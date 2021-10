Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 9ème journée : Dijon vs Strasbourg II 3 - 2 (0-0 0-0 2-2 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 23/10/2021 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Strasbourg II ] Suspense et fusillade Dijon après un premier succès à domicile retrouve sur sa glace la réserve de Strasbourg pour une partie intéressante dans le milieu de tableau de la poule. Le vainqueur dépassera son adversaire du soir Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/10/2021 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les choses se mettent en place :



Dijon tente le contre pour déjouer son adversaire, Fahas sert Bailly de l'autre côté mais encore une fois le portier alsacien a bien suivi. Le jeu est rapide et Dijon s'installe à l'offensive. Jury dans l'angle échoue sur Brun. Novotny en solitaire n'a pas plus de chance, le gardien strasbourgeoise s'offre un bon double arrêt de la jambière. Photographe : Philippe Rouinssard

Une pénalité visiteuse permet aux Ducs d'accroitre leur pressing. Alexandra tente de la bleue, sans succès. Dijon recule sur son propre powerplay et commet une faute. La pression va dans l'autre sens, Chaubell sert Schmitt en solitaire mais il lance à côté. Schmitt sème le danger dans la zone locale mais le gardien bourguignon veille. La défense dijonnaise mal placée prend l'eau mais heureusement pour elle son portier tient le coup.

Un nouveau powerplay ducal permet d'inverser la pression mais ne donne rien. Dijon reste à l'offensive mais Strasbourg II joue le contre et apporte du danger que Marcinek parvient à gérer jusqu'à la première sirène.



Tirs cadrés : 16 / 15 pour Dijon

Faux rythme :



Photographe : Philippe Rouinssard

Strasbourg II laisse passer le gros temps et lance quelques bons contres qui déstabilisent toujours le bloc défensif bourguignon. Une pénalité locale permet au powerplay strasbourgeois de s'installer pour la première fois. Un bon lancer depuis le milieu de la zone est capté par la mitaine de Marcinek. Quelques lancers lointains pas toujours faciles sont bien repoussés par le gardien local.

Même de retour à cinq, les Ducs restent en défense et Strasbourg II hausse le rythme. Une pénalité des visiteurs permet de desserrer l'étau mais les Dijonnais n'en profitent pas.

La fin de tiers permet aux locaux de lancer quelques bonnes tentatives en break, mais qui ne prennent pas à défaut le gardien adverse.



Tirs cadrés : 11 / 11

Explosions finales :





Alors que Dijon semble dans le coup, il se fait surprendre en break. Chaubell s'échappe en break et vient battre le gardien pour ouvrir le score (0-1 à 44'26).

Dijon repart à l'offensive, Bailly se retrouve seul face au gardien, mais son tir n'est pas assez puissant pour déjouer la vigilance du gardien alsacien. Dijon confond vitesse et précipitation et joue de maladresses, bloqué dans sa propre zone. Une pénalité vient encore compliqué d'avantage la tâche locale, mais les Strasbourgeois ne peuvent enfoncer le clou. Photographe : Philippe Rouinssard

De retour à cinq les Ducs partent vitent à l'assaut et Neuwirth parvient à dévier au fond du but strasbourgeois à toute allure (1-1 à 52'44).

Les Bourguignons complètement relancés accélèrent le jeu. Strasbourg II parvient à contrer, Joly dévie pour Mathez mais ce dernier rate. Les Ducs échaudés repartent s'installer à l'offensive et trouvent de nouveau la faille. Bourgin Ubiali lance dans le haut du but et fait gronder la foule (2-1 à 56'39).

Alors que Dijon semble dans le coup, il se fait surprendre en break. Chaubell s'échappe en break et vient battre le gardier pour ouvrir le score (0-1 à 44'26).

Dijon repart à l'offensive, Bailly se retrouve seul face au gardien, mais son tir n'est pas assez puissant pour déjouer la vigilance du gardien alsacien. Dijon confond vitesse et précipitation et joue de maladresses, bloqué dans sa propre zone. Une pénalité vient encore compliqué d'avantage la tâche locale, mais les Strasbourgeois ne peuvent enfoncer le clou. Photographe : Philippe Rouinssard

De retour à cinq les Ducs partent vitent à l'assaut et Neuwirth parvient à dévier au fond du but strasbourgeois à toute allure (1-1 à 52'44).

Les Bourguignons complètement relancés accélèrent le jeu. Strasbourg II parvient à contrer, Joly dévie pour Mathez mais ce dernier rate. Les Ducs échaudés repartent s'installer à l'offensive et trouvent de nouveau la faille. Bourgin Ubiali lance dans le haut du but et fait gronder la foule (2-1 à 56'39).

Tout va pour le mieux à Trimolet, mais pas le temps de célébrer longtemps pour les fans dijonnais. Strasbourg II contre, Chaubell dévie vers Joly qui vient battre le gardien et égaliser (2-2 à 57'09). Dès la reprise, les deux équipes sont pénalisés et à quatre contre quatre les espaces s'ouvrent. Barbary Robert tente sa chance face à Brun mais c'est ce dernier qui s'impose. Blandin sert au deuxième poteau Catalao mais ce dernier ne parvient pas à reprendre.

