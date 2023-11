Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 9ème journée : Besançon vs Nimes 6 - 2 (3-1 2-1 1-0) Le 18/11/2023 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Nimes ] Une deuxième victoire de rang Les Aigles vainqueurs au dernier match contre Toulon espèrent poursuivre face aux Krokos. Une deuxième victoire d'affilée permettrait à Besançon de se rapprocher du milieu de tableau mais il faudra batailler à La Fayette. Nîmes écrasé à Dijon a bien rebondit à domicile en infligeant une déroute au HC Savoie. Les crocodiles espèrent bien remporter leur premier succès à l'extérieur Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 19/11/2023 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Besançon se porte à l'offensive en premier, Nîmes joue physique et contre. Clément Braga-Briquez en solitaire échoue sur Roure. Les Krokos contrent bien, Stearns au deuxième poteau bute sur Verleye. Les Aigles forcent le verrou nîmois et ouvrent la marque. Wolff entre en zone à toute allure, son tir est repoussé, mais il précipite au fond son propre rebond dans une immense clameur (1-0 à 03'28).

Deron entre en zone, il glisse habilement vers Boichut au centre d'un joli mouvement de crosse, il déjoue le portier et double la mise (2-0 à à 08'00). Photographe : Roxane Gindre

Nîmes sonné prend son temps mort, mais est pénalisé peu après. Le powerplay bisontin s'intalle et fait tourner. Zaujec dans le cercle droit nettoie la lucarne pour corser l'addition (3-0 à 09'41).

Besançon continue de contrôler le palet mais les Krokos accélèrent pour renverser la tendance qui leur est de plus en plus défavorable. Agliardi remonte la zone et dans l'axe vient fusiller le gardien local pour débloquer le compteur visiteur (3-1 à 10'42). Besançon reste dominateur, Gerbier seul au second poteau ne peut doubler la mise. Les Aigles continuent de pousser et logiquement marquent encore.

Bonne réaction des Bisontins qui vont repartir dans l'autre sens à l'image de Dubreu en break qui voit son tir détourné par Roure. Gilles lui répond de la même manière, Verleye capte avec la mitaine. Besançon est pénalisé, mais les Nîmois n'en profitent pas. Même de retour à égalité numérique, les Krokos conservent le palet mais ne parviennent pas à s'installer. Malard drible bien la défense locale mais ne peut déjouer le portier. Une nouvelle faute vient mettre en difficulté les Bisontins, ils tiennent mais en font une deuxième. A trois ils parviennent toutefois à repousser leur adversaire jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 10 / 9 pour Besançon

Engagements : 10 / 10



L'écart se creuse :



Clément Braga-Briquez au premier poteau sert son frère Mathis dans le slot, il remet très intelligemment au deuxième poteau pour Dubreu qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert pour un but éblouissant (4-1 à 21'35).

Nîmes tangue sous la pression locale et commet une faute. Le pressing bisontin se poursuit mais ne trouve pas l'ouverture. Nîmes tue la faute, et revient dans l'autre sens, mais ses tirs manquent le cadre. Les visiteurs sont également bloqués dans la défense bisontine bien positionnée. Mathis Braga-Briquez part en contre mais Roure gagne le duel. Les Nîmois sont plus incisifs et les locaux jouent en contre. Photographe : Roxane Gindre

Les Aigles reprennent progressivement le contrôle du match et s'installent. La défense des Krokos est à la peine, mais son portier mutiplie les interventions. Gerbier fonce au but il dévie parfaitement au second poteau pour Clément Braga-Briquez qui fait trembler les filets gardois (5-1 à 30'38).

Nîmes repart immédiatement dans l'autre sens. Stearns dans l'angle droit tente sa chance mais Verleye fait un double arrêt. Stearns essaie de l'autre côté mais sans plus de succès. Le salut vient du premier buteur pour les visiteurs. Agliardi transperce tout le monde et depuis le cercle gauche vient nettoyer la lucarne (5-2 à 31'22).

Les Krokos sont pénalisés mais tiennent bon, Laude y va de son coup de canon de la bleue, sans succès. Gerbier et Clément Braga-Briquez à deux échouent à alourdir le score. En fin de période, Besançon est pénalisé mais Verleye s'interpose devant Colaisseau.



Tirs cadrés : 17 / 11 pour Besançon

Tirs cadrés : 17 / 11 pour Besançon

Engagements : 11 / 11



La porte reste fermée :





Besançon repart à l'offensive à égalité numérique, Zanetta à toute vitesse échoue sur le gardien nîmois. Les Krokos cherchent de la vitesse dans la profondeur pour surprendre les Bisontins mais sans trop de réussite. Gerbier distille une de ses superbes passes à Valverde mais Roure bloque bien. Malard répond par un contre solitaire. Boichut fait le même de l'autre côté. Le jeu va d'une cage à l'autre à grande vitesse. Photographe : Roxane Gindre

Besançon repart à l'offensive à égalité numérique, Zanetta à toute vitesse échoue sur le gardien nîmois. Les Krokos cherchent de la vitesse dans la profondeur pour surprendre les Bisontins mais sans trop de réussite. Gerbier distille une de ses superbes passes à Valverde mais Roure bloque bien. Malard répond par un contre solitaire. Boichut fait le même de l'autre côté. Le jeu va d'une cage à l'autre à grande vitesse. Photographe : Roxane Gindre

Besançon est pénalisé, dans la foulée, une deuxième faute tombe sur le casque des locaux qui retrouvent leur dureté. A trois pendant presque deux minutes, les Aigles vont montrer une belle résistance, coupant les passes, repoussant au loin les palets et parviennent à tenir bon. Mathis Braga-Briquez s'offre même un contre en double infériorité ! Besançon efface son indiscipline et revient à égalité numérique.

Une nouvelle faute est encore concédée par les locaux. Nîmes qui a trois buts de retard, décide de sortir son gardien pour jouer à six contre quatre. Une bien mauvaise, décision, Boichut parvient à récupérer et à lancer dans la cage vide (6-2 à 55'53).

En fin de partie Nîmes écope d'un 2+2, les Bisontins n'en profitent pas car ils sont sanctionnés juste après. Un dernier pressing nîmois permet à Verleye de s'illustre avec un excellent arrêt où il s'envole au second poteau pour repousser au loin.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Besançon

Engagements : 11 / 10 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Clément Braga-Briquez

** : Filip Zaujec

* : Jordan Agliardi



Photographe : Roxane Gindre

Nîmes s'incline nettement dans la cité bleue. Rapidement menés au score, les Krokos n'ont pas réussi à revenir et ont du courir après la marque qui se creusait au fur et à mesure de l'évolution du match. Nîmes a manqué de tranchant dans ses nombreux powerplays et n'a pas su exploiter les faiblesses locales. Les Krokos restent cinquièmes à une victoire de ses deux prédécesseurs, mais autant de ses deux poursuivants. Dès la semaine prochaine, ils affronteront Dijon pour un match qui s'annonce explosif. Deuxième victoire consécutive à domicile pour Besançon qui s'éloigne du bas de tableau et est désormais à égalité de points avec Villard II. Les Aigles ont bien maîtrisé leur match en prenant rapidement les devants et en parvenant à tenir dans ses moments plus délicats. L'indiscipline est revenue en fin de match mais a été sans conséquence, il faudra encore la réduire pour éviter de se mettre dans des situations compliquées. Les Bisontins se déplaceront à Villard de Lans, le 3 novembre, pour y affronter un adversaire direct. Ils devront l'emporter s'ils veulent grimper encore au général et poursuivre leur bonne série.







