Hockey sur glace - Division 3 : Journée du 08 Février 2020 : Nimes vs Villard-de-Lans II 0 - 0 (0-0) Le 08/02/2020 Patinoire de Nimes Pissevin [ Nimes ] [ Villard-de-Lans II ] Nimes s'impose face à Villard de Lans II Retour sur la rencontre entre les Krokos de Nimes et Les Ours de Villard de Lans II Patinoire de Nimes Pissevin, Hockey Hebdo L.L le 09/02/2020 à 20:12



Buts :

Nimes :

Villard-de-Lans II :



Photographe Laurent Lardière Les Krokos s'imposent à Pisssevin Nimes conclut sa saison par une dernière victoire devant ses nombreux supporters.

Ratant d'un point la qualification pour le premier tour des play off, les Krokos ont su terminer comme il se doit en remportant une victoire longue à se dessiner face à une équipe iséroise en manque d'effectif.

Les Ours ne se présentant pas au complet, (8 joueurs et un gardien) pour cette ultime rencontre de la saison ne pouvait que déclarer forfait et Nimes prétait deux joueurs pour compléter l'effectif isérois.

Dommage pour les Ours qui ont reussi jouer crânement leur chance tout au long de la rencontre et qui ont su faire douter les Krokos en panne de réussite devant le jeune portier Matthieu Gaillard .

Elu meilleur joueur des Ours pour la rencontre et possèdant de sacrés qualités devant son filet, il a longtemps fait front devant les attaques gardoises .

A.Collaisseau réussissait à glisser le palet au fond pour les Krokos , 1-0 ( 9'26, assist Agliardi) .

Rentrant aux vestiaires avec un tout petit avantage, les hommes de R.Faccini allaient devoir s'employer pour venir à bout des isérois.



Photographe Laurent Lardière M.Gaillard, élu meilleur villardien du match Les hommes du Vercors résistaient dans ce deuxième vingt mais sur un gros lancer de la bleue de Q.Lardière, le portier villardien laissait un rebond exploitable. Darier donnait à A.Collaisseau qui signait son doublé, 2-0 ( 28'59 , assist Darier).

Jouant à fond leurs contre attaques, les villardiens profitaient du moindre espace laissé par les Krokos.

Sur un jeu à trois, C.Leloup laissé seul au deuxième poteau convertissait l'offrande d' A.Jambon, 2-1 ( 39'07, assist Jambon, Gelé).





Photographe Laurent Lardière Capt'ain B.Gelé a l'attaque Les Ours pouvaient croire en leur chance dans un troisième tiers plus disputé mais les locaux monopolisaient le caoutchouc sans réussir à mettre M.Gaillard en difficulté.

Les Krokos trouvaient la faille dans le cuirasse du portier villardien suite à une deviation du Capt'ain J.Agliardi sur un nouveau lancer de la bleue de Q.Lardière, 3-1 ( 49'35, assist Q.Lardière) .

Dans la foulée les Ours allaient craquer sur un jeu en inferiorité numérique pour un surnombre pas évident du tout.

M.Flinois ajoutait un quatrième but dans l'escarcelle des Krokos, 4-1 ( 52'40, assist Colisseau) .

La fin de rencontre ne permettait pas aux Ours de réduire la marque face au portier des Krokos , E.Jaouen qui restait concentré jusqu'à la sirène.





Photographe Laurent Lardière J.Agliardi rate la cage face à M.Gaillard La victoire des Krokos pour l'honneur était fêtée par les supporters nimois invités à descendre sur la glace pour une petite séance de selfies et photos avec leurs chouchoux.

La saison prochaine, les hommes du nouveau président B.Colléoni, entendent bien franchir le cap de la qualification en play off.



Coté Ours, la création de la D3 pour faire jouer les juniors avec certains anciens a montrée certaines limites. Il est dommage que les Ours ne puissent aligner une équipe au complet à chaque rencontre. Ils auraient sans doute eut une petite carte à jouer pour la course à la qualification en play off .























