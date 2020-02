Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : journée du 01 février 2020 : Bordeaux II vs Anglet II 3 - 8 (1-1 0-3 2-4) Le 01/02/2020 Bordeaux Mériadeck [ Bordeaux II ] [ Anglet II ] Les deux derbys D3 pour l'Hormadi ! Samedi 1er Février, 18h15. Les Boxers de Bordeaux poursuivent et achèvent ce jour leur saison régulière de Division 3 à domicile en accueillant sur ce septième match, l'Hormadi d'Anglet. Bordeaux Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadeau le 06/02/2020 à 11:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



153 spectateurs Arbitres : M. Jérémy Douchy er M. David Haspot Buts :

Bordeaux II :

Anglet II : Pénalités 40 minutes contre Bordeaux II 12 minutes contre Anglet II



Compositions des équipes :

BORDEAUX II : Pacôme Courtoison (1), Alexandre Dumoutier (61) – Vincent Daniel (5), Thomas Lhuintre (15) – Guillaume Heywang (2), Yoann Le Chapelain (8), Doug-Alphonse Ongagou Essora (9), Gilles Souton (10), Paul-Nassim Bonnet (11), Cyril Lambert (14), Jill Cauly (16), Thibault Sornas (17), Hugo Boscq (18), Léo Mesplede (19), Sébastien Berardet (21), Thomas Cavalié (22).

Coach : Sylvain Humeau.



ANGLET II : Guillaume Drouot (1), Tonin Caubet (39) – Maxime Suzzarini (6), Jules Boscq (7), Théo Frémond (15), Harold Ten Braak (17), Dave Grenier (21), Andrea Palat (22) – Pierre Vissio (5), Dwayne Goudard (9), Théo Larroque (10), Nicolas Mariage (11), Jean-Michel Larroque (12), Martin Trecu (16), Louis Vitou (18), Daniil Stavitskiy (19), Jean Depetro (26), Vincent Renaud (29).

Coach : Sylvain Roy.



Photographe : Johanna Lawrence

1ère période :

Alexandre Dumoutier (Bordeaux) et Tonin Caubet (Anglet) se positionnent devant leur cage respective pour cette rencontre.



Le match démarre véritablement par une première occasion non cadrée de Jean-Michel Larroque. Les deux équipes rentrent rapidement dans la partie en mettant beaucoup de rythme. Vainqueurs de la confrontation aller à la Barre, les basques montrent dès les premiers instants qu'ils n'ont pas l'intention de laisser leurs adversaires prendre leur revanche. Alexandre Dumoutier stoppe un bon tir à la ligne bleue d'Andrea Palat. Les premières occasions dangereuses de la partie sont au crédit des visiteurs, ce qui s'explique par un bon pressing et une forte présence en zone adverse. Les Boxers peinent à sortir le palet de leur zone et parvenir à leur tour dans la moitié de glace basque. Quelques instants plus tard, Bordeaux obtient une première action dangereuse sur un face à face entre Cyril Lambert et Tonin Caubet, remporté par le gardien de l'Hormadi. Placé à la ligne bleue, sur l'attaque basque qui suit, Jules Boscq décoche un lancer puissant et précis parfaitement arrêté par la mitaine d'Alexandre Dumoutier. Alors que la moitié de la première période approche, les Boxers vont réussir à ouvrir le score. Idéalement servi par Thomas Cavalié, Cyril Lambert se place dans l'axe et trouve les filets sur un lancer qui ne laisse aucune chance à Tonin Caubet (1-0 à 9'33).



Dans les instants qui suivent cette ouverture du score, les visiteurs bénéficient d'une première supériorité numérique après une charge de Thomas Lhuintre (10'39). Les Boxers s'organisent en défense et bloquent des opportunités de shoots à la cage avec une bonne défense dans laquelle chaque joueur travaille pour appuyer Alexandre Dumoutier, auteur d'un remarquable début de match. Maxime Suzzarini et Jean Depetro butent sur le dernier rempart bordelais. Patients, les basques construisent leur jeu offensif, très dangereux sur ce premier tiers-temps, et voient finalement leurs efforts récompensés. Jules Boscq tente une passe sur la droite parfaitement déviée par Dwayne Goudard qui surprend le gardien des Boxers (1-1 à 15'42).



Les quatre dernières minutes continuent d'offrir une grosse opposition sur la glace bordelaise ainsi qu'un début de match très agréable à suivre, mais ne feront pas évoluer le score.



Photographe : Johanna Lawrence

2ème période :

L'Hormadi remporte le face-off et passe à l'offensive immédiatement alors que trois joueurs occupent les bancs de prison (deux pour Bordeaux et un du côté basque). Après un bon lancement de jeu du célèbre duo Dave Grenier - Nicolas Mariage, Jean-Michel Larroque récupère le palet, et trouve la lucarne par un tir en force qui tape le poteau avant de pénétrer dans les filets (1-2 à 20'52).



Lancé sur le côté gauche, Théo Frémond accélère pour venir buter sur Alexandre Dumoutier. Les Boxers concèdent plusieurs pénalités en ce début de deuxième tiers et cela va finir par leur coûter cher. L'Hormadi dirige le jeu et les opérations depuis le début de la rencontre. Dwayne Goudard, qui porte un numéro emblématique à l'Hormadi, récupère le palet après un travail de Daniil Stavitskiy, appuyé par Dave Grenier, et trompe Alexandre Dumoutier d'un tir du côté droit qui frôle le poteau avant de rentrer au fond de la cage bordelaise (1-3 à 22'58).



Désormais menés de deux buts au tableau d'affichage, les hommes de Sylvain Humeau tentent de remettre en place leur jeu d'attaque mais les situations offensives ne sont pas assez régulières autour de la cage ou ni la défense, ni Tonin Caubet ne cèdent jusqu'à présent. Un tir de pénalité est accordé aux visiteurs sur une nouvelle faute bordelaise : Martin Trecu s'élance et ne parvient pas à surprendre Alexandre Dumoutier, très attentif, qui s'empare du palet et remporte ce duel (27'32). Peu après la mi-match, Martin Trecu se rattrape et dévie avec beaucoup de lucidité une bonne passe de Louis Vitou. Et de quatre pour les basques (1-4 à 31'08).



La réaction bordelaise arrive sur un tir de Thomas Cavalié repoussé par Tonin Caubet. Le palet se dirige en direction de Jill Cauly mais une crosse de l'Hormadi empêche l'attaquant bordelais de l'atteindre. Les visiteurs décident d'effectuer ensuite un changement de gardien : Tonin Caubet, auteur d'un très bon match, regagne le banc et cède sa place à Guillaume Drouot (vainqueur du tournoi Old de l'Euskadi Cup 2019). Au fil des minutes, l'organisation tactique de l'Hormadi continue de poser bien des problèmes aux joueurs de Sylvain Humeau, en manque de solutions et d'efficacité offensive. La dernière occasion de cette période sera bordelaise par l'intermédiaire de Cyril Lambert. Il déborde sur le côté gauche avant de se positionner dans l'axe pour finalement buter sur Guillaume Drouot qui repousse le danger avec sa crosse.



Photographe : Johanna Lawrence

3ème période :

L'Hormadi attaque ce dernier tiers-temps très fort, comme le précédent, avec un tir de Jean Depetro repoussé in extremis par Alexandre Dumoutier. Le gardien bordelais sort ensuite vainqueur d'un face à face qui le voit opposé à Pierre Vissio. Le score évolue finalement après un peu moins de deux minutes dans cette dernière période. Hugo Boscq décale Sébastien Berardet sur le côté droit. Le numéro 21 bordelais tire en force, ce qui oblige Guillaume Drouot à repousser le palet de l'autre côté, Thomas Cavalié réussit à s'en emparer et décoche un lancer sur lequel le gardien de l'Hormadi ne peut rien faire car le palet rentre en haut de la cage après avoir frôlé la transversale (2-4 à 41'50).



Malheureusement, l'espoir sera de courte durée pour les locaux. Théo Frémond tire dans l'axe et place son palet dans le coin de la cage malgré la tentative de sauvetage du gardien des Boxers (2-5 à 42'47).



Comme pendant le premier tiers du match, Bordeaux peine à éloigner le palet de sa zone et à se projeter dans la moitié de glace adverse, ce qui laisse le temps aux visiteurs d'organiser leur jeu d'attaque et multiplier les phases dangereuses. Quelques instants plus tard, Dwayne Goudard s'offre un superbe triplé en effectuant une nouvelle déviation décisive qui surprend à nouveau Alexandre Dumoutier (2-6 à 45'57).



Alors que le temps passe sur la glace de Mériadeck, l'Hormadi reste le grand patron du match en ce début de soirée et semble maintenant consolider et officialiser sa place sur le podium de la poule C. Lancé par Léo Mesplede, Cyril Lambert accélère seul sur le côté gauche, il fixe ensuite Guillaume Drouot très rapidement pour trouver les filets et réduire le score (3-6 à 53'05).



Il reste encore six grosses minutes de jeu et cela va laisser le temps aux basques d'accroître encore leur avance au tableau d'affichage. Suite à une tentative de Pierre Vissio, le palet, mal dégagé par la défense bordelaise, est récupéré par Martin Trecu. Celui-ci ne manque pas l'occasion d'inscrire un doublé ainsi que le septième but de son équipe (3-7 à 56'58).



L'Hormadi gère désormais tranquillement les dernières minutes d'un match parfaitement maîtrisé. Les Boxers, après avoir effectué un premier tiers très intéressant, ont fait preuve d'une grosse indiscipline et concédé trop de pénalités, ce qui permit aux basques d'obtenir davantage de possibilités de scorer. Harold Ten Braak, servi par Martin Trecu, positionné à la ligne bleue ajoute un dernier but avec un tir ras de glace placé légèrement sur la droite de la cage (3-8 à 59'54). Grâce à cette victoire, l'Hormadi d'Anglet assure officiellement sa troisième place avec huit points d'avance sur les Boxers. Les deux équipes ne comptent plus qu'un match à jouer dans cette saison régulière, avant d'aborder la phase de play-offs. Avant la rencontre, les basques, vainqueurs du match aller en septembre dernier à la Barre (5-1) ont par la suite effectué un excellent parcours dans cette poule C puisqu'ils occupent la troisième place en comptant cinq points d'avance sur les Boxers. Du coup, cette rencontre s'annonce très intéressante car la course au podium de la poule C n'est pas terminée. En cas de victoire dans le temps rêglementaire, les Boxers, coachés par Sylvain Humeau, qui assure le remplacement de Marc-Antoine Beaulieu, pourraient conserver un dernier espoir le week-end prochain en allant s'imposer à Clermont-Ferrand. De leur côté, les joueurs angloys débarquent à Mériadeck pour venir récupérer un point au minimum, ce qui leur permettrait d'assurer définitivement le podium derrière Poitiers et La Roche Sur Yon.Pacôme Courtoison (1), Alexandre Dumoutier (61) – Vincent Daniel (5), Thomas Lhuintre (15) – Guillaume Heywang (2), Yoann Le Chapelain (8), Doug-Alphonse Ongagou Essora (9), Gilles Souton (10), Paul-Nassim Bonnet (11), Cyril Lambert (14), Jill Cauly (16), Thibault Sornas (17), Hugo Boscq (18), Léo Mesplede (19), Sébastien Berardet (21), Thomas Cavalié (22).Sylvain Humeau.Guillaume Drouot (1), Tonin Caubet (39) – Maxime Suzzarini (6), Jules Boscq (7), Théo Frémond (15), Harold Ten Braak (17), Dave Grenier (21), Andrea Palat (22) – Pierre Vissio (5), Dwayne Goudard (9), Théo Larroque (10), Nicolas Mariage (11), Jean-Michel Larroque (12), Martin Trecu (16), Louis Vitou (18), Daniil Stavitskiy (19), Jean Depetro (26), Vincent Renaud (29).Sylvain Roy.Alexandre Dumoutier (Bordeaux) et Tonin Caubet (Anglet) se positionnent devant leur cage respective pour cette rencontre.Le match démarre véritablement par une première occasion non cadrée de Jean-Michel Larroque. Les deux équipes rentrent rapidement dans la partie en mettant beaucoup de rythme. Vainqueurs de la confrontation aller à la Barre, les basques montrent dès les premiers instants qu'ils n'ont pas l'intention de laisser leurs adversaires prendre leur revanche. Alexandre Dumoutier stoppe un bon tir à la ligne bleue d'Andrea Palat. Les premières occasions dangereuses de la partie sont au crédit des visiteurs, ce qui s'explique par un bon pressing et une forte présence en zone adverse. Les Boxers peinent à sortir le palet de leur zone et parvenir à leur tour dans la moitié de glace basque. Quelques instants plus tard, Bordeaux obtient une première action dangereuse sur un face à face entre Cyril Lambert et Tonin Caubet, remporté par le gardien de l'Hormadi. Placé à la ligne bleue, sur l'attaque basque qui suit, Jules Boscq décoche un lancer puissant et précis parfaitement arrêté par la mitaine d'Alexandre Dumoutier. Alors que la moitié de la première période approche, les Boxers vont réussir à ouvrir le score.Dans les instants qui suivent cette ouverture du score, les visiteurs bénéficient d'une première supériorité numérique après une charge de Thomas Lhuintre (10'39). Les Boxers s'organisent en défense et bloquent des opportunités de shoots à la cage avec une bonne défense dans laquelle chaque joueur travaille pour appuyer Alexandre Dumoutier, auteur d'un remarquable début de match. Maxime Suzzarini et Jean Depetro butent sur