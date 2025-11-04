Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 9ème journée : Besançon vs Strasbourg II 4 - 1 (2-1 1-0 1-0) Le 22/11/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Strasbourg II ] Les Aigles éteignent l'Etoile Noire Besançon qui reste sur trois victoires de suite dont deux à l'extérieur retrouve sa glace pour la réception de Strasbourg II. Les Aigles, sixièmes, tenteront de confirmer leur excellent début de saison et de conserver leur invincibilité à La Fayette. La réserve strasbourgeoise a perdu ses trois premiers matchs et est à la recherche de son premier succès de la saison. Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 23/11/2025 à 11:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Whelan dégage, Boichut fonce mais c'est le défenseur de l'Etoile Noire qui est le plus rapide, pourtant il perd le palet dans la foulée, Boichut le récupère et vient fusiller le gardien dans une clameur (1-0 à 06'02).

Une ouverture du score en infériorité numérique, qui va vite être effacée. Le palet tourne vite dans les crosses strasbourgeoises. Labrunie, très en vue, remet sur Ricou qui envoie une praline dans le trafic, Lochert la dévie parfaitement et vient surprendre Beauperin (1-1 à 06'18).

Deux buts inscrits en seize secondes voilà une partie lancée. Besançon est pénalisé sévèrement et doit faire le dos rond. Albrech slape de la bleue sans succès, Ruch sur un break solitaire n'a pas plus de réussite. Photographe : Phil Rouinssard Horizral de retour au jeu après sa blessure de la pré-saison, fonce dans l'autre sens mais trouve la mitaine de Berger. Une mauvaise relance de la défense alsacienne permet à Horizral de lancer une fois encore en vain. Ousanin de la bleue met encore la mitaine du portier de l'Etoile Noire à contribution.

Une pénalité locale renverse la tendance, même si Strasbourg II ne se montre guère entreprenant. Une pénalité est sifflée contre le banc bisontin. A trois les Aigles se replient en défense et pourtant ils vont marquer ! Boichut parvient à sortir la rondelle et gêné par la défense, il dégage puissamment sur le gardien alsacien, le palet fait un drôle de rebond devant lui, il heurte sa plaque et vient le lober pour terminer au fond (2-1 à 12'37).

Un but en double infériorité, voilà qui n'est pas courant. Strasbourg II repart fort pour tenter de revenir, mais Beauperin est intraitable et les deux pénalités sont tuées. L'Etoile Noire breake à deux contre un mais Pointdavoine manque le cadre sur la reprise.

Les Alsaciens sont sanctionnés, Stoll qui fait son premier match sous les couleurs bisontines dévie vers Whelan qui lance, Berger détourne, personne n'est sur le rebond. Une deuxième faute tombe sur les visiteurs qui évoluent pour la deuxième fois en double infériorité, mais ils parviennent encore à tenir. Surtout qu'une faute locale vient briser le double avantage. Gailly et Clément Braga-Briquez ne peuvent déjouer leur ex gardien. Labrunie contre à toute allure, le palet freiné par Beauperin roule entre ses jambières en direction de la cage ouverte, Bais le dégage in extremis.



Tirs cadrés : 16 / 12 pour Besançon

Le jeu est ouvert, Gailly dévie vers Clément Braga-Briquez qui lance, le palet roule entre les pads de Berger, l'ancien back-up bisontin, mais ressort. Strasbourg II est rapidement pénalisé, le powerplay s'intalle et obtient une deuxième faute. Les Aigles en double avantage ne vont pourtant pas en profiter. Whelan à bout pourtant échoue sur le gardien alsacien. Les locaux perdent de nombreux engagements ce qui permet aux Strasbourgeois de se dégager et de faire filer le temps. Berger maintient la porte fermée. Besançon est à son tour sanctionné.

Tirs cadrés : 16 / 12 pour Besançon

Engagements : 15 / 12 pour Strasbourg II



Coup du chapeau et cerbère :



Strasbourg II démarre très bien le deuxième vingt et vient mettre la pression sur la cage locale. Labrunie de loin échoue. Beauperin attrape de la mitaine le lancer de Brice en break solitaire. L'Etoile Noire force le verrou pour égaliser en vain, la porte reste fermée. Les contres bisontins n'aboutissent pas.

Jules Gailly dans le slot échoue devant Berger. Pointdavoine ramène très vite le jeu de l'autre côté, la mitaine de Beauperin est toujours vigilante. Simon Boichut s'échappe en contre, vite, trop vite pour la défense alsacienne et il vient cueillir le portier en angle fermé pour complèter le hat trick (3-1 à 26'25).

Photographe : Roxane Gindre Vix slape mais Beauperin en extension réalise un énorme arrêt. Lochert contourne la cage mais la défense bisontine ferme l'angle. Ricou canonne de la bleue, le cerbère détourne encore. L'Etoile Noire fait feu de tous ses canons mais la porte reste obstinément fermée. Les fautes sont effacées, mais une autre est sifflée, Zimmermann évoquant son mécontement récupère encore 10 minutes. Tognan échoue à deux reprises dans l'angle.

