Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 8ème journée : Nice II vs Nimes 10 - 2 (3-0 3-0 4-2) Le 16/11/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice II ] [ Nimes ] les Aigles trop forts pour les Krokos Efficace, Nice II n’a pas tremblé face à des Nîmois qui, pour leur premier déplacement de la saison, s’inclinent lourdement. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 17/11/2024 à 18:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



10 spectateurs Arbitres : Nolan Quintard et Catherine Brouillard Buts :

Nice II :

Nimes : Pénalités 37 minutes (6x2mn+5mn+20mn) contre Nice II 14 minutes (7x2mn) contre Nimes



Nîmes manque d’efficacité



Perry ouvre le score après mois d’une minute de jeu (00:57 ; 1-0).



Stearns a pourtant l’occasion de faire revenir sa formation à égalité mais loupe son duel face à Fulconis. Nice a la conservation du palet et se procure des opportunités à l’image de Macon qui prend l’aile pour servir Fleury mais Jaouen fait l’arrêt sur sa ligne. Dans la foulée, Fleury est trouvé devant la cage mais sa déviation est détournée par le portier d’une belle manière.



Espinasse est le premier joueur pénalisé à la 7ème minute. Les hommes de Boucamus bénéficient de quelques occasions dont trois de Lardière, de loin, qui sont bien détournées par le gardien des Aigles. En toute fin de pénalité, le poteau extérieur gauche est même trouvé.



Photographe : © Raphaël Réalini

Le manque d’efficacité va se retourner contre les Krokos car Cheylan va conclure un contre éclair mené par Macon et Fleury (10:21 ; 2-0).



Les visiteurs auront une nouvelle occasion d’un jeu de puissance à la 15ème minute mais encore une fois, ni Constantineau, ni Veyrunes ne trouvent le chemin des filets. La faute à deux arrêts de Fulconis et les Aigles vont assommer leur adversaire avec un troisième but inscrit par Macon en power play, seul dans l’axe et qui n’a pas été attaqué, qui ajuste son tir pour trouver le cadre (19:40 ; 3-0).



Nice II se détache



Sonnés, les visiteurs prennent toutefois de bonnes initiatives à l’image de Constantineau qui effectue un joli tir puissant que Fulconis dévie au-dessus de sa cage. Nice répond dans l’immédiat avec une très bonne passe trouvée par Delmas pour Henot mais le gardien nîmois est sur la trajectoire. Cosson est pénalisé pour une légère faute à 22:46. Jaouen repousse une tentative de loin à la ligne bleue de Heide-Ottosen puis dans son enclave face à Perry mais craquera sur la tentative de Perry en fin de power play (24:20 ; 4-0).



Agliardi a l’opportunité de réduire la marque avec une jolie interception côté droit dans la zone neutre, suivi d’un débordement mais ne trouve pas le chemin des filets lors de la conclusion. Les deux gardiens sont mis en valeur lors de ce tiers avec de beaux arrêts.



Photographe : © Raphaël Réalini

Constantineau ira en prison à la 27ème minute, Nîmes va cette fois-ci bien défendre avec beaucoup de solidarité entre les joueurs mais va être déconcentré à la fin de cette infériorité numérique en oubliant Macon qui a bien été trouvé par Basile-Linsolas (28:34 ; 5-0).



Nîmes a toutefois un bon état d’esprit en essayant de se porter vers l’attaque malgré le score avec encore une fois, Agliardi à la manœuvre suite à une nouvelle pénalité contre Nice II et en l’occurrence Henot pour un coup de coude. Le Grenoblois d’origine et capitaine des Krokos fait parler de son gros shoot excentré sur le flanc gauche pour mettre en difficulté Fulconis qui réalise pour le moment, un blanchissage. Et durant ce power play, Cheylan intercepte dans la zone neutre une passe nîmoise ratée mais Jaouen va remporter le duel. Revenu à Nîmes, le joueur formé à Rouen va être décisif deux fois face à Heide-Ottosen avant d’encaisser un cinquième but marqué par Espinasse (37:22 ; 6-0).



Un dernier tiers riche en buts



Côté Krokos, Jaouen est remplacé par Jeanpierre. Dès 31 secondes, Mauffrey est sanctionné par les officiels et Shalamov inscrit le septième but (42:05 ; 7-0).



Nîmes doit travailler sur les entames de périodes. Monsara-Karsenti sera logiquement exclu à la 43ème pour un coup de tête et Nîmes va réduire la marque par Agliardi (46:35 ; 7-1).

Photographe : © Raphaël Réalini

La petite dynamique nîmoise va être coupée par trois buts en autant de minutes... Henot à la 49ème, Espinasse à la 50ème et Shalamov à la 51ème.



Agliardi va inscrire le second but de sa formation d’un joli tir placé (54:31 ; 9-2).



La fin de match sera soumise à de nombreuses pénalités.



Photographe : © Raphaël Réalini

Nice II l’emporte facilement face à des Nîmois qui doivent travailler davantage sur de nombreux points mais qui ont eu le mérite de se battre jusqu’au bout.



Les Aigles sont dans le Top 16 alors que Nîmes est 25ème sur 30.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur