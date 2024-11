Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 9ème journée : Besançon vs HCMP II 8 - 3 (3-0 3-3 2-0) Le 23/11/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ HCMP II ] Besançon en démonstration Les Bisontins vaincus la semaine dernière dans un bon match à Pralognan par le HCMP II retrouve le même adversaire ce soir mais à domicile. Les Aigles vont tenter de prendre leur revanche avec dans leurs rangs une recrue de choix, Nicolas Leclerc, qui évoluait l'an passé en Magnus, l'enfant du pays revenu au bercail. Les Bouquetins qui occupent fièrement la 3e place viennent conserver leur avance dans la boucle du Doubs Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 24/11/2024 à 13:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Besançon :

HCMP II :



Besançon conquérant et Michigan :

Sur un engagement gagné par les Aigles en zone offensive, Chelossi lance de la bleue, Rollet repousse au second poteau, Robert bien positionné n'a plus qu'à pousser le rebond au fond (1-0 à 04'57).

Une bonne entrée en matière pour les Bisontins mais qui reste sous la menace du jeu rapide du HCMP II, à l'image de Guerin seul en break repoussé par le portier. Diernaz à son tour lance, il reprend son rebond mais qui est encore repoussé. Campagna toujours rapide pour ramener le jeu dans l'autre sens voit son lancer terminer dans la mitaine du gardien des Bouquetins. L'attaquant canadien va s'illustrer peu après. Photographe : Phil Rouinssard Campagna contourne la cage savoyarde, il colle la rondelle à sa palette et la lève pour venir lancer le palet dans le but et réaliser le fameux "Michigan" (2-0 à 08'42).

Les Aigles sur orbite accélèrent, Robert en contre croise trop son tir qui manque le cadre. Une mauvaise relance de la défense de Vanoise est dévié au fond par Jules Gailly (3-0 à 09'40).

Courchevel-Méribel-Pralognan assommé prend son temps mort. Besançon continue de presser, Leclerc dans la vitesse échoue cette fois sur Rollet. La réserve du HCMP est pénalisée pour la première fois de la rencontre. Le powerplay local est aux abonnés absents et ne fait pas grand chose, pire encore les Bouquetins sur des contres rapides sèment l'angoisse dans les rangs rouges. Clément Braga-Briquez s'infiltre dans l'angle gauche mais est dénié. Robert sert Boichut dans la profondeur mais la passe n'est pas récupérée. Laude de la bleue n'a pas de résultat. En fin de tiers, les locaux sont pénalisés. Dans la dernière seconde de jeu, Balat se défait de la défense et se présente seul face au but mais il perd son duel.



Tirs cadrés : 11 / 11

Engagements : 10 / 9 pour HCMP II Balat en solitaire mène un contre qui bute sur Berger. Le jeu est équilibré et de qualité, rapidement les locaux sont pénalisés. Campagna mène la contre offensive bisontine mais Rollet s'interpose. La pénalité est tuée sans difficulté.Une bonne entrée en matière pour les Bisontins mais qui reste sous la menace du jeu rapide du HCMP II, à l'image de Guerin seul en break repoussé par le portier. Diernaz à son tour lance, il reprend son rebond mais qui est encore repoussé. Campagna toujours rapide pour ramener le jeu dans l'autre sens voit son lancer terminer dans la mitaine du gardien des Bouquetins. L'attaquant canadien va s'illustrer peu après.Les Aigles sur orbite accélèrent, Robert en contre croise trop son tir qui manque le cadre.Courchevel-Méribel-Pralognan assommé prend son temps mort. Besançon continue de presser, Leclerc dans la vitesse échoue cette fois sur Rollet. La réserve du HCMP est pénalisée pour la première fois de la rencontre. Le powerplay local est aux abonnés absents et ne fait pas grand chose, pire encore les Bouquetins sur des contres rapides sèment l'angoisse dans les rangs rouges. Clément Braga-Briquez s'infiltre dans l'angle gauche mais est dénié. Robert sert Boichut dans la profondeur mais la passe n'est pas récupérée. Laude de la bleue n'a pas de résultat. En fin de tiers, les locaux sont pénalisés. Dans la dernière seconde de jeu, Balat se défait de la défense et se présente seul face au but mais il perd son duel.11 / 1110 / 9 pour HCMP II



Course poursuite :



Braga-Briquez lance de loin, le palet rebondit devant la cage, Boichut le pousse au fond (4-0 à 25'01).