Les Ducs retournent à l'offensive et posent leur jeu, Catalao y va de son lancer mais Brun sort l'arrêt. Le coup de canon de Neuwirth est également stoppé par le portier. Novotny n'a pas plus de succès. La sirène retentit envoyant tout le monde en prolongation.

Les Ducs retournent à l'offensive et posent leur jeu, Catalao y va de son lancer mais Brun sort l'arrêt. Le coup de canon de Neuwirth est également stoppé par le portier. Novotny n'a pas plus de succès. La sirène retentit envoyant tout le monde en prolongation.



Tirs cadrés : 15 / 10 pour Dijon

Engagements : 11 / 10 pour Dijon



L'artillerie ducale ne détruit pas le fort :



Les Dijonnais commencent fort, Novotny part seul en break, il est accroché par Schmitt déclenchant un tir de pénalité. Le Slovaque s'élance, tente de feinter sur le côté droit, mais gpené se fait oter la rondelle de la palette du bout de la crosse du portier.

Les Ducs restent à l'offensive, Novotny essaie de se racheter mais son tir est de nouveau dévié par le portier. Neuwirth bien placé devant la cage ne parvient non plus à metter fin à la rencontre. Bougin Ubiali emporte tout le monde mais ne peut lancer. Strasbourg II ne parvient pas vraiment à contrer et reste en défense. Jury lance mais le bouclier de Brun dévie le puck au loin.

Rien à faire il n'y a toujours pas de vainqueur après 5 minutes, il faut disputer des tirs au but.



Tirs cadrés : 4 / 0 pour Dijon

Engagements : 3 / 2 pour Dijon



Bourgin vient sauver les siens :





Valtat lui répond un peu de la même manière et Brun save de la même façon que son vis à vis (X-X).

Le capitaine Mathys Joly part à son tour, il parvient à trouver la faille dans le petit filet gacuhe (X-XV)

Novotny s'élance plein axe mais vient s'empaler sur les bottes du portier strasbourgeois (XX-XV)

Studer fonce et tente de battre le portier d'un tir décroisé, le bouclier de Marcinek repousse au loin (XX-XVX)

Bourgin Ubiali part à toute allure il emporte le gardien et parvient à glisser au fond côté plaque (XXv-XVX) Photographe : Philippe Rouinssard

Schmitt tente de redonner l'initiative à son équipe, il fonce côté gauche, puis oblique au dernier moment, tombe mais parvient tout de même à glisser dans l'angle ouvert (XXV-XVXV)

Bourgin Ubiali retourne à l'offensive, il avance jusqu'au bout et parvient à trouver une petite ouverture (XXVV-XVXV)

Schmitt est de nouveau envoyé, il fonce mais son tir plein axe est repoussé (XXVV-XVXVX)

C'est Strasbourg II qui démarre les tirs au but, Oswald s'élance en premier mais Marcinek repousse de la jambière. (X)

Valtat lui répond un peu de la même manière et Brun save de la même façon que son vis à vis (X-X).

Le capitaine Mathys Joly part à son tour, il parvient à trouver la faille dans le petit filet gacuhe (X-XV)

Novotny s'élance plein axe mais vient s'empaler sur les bottes du portier strasbourgeois (XX-XV)

Studer fonce et tente de battre le portier d'un tir décroisé, le bouclier de Marcinek repousse au loin (XX-XVX)

Bourgin Ubiali part à toute allure il emporte le gardien et parvient à glisser au fond côté plaque (XXv-XVX) Photographe : Philippe Rouinssard

Schmitt tente de redonner l'initiative à son équipe, il fonce côté gauche, puis oblique au dernier moment, tombe mais parvient tout de même à glisser dans l'angle ouvert (XXV-XVXV)

Bourgin Ubiali retourne à l'offensive, il avance jusqu'au bout et parvient à trouver une petite ouverture (XXVV-XVXV)

Schmitt est de nouveau envoyé, il fonce mais son tir plein axe est repoussé (XXVV-XVXVX)

Bourgin Ubiali part une troisième fois en avant et pour la troisième fois il trouve la faille, il fait trembler les filets et délivre Dijon (XXVVV-XVXVX).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Bourgin Ubiali

** : Nils Brun

* : Mathys Joly



Dijon s'impose au bout du suspense, dans une partie serrée et plutôt fermée les Ducs ont su revenir en fin de partie mais n'ont pu tenir leur avance. Dominateurs en prolongation, ils n'ont pu en finir mais finalement tout est bien qui finit bien pour les Dijonnais qui arrachent la victoire aux tirs au but et s'emparent de la quatrième place de la poule en doublant leur adversaire du jour. La semaine prochain, Dijon recevra Dammarie-lès-Lys pour espérer confirmer sa bonne forme automnale.

Strasbourg II doit s'incliner après une bien belle bataille. Vainqueurs tonitruants de Châlons la semaine dernière, les Alsaciens doivent cette fois se contenter d'un point et glissent cinquièmes. Strasbourg II a ouvert la marque mais s'est ensuite fait quelques frayeurs en fin de match et en prolongation avant de capituler aux tirs au but. Dans quinze jours les Alsaciens iront affronter Lyon, qui ressemble de plus en plus à l'ogre de la poule. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







