Les Castors d'Avignon reçoivent leurs voisins Les Krokos de Nîmes. Les locaux veulent confirmer leur 1ère place au classement, les visiteurs sont à la recherche de points pour combler l'écart avec Chambéry 2 pour la dernière place des play off. Palais de la glace, Avignon, Hockey Hebdo Joris ROULPH le 06/01/2020 à 23:24



Buts :

Avignon :

Nimes :



Les hommes de Sébastien Guimnneau sont les premiers à réagir en profitant d'une supériorité numérique et ouvrent le score très tôt dans le match sur une action menée par Alban Janny et Cyril CAssan puis conclue par Jérémy Malaval (01'40). 1-0.

Les deux équipes ont du mal à construire leur jeu, mais ce sont encore les locaux qui vont faire trembler les filets adverses grâce àJérémie Deserti assisté de Maxime Henry (8'23). 2-0.

Les Castors continuent d'exercer une pression sur la défense nîmoise et cela va payer puisque Alban Janny, assisté de Cyril Cassan et Jérémy Malaval, trompe le portier nîmois (13'08). 3-0.

À ce moment du match, on peut penser que les Avignonnais vont dominer et écraser les Nîmois, c'était sans compter la réaction de ces derniers !

Une minute plus tard, Mathis Flinnois s'en va seul tromper Anthony Durbin (14'06). 3-1.

Avignon pousse encore et c'est Cyril Cassan, assisté de Jonathan Bonnet, qui redonne 3 buts d'avance à son équipe (16'12). 4-1.

Cette fois-ci également Nîmes réagit aussitôt grâce à un tir de Jordan Agliardi assisté de Valentin Cluzel (16'25). 4-2.

C'est sur ce score trompeur, beaucoup de but sans forcément du beau jeu, que les 2 équipes regagnent les vestiaires.

J. Roulph Ouverture rapide du score par les Castors

Fin 1er tiers 4-2

La seconde période va être beaucoup plus terne que la 1ère.

Beaucoup de passes loupées, d'actions avortées, vont faire que le score ne va pas bouger.

Seuls quelques tirs avignonnais, tous stoppés par Erwan Jaouen, vont rythmer ce tiers

J. Roulph Mathis Flinois perce le rideau avignonnais

Fin 2ème tiers 4-2

De retour sur la glace pour cette 3 période, Raphaël Facchini craint que son équipe cède, s'étant déplacée avec un effectif assez réduit dû à de nombreuses blessures...

Et le jeu sera identique au tiers précédent.

C'est à 5 minutes de la fin, alors que Nîmes se retrouve en supériorité numérique, que le coach nîmois demande un temps mort. Les quelques supporters nîmois présents espèrent alors une réduction du score qui changerait la physionomie de la fin du match.

Il n'en sera rien, la défense avignonnaise tient le coup et c'est finalement l'inverse qui se produit.

Avignon profite d'une double supériorité suite à une charge incorrecte de Mathis Pasquali et d'un retard de jeu d'Erwan Jaouen qui jette sa gourde de dépit, ou de colère...

Cela aura suffit à sceller le match.

Alban Janny passe le palet à Maxime Henry qui se glisse entre deux défenseurs et trompe Jaouen pour la dernière fois.

J. Roulph Fin des espoirs nîmois

Fin du match 5-2

Avignon empoche les 3 points et en garde 5 sur Nice2 qui a un match de retard.

Nîmes compte sur ses 3 prochains matches pour emmagasiner un maximum de points et espérer participer aux play off.

Avignon empoche les 3 points et en garde 5 sur Nice2 qui a un match de retard.

Nîmes compte sur ses 3 prochains matches pour emmagasiner un maximum de points et espérer participer aux play off.