Balat mis sur orbite par Favre contre à toute allure, se présente seul face au portier et le fusille côté mitaine pour débloquer le compteur visiteur (4-1 à 25'20).

Les Aigles retournent à leur deuxième powerplay et pressent autour de la cage. Les tentatives sont plus nombreuses et finalement Horizral dévie du revers au fond et redonne le large aux Bisontins (5-1 à 26'25). Photographe : Phil Rouinssard

Parra de loin voit son tir repoussé, dans la minute qui suit ce sont les locaux qui sont pénalisés. Comme souvent le killing play local est efficace est parvient à tenir bon en infériorité. Courchevel-Méribel-Pralognan conserve le palet et fait bien tourner. Balat lance, Berger repousse, Fillion Nicollet est le premier sur le rebond et pousse au fond (5-2 à 30'43).

Besançon subit une pénalité, Louis Gailly contre il drible le défenseur mais manque son tir. Le jeu est rapide est ouvert mais Val Vanoise ne parvient pas à réduire le score. Henry contre, il entre en zone et dévie pour Campagna de l'autre côté, il remet au premier poteau pour Horizral arrivé à point nommé pour fusiller le gardien malgré son beau plongeon (6-2 à 39'01).

Le HCMP II contre vite et bien, le jeu est renversé et le score évolue encore. Balat, encore lui est au lancer, Berger repousse en urgence, Favre reprend victorieusement et maintient l'écart à trois unités à une seconde de la sirène (6-3 à 39'59).



Tirs cadrés : 12 / 12

Engagements : 11 / 9 pour Besançon Les Bouquetins reviennent sur la glace en powerplay mais sans parvenir à débloquer leur compteur. Sur un lancer de Vanoise, le puck traîne dangereusement proche de la ligne locale mais il est finalement dégagé in extremis par Berger puis sa défense. Campagna et Robert contrent à deux, mais le Canadien préfère lancer directement à la cage, sans soucis pour Rollet. Le HCMP II est pénalisé d'un 2+2 et le powerplay bisontin s'installe, Robert apporte du danger sur la cage.Les Aigles retournent à leur deuxième powerplay et pressent autour de la cage.Parra de loin voit son tir repoussé, dans la minute qui suit ce sont les locaux qui sont pénalisés. Comme souvent le killing play local est efficace est parvient à tenir bon en infériorité. Courchevel-Méribel-Pralognan conserve le palet et fait bien tourner.Besançon subit une pénalité, Louis Gailly contre il drible le défenseur mais manque son tir. Le jeu est rapide est ouvert mais Val Vanoise ne parvient pas à réduire le score.Le HCMP II contre vite et bien, le jeu est renversé et le score évolue encore.12 / 1211 / 9 pour Besançon



Ultime envol :





Les Bouquetins retrouvent leur vitesse et apportent du danger. La défense des Aigles est plus facilement débordée et des trous se creusent mais pourtant ça tient. Louis Gailly devant la cage rate le cadre. Progressivement le rythme baisse et la partie semble pliée. Louis Gailly emporte toute la défense savoyarde, remet pour son frère Jules Gailly mais son tir est repoussé. Robert s'infiltre, Boichut qui le suit, lance, mais sans succès. Une nouvelle pénalité tombe sur le casque des Aigles, ils sont solides à quatre et parviennent à tenir sous les assauts répétés des Bouquetins qui forcent pour réduire l'écart. Horizral en contre ne parvient à compléter le tour du chapeau. Photographe : Phil Rouinssard Henry dépose une offrande au second poteau pour Campagna qui manque son tir.