Mathis Braga-Briquez et Ousanin en contre échouent à creuser l'écart. Parra remonte la glace mais voit lui aussi son tir bloqué. Nathan Brice contre vite, une fois encore Beauperin remporte le duel. Une nouvelle faute s'abat sur les Bisontins, on ne les compte plus. Ricou ne peut réduire l'addition, Ruch au deuxième poteau voit le cerbère bisontin revenir à toute allure et fermer la porte.

Les Strasbourgeois sont sanctionnés et on joue donc à quatre contre quatre. Mathis Braga-Briquez enrhumme la défense, drible l'ultime joueur mais vient se heurter à Berger. Le palet tourne autour de la cage bas-rhinoise, Stoll en retrait manque la cage ouverte. Lochert contre à toute allure, Beauperin a fermé l'angle, le jeune strasbourgeois contourne la cage à toute allure pour tenter de glisser de l'autre côté mais Parra bloque le deuxième poteau parfaitement.



Tirs cadrés : 17 / 13 pour Strasbourg II

Clément Braga-Briquez en solitaire subit un cinglage qui n'est pas sanctionné, il décide de se faire justice lui même et charge dans le dos son vis à vis, il est envoyé au cachot. Boichut est sanctionné à son tour peu après et sur la même action, Bais est également envoyé sur le banc des insoumis. Besançon va devoir jouer pendant deux minutes à trois. Strasbourg II installe son jeu pour revenir.

Tirs cadrés : 17 / 13 pour Strasbourg II

Engagements : 12 / 12



Supernova :



Bais slape, Berger détourne, Jules Gailly face à l'angle ouvert ne rate pas l'occasion de creuser l'écart (4-1 à 43'41).

L'effort des Aigles ne cessent pas pour autant, Boichut et Whelan en contre s'échangent la rondelle à toute vitesse, le Canadien sert son compagnon qui touche le filet extérieur. Une nouvelle faute est appelée contre Besançon. Photographe : Roxane Gindre

Le powerplay strasbourgeois peine à s'installer et se fait même contrer. Boichut, toujours lui, lancé comme un avion tente un tir de dos bien compliqué et qui n'aboutit pas. Les Alsaciens trop timides devant ne peuvent réduire la note.

Les Aigles reviennent à l'offensive, Ousanin et Mathis Braga-Briquez mènent la charge, que Berger parvient à contenir. Lochert tente un contre solitaire qui ne prend pas à défaut la vigilance de l'impénétrable gardien comtois. Mathis Braga-Briquez fonce au but, mais il est accroché par le dernier défenseur, qui part en prison. Un powerplay qui ne dure pas très longtemps car les Aigles sont encore pénalisés.

L'Etoile Noire lance quelques offensives mais ne peut trouver d'occasions nettes. Dans l'ultime minute de jeu, sur un choc commun l'arbitre envoie les deux joueurs en prison, puis finalement se ravise et seul Ousanin rejoint le cachot. Un ultime powerplay donc pour Strasbourg II qui sort même son gardien. Les quelques tentatives sont bien gérées par Beauperin jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Besançon

Engagments : 11 / 9 pour Strasbourg II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Boichut

** : Antoine Beauperin

*** : Simon Boichut

** : Antoine Beauperin

* : Austin Whelan



Photographe : Roxane Gindre

Photographe : Roxane Gindre

Strasbourg II doit s'incliner dans la cité Vauban. Malgré un nombre de powerplays et même de double avantage numérique extrêmement conséquant, l'Etoile Noire n'a trouvé qu'une fois la faille. Pas suffisant pour contrer une équipe bisontine en pleine forme. Pourtant le talent des jeunes Alsaciens ne manque pas mais ils n'auront pas su exploiter les temps faibles adverses et ont été trop tendres défensivement. Toujours pas la moindre victoire pour les hommes de Clément Devaux, désormais 26èmes (sur 30). A domicile le 6 décembre, ils recevront les Aigles pour tenter de prendre leur revanche. Besançon remporte une quatrième victoire consécutive en D3, sa cinquième en six matchs, on ne pouvait rêver meilleur début de saison. Une fois encore le jeu bisontin a été très efficace à l'offensive, avec deux buts inscrits en infériorité au premier tiers et même un en double infériorité ! Derrière, la citadelle a tenu bon, avec une nouvelle très bonne partie de Beauperin. Malgré un déluge de fautes, certaines sévères, les Aigles ont su tenir bon et s'imposer fort logiquement. Besançon grimpe au quatrième rang de la Division 3. Il faudra continuer cette bonne dynamique et cette recette dans quinze jour à Strasbourg face à la même formation.

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







