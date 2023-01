Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : journée du 14 janvier 2023 (J15) : Dijon vs Luxembourg 8 - 1 (1-0 3-1 4-0) Le 14/01/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Luxembourg ] Les Ducs à toute allure Les Dijonnais restent sur cinq victoires d'affilée en championnat et sont nettement en tête de la poule C. Ils reçoivent Luxembourg avant derniers du groupe qui n'ont remporté que deux de leurs matchs. Un duel des extrêmes à Trimolet Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/01/2023 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un début laborieux :



Le Tornado impose un défi physique dans la partie et bouscule les petits gabarits locaux. Les Ducs peinent donc à s'installer malgré un contrôle du palet. Les contres luxembourgeois apportent du danger que Krofta gère. Photographe : Philippe Rouinssard

Fahas en solitaire est pris dans la défense visiteuse. Chabert la prend lui de vitesse mais vient buter sur le portier adverse. Une pénalité du Tornado permet aux locaux de presser, Lepage ne peut bloquer le palet et il finit par franchir la ligne mais après le coup de sifflet arbitral. Muller contre seul mais perd son duel contre le gardien tchèque. Antoine se distingue par une charge à la tête qui conduit à son expulsion et à 5 minutes de powerplay ducal. Bourgin Ubiali dévie au deuxième poteau pour Neuwirth qui reprend de volée (1-0 à 19'26).

Le match se tend et une bagarre générale éclate le long du banc dijonnais.



Tirs cadrés : 10 / 9 pour Dijon

Dijon fait le trou :

Jury dans l'angle parvient à lancer juste sous la barre pour doubler la mise en toute fin de suppériorité (2-0 à 23'09).

Bourgin Ubiali s'illustre encore par sa vitesse, il laisse tout le monde sur place remet au second poteau mais personne ne parvient à reprendre. Les Ducs déroulent et mitraillent le but adverse mais Lepage tient bon. Les contres luxembourgeois sont biens gérés par Krofta. Cannon récupère dans l'axe une relance catastrophique de la défense locale, seul face au gardien il reprend de toutes ses forces mais Krofta s'interpose encore. Photographe : Philippe Rouinssard

L'alerte a été chaude et Dijon retourne à ses chères études. Bourgin Ubiali contre, son lancer est repoussé par le portier luxembourgeois mais le puck roule de l'autre côté, Neuwirth n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert (3-0 à 29'13).

Pas le temps de souffler, sur l'action suivante, Neuwirth complète le tour du chapeau avec un but depuis l'angle de la cage (4-0 à 29'38).

Luxembourg assommé parvient à contenir tant bien que mal l'hémorragie et repart à l'offensive. Krofta continue de tout gérer avec brio. En fin de période, Colm Cannon parvient enfin à déjouer le portier bourguignon pour réduire l'écart (4-1 à 37'41).



Tirs cadrés : 22 / 16 pour Dijon

Luxembourg explose :



Une pénalité dijonnaise permet de renverser la tendance. Le Tornado contrôle le palet mais se montre bien peu entreprenant dans son jeu de puissance.

Les visiteurs sont pénalisés et subissent de nouveau l'assaut bourguignon. Chabert vient toucher le poteau sur sa tentative. Bourgin Ubiali lance, Lepage repousse mais Valtat reprend à mi-hauteur pour creuser l'avance (5-1 à 54'03).

Le Tornado prend l'eau de toute part et commet une nouvelle faute. Le powerplay ducal marque encore une fois. Bourgin Ubiali dévie vers Geantet qui lance, Lepage au sol parvient à toucher le palet de la crosse mais ne fait que le freiner avant qu'il franchisse la ligne fatidique (6-1 à 55'08). Photographe : Philippe Rouinssard

Luxembourg est encore pénalisé et son killing play cède pour la cinquième fois de la partie. Une jolie triangulaire initiée par Chabert et conclue par Jury au poteau gauche ajoute une septième unité au score local (7-1 à 57'39).

Dijon n'est toujours pas rassasié et continue la destruction de son adversaire du soir qui coule complètement. La première ligne ducale continue ses oeuvres. Sur le lancer de Bourgin Ubiali (qui termine la soirée à 5 points) Lepage repousse mais une fois encore abandonné par ses coéquipiers, il ne peut rien sur le rebond repris par Neuwirth qui inscrit son quatrième but et son sixième point de la partie ! (8-1 à 58'33).

Le Tornado repart mollement en fin de match mais la messe est dite.



Tirs cadrés : 15 / 8 pour Dijon

Engagements : 13 / 12 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : François-Albin Neuwirth

** : Simon Bourgin Ubiali

Nouveau tonitruant succès pour les Ducs, le sixième d'affilée. Dijon a été sérieux et appliqué tout le match avec un powerplay et une première ligne très efficaces. Après un premier tiers assez laborieux, les Bourguignons ont trouvé leur rythme et les clés du coffre luxembourgeois pour réaliser une performance offensive XXL. La défense plus en retrait a été comme souvent sauvé par les solides arrêts de Krofta toujours vigilant. Dijon conforte sa première place avant une prochaine rencontre à domicile le 4 février face à Strasbourg II dernier de la classe.

Luxembourg a résisté un bon premier tiers avant de s'éroder progressivement et de finir par une lourde défaite en Bourgogne. Beaucoup trop pénalisés et trop fragiles défensivement les hommes d'Eriksson se sont trop reposés sur leur gardien qui ne peut pas tout faire. Offensivement, les accélérations fulgurantes de Muller et les efforts surhumains de Cannon bien seul ne suffisent pas non plus. Prochain match à domicile le 28 janvier pour le Tornado qui recevra Compiègne.