Derai est envoyé 4 minutes au cachot pour crosse haute. Les Aigles poussent mais se font contrer, Berger sort au devant de la menace et repousse de la crosse. Nicolas Leclerc à toute allure, slalome dans le cercle droit, et dans un angle complètement fermé trouve la faille pour son premier but de retour à la maison (7-4 à 58'28).

La fougue revient dans les rangs locaux qui forcent en fin de match pour terminer en beauté. Horizral contre vite il entre en zone et laisse pour Henry qui sert Campagna devant la cage, son tir est repoussé par Rollet, mais Horizral au rebond complète le hat-trick (8-3 à 59'45).



Tirs cadrés : 12 / 8 pour Besançon

Engagements : 9 / 9



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mario Horizral

** : Charles Campagna

* : Tomáš Balat Besançon attaque fort le dernier tiers de la partie. Dorian Rollet solide sur sa ligne contient l'offensive locale avec brio. Le pressing local se poursuit et sous pression le HCMP II doit concéder une pénalité. Le powerplay bisontin ne retrouve pas son efficacité du tiers médiant et se fait même contrer dangereusement. Fillion Nicollet contre seul en pleine vitesse mais Berger le repousse.Les Bouquetins retrouvent leur vitesse et apportent du danger. La défense des Aigles est plus facilement débordée et des trous se creusent mais pourtant ça tient. Louis Gailly devant la cage rate le cadre. Progressivement le rythme baisse et la partie semble pliée. Louis Gailly emporte toute la défense savoyarde, remet pour son frère Jules Gailly mais son tir est repoussé. Robert s'infiltre, Boichut qui le suit, lance, mais sans succès. Une nouvelle pénalité tombe sur le casque des Aigles, ils sont solides à quatre et parviennent à tenir sous les assauts répétés des Bouquetins qui forcent pour réduire l'écart. Horizral en contre ne parvient à compléter le tour du chapeau.Henry dépose une offrande au second poteau pour Campagna qui manque son tir.Derai est envoyé 4 minutes au cachot pour crosse haute. Les Aigles poussent mais se font contrer, Berger sort au devant de la menace et repousse de la crosse.La fougue revient dans les rangs locaux qui forcent en fin de match pour terminer en beauté.12 / 8 pour Besançon9 / 9*** : Mario Horizral** : Charles Campagna* : Tomáš Balat



Photographe : Phil Rouinssard

En face, Courchevel-Méribel-Pralognan est tombé durement sur un os malgré une équipe rapide et dangereuse à l'offensive. Rapidement mis en difficultés défensivement, les Bouquetins ont craqué au premier tiers, ils sont parvenus à se reprendre un peu au tiers médiant tout en encaissant trop de buts. Un écart qu'ils n'auront jamais pu combler. Le HCMP II perd une place au général et occupe le quatrième rang. Deux semaines de repos pour les Bouquetins qui se déplaceront à Nice le 14 décembre. Besançon remporte une solide victoire à domicile contre un des ténors du championnat (3e). Cela permet aux Aigles de rester du bon côté en vue des playoffs. Très rapidement en avance au tableau d'affichage, l'offensive bisontine a fait le métier pour conserver une avance de trois buts tout le match avant d'alourdir encore la marque en fin de partie. Les attaquants ont régalé avec des beaux buts et une efficacité importante devant les filets, la défense et le portier ont été bien inspirés malgré quelques trous d'airs parfois notamment au tiers médiant face à la vitesse de leur adversaire. Un bon succès qui relance Besançon qui se déplacera à Colmar le 7 décembre pour espérer rattraper un adversaire qui le précède au classement.En face, Courchevel-Méribel-Pralognan est tombé durement sur un os malgré une équipe rapide et dangereuse à l'offensive. Rapidement mis en difficultés défensivement, les Bouquetins ont craqué au premier tiers, ils sont parvenus à se reprendre un peu au tiers médiant tout en encaissant trop de buts. Un écart qu'ils n'auront jamais pu combler. Le HCMP II perd une place au général et occupe le quatrième rang. Deux semaines de repos pour les Bouquetins qui se déplaceront à Nice le 14 décembre. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur