Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Metz ] Dijon termine en beauté Pour le dernier match de la phase régulière, Dijon assuré de terminer troisième recevait Metz, certain de ne pas participer aux séries. Un duel très déséquilibré sur le papier qui s'est confirmé sur la glace pendant que Messire le Duc terrassait le Graoully Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/02/2020 à 12:34



Dijon :

Match déjà plié :

Khoroshun entre les deux cercles ouvre la marque d'un lancer précis après à peine quarante secondes de jeu (1-0 à 00'40).

Le jeu continue à sens unique, et à peine une minute après le score double. Fahas contourne le but et remet dans le slot pour Macko qui fusille De Preval à bout portant (2-0 à 01'36).

Dijon contrôle le jeu et Metz ne peut desserrer l'étau. Rossetti remet sur Bailly devant le but mais il rate sa reprise. Neuwirth seul en break se heurte au portier visiteur. Macko lance sur réception, De Preval repousse, le Slovaque récupère son propre rebond et propulse le palet en pleine lucarne (3-0 à 04'59).

Le jeu reste identique, Dijon surdomine la partie. Blandin en contre bute contre le gardien au sol, mais le puck traine et Neuwirth le propulse a fond (4-0 à 06'24). Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon reste à l'offensive et fait feu de tout bois. Khoroshun en solitaire emporte tout le monde, il se décale et loge la rondelle dans un trou de souris dans le haut du but messin (5-0 à 09'57).

Les Bourguignons continuent de cogner et ajoutent un nouveau but. Macko feinte devant la cage et glisse dans l'angle ouvert pour compléter le tour du chapeau (6-0 à 11'52).

Metz peine à contrer et reste sous pression pendant tout le tiers. Le pressing ducal est de tous les instants, Khoroshun lance mais De Preval sort une impeccable mitaine. Rossetti en break laisse le palet dans le slot, Bailly le récupère et le propulse au fond (7-0 à 13'34).

Les Graoully parviennent à bloquer un peu leur adversaire et tentent quelques contres offensives sans résultat. Le jeu repart dans l'autre sens, Alexandra lance, Fahas dans le slot pousse au fond (8-0 à 18'21). Il ne fallait pas arriver en retard à Trimolet hier soir, en effet les Ducs se ruent à l'asssaut dès le début etLe jeu continue à sens unique, et à peine une minute après le score double.Dijon contrôle le jeu et Metz ne peut desserrer l'étau. Rossetti remet sur Bailly devant le but mais il rate sa reprise. Neuwirth seul en break se heurte au portier visiteur.Le jeu reste identique, Dijon surdomine la partie.Dijon reste à l'offensive et fait feu de tout bois.Les Bourguignons continuent de cogner et ajoutent un nouveau but.Metz peine à contrer et reste sous pression pendant tout le tiers. Le pressing ducal est de tous les instants, Khoroshun lance mais De Preval sort une impeccable mitaine.Les Graoully parviennent à bloquer un peu leur adversaire et tentent quelques contres offensives sans résultat.



Toujours dans le même sens :



Les Ducs reprennent leur offensive et s'installent. Le puck tourne entre les crosses, Khoroshun lance, le portier repousse mais reste à genoux, Roy plein axe le crucifie à bout portant (9-0 à 22'15).

Les Ducs accélèrent mais ne peuvent scorer. A peine revenus à égalité numérique, un joueur de chaque côté et envoyé aux cachots. Profitant de ce quatre contre quatre, Dijon accélère. Pettavino et Bailly partent en break à deux, le premier sert le second qui marque (10-0 à 26'19).

Toujours profitant des espaces, Alexandra contre et d'un gros lancer ajoute une onzième unité au compteur (11-0 à 26'51).

Metz est à la peine et souffre sur le glaçon local. Sous pression les Graoully sont pénalisés, ils plient mais parviennent à tenir. A la fin du powerplay, Dijon force encore une fois le verrou. Alexandra contourne le but et d'un magnifique lancer parvient à alourdir la marque (12-0 à 39'44).



Dijon conclut tranquillement :





Les Ducs continuent d'attaquer vite mais ne s'installent pas et sont contraints de faire des va et vients dans la zone messine. Khoroshun en solitaire ne peut alourdir la mise. Rossetti lance, le puck roule entre les pads du portier et termine mollement au fond (13-0 à 46'32).

Les Graoully contrent un peu sous l'impulsion de Barthels mais son lancer est bloqué par Desvignes. Un nouvel épisode à quatre contre quatre permet à Barthels de tenter sa chance en break, sans résultat, de même pour Leheron. Photographe : Philippe Rouinssard

Rossetti part à l'offensive, mais perd la rondelle, Bailly la récupère et complète le hat-trick (14-0 à 52'17).

Rossetti part à l'offensive, mais perd la rondelle, Bailly la récupère et complète le hat-trick (14-0 à 52'17).
Metz est pénalisé de nouveau mais parvient encore une fois à tuer la faute. A peine revenus à cinq, les visiteurs encaissent un quinzième but sur un slap de Chelossi (15-0 à 55'58). Dijon revient toujours fort sur la glace et oblige De Preval à s'interposer à de nombreuses reprises. Metz au courage se démène pour repousser les offensives adverses. Alexandra canonne, De Preval s'offre une mitaine impeccable pour bloquer le tir.
Les Ducs sont pénalisés en fin de partie, Metz tente de débloquer son compteur sans succès et même en powerplay doit retourner défendre. En toute fin de partie, Rossetti ajoute un dernier but dans l'ultime minute de jeu (16-0 à 59'21).

Les Ducs sont pénalisés en fin de partie, Metz tente de débloquer son compteur sans succès et même en powerplay doit retourner défendre. En toute fin de partie, Rossetti ajoute un dernier but dans l'ultime minute de jeu (16-0 à 59'21).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Macko

** : Charles Bailly

* : Alexandre Rossetti



Dijon s'impose très largement dans un match dominé d'un bout à l'autre, sans grand intérêt pour le suspense ni pour le championnat puisque les Ducs terminent troisièmes et sont donc obligés de disputer les 1/16ème de finale de playoffs. Ils affronteront pour cette occasion Brest II, 6e de la poule A, en deux matchs (un dans le Finistère, l'autre en Côte d'Or) et le vainqueur au score cumulé de ces deux parties rejoindra les 1/8èmes de finale où les deux premiers du groupe B (Reims et Asnières) les attendent déjà.

Metz disputait hier à Trimolet son dernier match de la saison, puisque les Graoully avec deux victoires ne pourront pas disputer les playoffs. Dans ce match les Messins ont été mis KO d'entrée de jeu et malgré leur courage défensif ils ont subit une avalanche de buts. Leur portier, De Preval n'aura pas fait une mauvaise partie, mais face à l'armada ducal il était bien compliqué de faire mieux ce soir. Trop peu offensifs, les Graoully n'ont pu débloquer leur compteur avec bien peu de sollicitations. Malgré tout, Metz aura lutté jusqu'au bout avec ses armes et a fait preuve d'un sacré courage et d'une détermination pour résister pendant 60 minutes à seulement deux lignes. Pour ça le MHC doit être vraiment salué.