le dernier rempart bordelais. Patients, les basques construisent leur jeu offensif, très dangereux sur ce premier tiers-temps, et voient finalement leurs efforts récompensés.Les quatre dernières minutes continuent d'offrir une grosse opposition sur la glace bordelaise ainsi qu'un début de match très agréable à suivre, mais ne feront pas évoluer le score.L'Hormadi remporte le face-off et passe à l'offensive immédiatement alors que trois joueurs occupent les bancs de prison (deux pour Bordeaux et un du côté basque).Lancé sur le côté gauche, Théo Frémond accélère pour venir buter sur Alexandre Dumoutier. Les Boxers concèdent plusieurs pénalités en ce début de deuxième tiers et cela va finir par leur coûter cher. L'Hormadi dirige le jeu et les opérations depuis le début de la rencontre.Désormais menés de deux buts au tableau d'affichage, les hommes de Sylvain Humeau tentent de remettre en place leur jeu d'attaque mais les situations offensives ne sont pas assez régulières autour de la cage ou ni la défense, ni Tonin Caubet ne cèdent jusqu'à présent. Un tir de pénalité est accordé aux visiteurs sur une nouvelle faute bordelaise : Martin Trecu s'élance et ne parvient pas à surprendre Alexandre Dumoutier, très attentif, qui s'empare du palet et remporte ce duel (27'32).La réaction bordelaise arrive sur un tir de Thomas Cavalié repoussé par Tonin Caubet. Le palet se dirige en direction de Jill Cauly mais une crosse de l'Hormadi empêche l'attaquant bordelais de l'atteindre. Les visiteurs décident d'effectuer ensuite un changement de gardien : Tonin Caubet, auteur d'un très bon match, regagne le banc et cède sa place à Guillaume Drouot (vainqueur du tournoi Old de l'Euskadi Cup 2019). Au fil des minutes, l'organisation tactique de l'Hormadi continue de poser bien des problèmes aux joueurs de Sylvain Humeau, en manque de solutions et d'efficacité offensive. La dernière occasion de cette période sera bordelaise par l'intermédiaire de Cyril Lambert. Il déborde sur le côté gauche avant de se positionner dans l'axe pour finalement buter sur Guillaume Drouot qui repousse le danger avec sa crosse.L'Hormadi attaque ce dernier tiers-temps très fort, comme le précédent, avec un tir de Jean Depetro repoussé in extremis par Alexandre Dumoutier. Le gardien bordelais sort ensuite vainqueur d'un face à face qui le voit opposé à Pierre Vissio. Le score évolue finalement après un peu moins de deux minutes dans cette dernière période.Malheureusement, l'espoir sera de courte durée pour les locaux.Comme pendant le premier tiers du match, Bordeaux peine à éloigner le palet de sa zone et à se projeter dans la moitié de glace adverse, ce qui laisse le temps aux visiteurs d'organiser leur jeu d'attaque et multiplier les phases dangereuses.Alors que le temps passe sur la glace de Mériadeck, l'Hormadi reste le grand patron du match en ce début de soirée et semble maintenant consolider et officialiser sa place sur le podium de la poule C.Il reste encore six grosses minutes de jeu et cela va laisser le temps aux basques d'accroître encore leur avance au tableau d'affichage.L'Hormadi gère désormais tranquillement les dernières minutes d'un match parfaitement maîtrisé. Les Boxers, après avoir effectué un premier tiers très intéressant, ont fait preuve d'une grosse indiscipline et concédé trop de pénalités, ce qui permit aux basques d'obtenir davantage de possibilités de scorer. Harold Ten Braak, servi par Martin Trecu, positionné à la ligne bleue ajoute un dernier but avec un tir ras de glace placé légèrement sur la droite de la cage (3-8 à 59'54). Grâce à cette victoire, l'Hormadi d'Anglet assure officiellement sa troisième place avec huit points d'avance sur les Boxers. Les deux équipes ne comptent plus qu'un match à jouer dans cette saison régulière, avant d'aborder la phase de play-offs.



Pénalités

BORDEAUX II : 40 minutes (6, 20, 14)

ANGLET II : 12 minutes (6, 4, 2)



Programme de la dernière journée (8 Février 2020)

Clermont II / Bordeaux II (18h05 – Clermont Communauté)

Cholet II / Anglet II (19h30 – Glisséo)





Saison régulière terminée pour Poitiers, La Roche sur Yon et Limoges (14 matchs joués). En revanche, Cholet II n'en a disputé que 12 et ne connaît pas encore la date de la rencontre prévue à Nantes II.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo