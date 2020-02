Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : journée du 01 février 2020 : Dijon vs Asnières 1 - 5 (0-1 1-1 0-3) Le 01/02/2020 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Asnières ] Asnières sera deuxième Dijon laminé par le leader lors de son dernier match reçoit Asnières, deuxième, pour un match capital. Le vainqueur peut presque être garanti de la deuxième place de la poule, synonyme de qualification directe pour les 1/8ème de finale des playoffs. Les Ducs et les Castors vont donc tout faire pour l'emporter et empocher ce sésame Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/02/2020 à 12:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Asnières :



Avantage Asnières :

Denis dévie vers Besson au deuxième poteau qui vient cueillir Pimbert (0-1 à 04'24).

Khoroshun mène la charge dijonnaise, Alexandra lance mais Kiss dévie. Une pénalité visiteuse donne plus de poids à l'offensive ducale. Neuwirth tente sa chance, sans résultat. Alexandra lance de loin, Roy devant le but dévie mais le palet manque le cadre. Photographe : Philippe Rouinssard Un surnombre est sifflé contre Asnières qui doit jouer quelques secondes à trois puis de nouveau à quatre. Kiss s'interpose de la mitaine sur le tir de Khoroshun. Dijon installé presse, mais la défense des visiteurs fait le métier pour repousser les tentatives.

Le match démarre vite et les joueurs donnent tout d'entrée. Sans round d'observation, les Ducs cherchent les failles mais se font rudoyer dans la défense alto-séquanaise. Les Castors mettent la pression sur le but local et dominent le jeu. Dijon répond au jeu physique de la même façon mais se fait pénaliser. Le powerplay asniérois fait le boulot.



Toujours serré :



Les Castors reviennent à toute allure sur le glaçon forçant Pimbert à une série d'interventions. Stalin canonne de la bleue, sans succès. Khoroshun part en break, emporte tout le monde et lance, le portier hongrois est battu mais le palet s'écrase sur la transversale. Sur l'action Asnières est pénalisé pour avoir vainement tenté d'arrêter la fusée russe. Barbary récupère une perte de palet derrière le but et glisse pour Alexandra qui lance, Kiss repousse, mais Khoroshun se précipite sur le rebond et pousse dans l'angle ouvert pour l'égalisation (1-1 à 24'06).

Asnières contre immédiatement, Besson lance mais Pimert dévie de la botte. Photographe : Philippe Rouinssard Benik et Roy partent en break à deux mais ils échouent contre le gardien asniérois. Les Castors restent dangereux, Austin laissé bien imprudemment seul dans le slot lance, le puck roule entre les pads de Pimbert et finit sa course juste derrière la ligne (1-2 à 27'02).

Coley qui envoie une violent charge à la tête est expulsé 5+20. Dijon tangue mais Asnières commet deux fautes consécutivement. Les locaux se retrouvent à cinq contre trois, ils ne font pas grand chose et subissent à leur tour une pluie de fautes. On joue donc à trois contre trois, on a de l'espace mais il ne se passe pas grand chose. Peltier alerte Pimbert qui s'interpose. A peine revenus à cinq, les Castors sont encore pénalisés. Le powerplay ducal complètement amorphe ne donne rien. Dans les derniers instants, Chelossi va à son tour cirer le banc des insoumis.



Les Castors montrent les dents :



Asnières reprend en powerplay mais se fait bêtement sanctionner pour un cinglage devant le but local. Alexandra en solitaire se heurte de nouveau au cerbère des Hauts de Seine. Au retour à égalité, les Castors retrouvent le bon jeu et dominent les débats. Bourgin part en break mais rate le cadre. Jeannin contre et sert Leroux qui fusille Pimbert et double la mise (1-3 à 44'06).

Sabourin part en break et glisse la rondelle dans l'angle face à un gardien attentiste (1-4 à 44'15).

Deux buts en dix secondes, les Ducs sont à terre. Photographe : Philippe Rouinssard Macko tente bien de relancer ses coéquipiers mais il bute contre Kiss, Bourgin n'a pas plus de réussite. Asnières récupèrent la rondelle et repart dans l'autre sens, les tirs pleuvent mais Pimbert fait le job. Les Ducs n'abandonnent pas mais face au bon pressing défensif adverse, son réduits à des tirs lointains sans difficultés pour le gardien visiteur. Les Castors, eux font mouches, et donnent une petite leçon de réalisme aux locaux. Papp isolé dans la zone offensive lance, il récupère son propre rebond et pousse dans l'angle laissé ouvert (1-5 à 49'16).

Dijon est à la peine et ne parvient plus à s'en sortir sur la glace. Seule lumière dans ce tunnel, Benik parvient à contrer seul, il lance, Kiss repousse, il reprend mais échoue une deuxième fois. Les joueurs locaux craquent et commettent deux fautes de suite, rien ne vas plus. Au courage, les défenseurs tiennent le fort et parviennent à repousser leur adversaire. Asnières est sanctionné pour une crosse haute, Dijon pousse et Papp est envoyé à son tour visiter les geôles de Messire le Duc de Bourgogne. A cinq contre trois en fin d'exercice, les Dijonnais ne peuvent même pas sauver l'honneur, le triangle asniérois fait le métier et tient jusqu'à la sirène finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Anthony Denis

** : Tamas Kiss

*** : Anthony Denis
** : Tamas Kiss
* : Simon Bourgin Ubiali



Asnières livre une grosse performance dans ce match sans temps faibles même lors de ses nombreuses infériorités et remporte logiquement cette partie. Les Castors, battus en prolongation chez eux au match aller, prennent une cinglante revanche et s'assurent ainsi définitivement de la deuxième place de la poule B, synonyme d'une qualification directe pour les huitièmes de finale. La partie a démarré sur un bon rythme et Asnièrs a vite mené au score. Rejoints au dbut du tiers médiant, les Castors ont immédiatement repris les devants et on su maintenir cette avance. Insistant où ça fait mal les visiteurs ont fait exploser leur adversaire en quelques instants au dernier vingt. Pour clôturer cette saison régulière, les Asniérois recevront Garges lès Gonesse la semaine prochaine.

Dijon vite mené au score a manqué de réalisme devant le but adverse se heurtant aussi à un solide portier. Revenus à égalité les Ducs n'ont pu conserver ce score de parité bien longtemps. Malgré de nombreuses supériorités numériques, les hommes de Divisek n'ont pu trouver la solution dans la cuirasse alto-séquanaise. Les Dijonnais encaissent deux buts coup sur coup au dernier tiers ce qui les envoie par le fond. Dijon est assuré de terminer troisième du groupe et devra donc disputer un match de barrage contre le sixième de la poule A, pour l'instant Brest II avant la dernière journée. Samedi prochain, les Ducs reçoivent Metz pour conclure la saison régulière.







