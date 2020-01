Tranchant comme un Phénix :



Khoroshun s'offre un break à toute allure mais bien gêné par le défenseur, ne peut lancer. Reims reste dominateur mais ne parvient pas à déjouer le jeune gardien local. Une nouvelle faute évitable, une charge à retardement du Russe ducal, offre une nouvelle chance aux Rémois, ils finissent par la saisir. Brendan Martial dans l'angle parvient à fusiller Desvignes pour l'ouverture du score (0-1 à 09'45).

Dans la foulée, Dijon fait une nouvelle faute, rien ne va plus à Trimolet. Acculés à la défensive, les Ducs s'en sortent tant bien que mal mais laissent de précieuses forces dans le duel. Macko et Neuwirth en contre parviennent à enflammer le public mais Taari s'offre un impeccable double arrêt. Les Phénix sont à leur tour pris par la patrouille. Photographe : Philippe Rouinssard Neuwirth slape, Bourgin Ubiali est au rebond mais Taari s'interpose encore. Macko n'a pas plus de succès. Bernad parvient à subtiliser la rondelle et part en break, accroché il parvient tout de même à fusiller le portier pour doubler la mise en infériorité numérique ! (0-2 à 15'20).

Dijon est pénalisé pour attitude anti-sportive et doit encore faire le dos rond. En fin de tiers, une relance catastrophique de la défense est récupéré avant la sortie de zone par Seres, seul en break il corse la mise (0-3 à 17'41).

Les Ducs piqués au vif contrent. Macko lance, le portier repousse dans l'angle opposé àù Bourgin Ubiali parvient à précipiter au fond (1-3 à 18'00). Reims démarre le jeu physiquement et se fait rapidement sanctionné. Alors que les visiteurs sont en infériorité, ce sont eux qui dominent et s'installent même à l'offensive, paradoxal et pas forcément de bon augure pour Dijon. Une faute est d'ailleurs commise donnant un petit épisode à quatre contre quatre. Martial en solitaire se heurte à Desvignes. Les Ducs sous l'eau sont encore sanctionnés, ils tiennent bon sous l'avalanche de lancers dangereux de leur adversaire.Khoroshun s'offre un break à toute allure mais bien gêné par le défenseur, ne peut lancer. Reims reste dominateur mais ne parvient pas à déjouer le jeune gardien local. Une nouvelle faute évitable, une charge à retardement du Russe ducal, offre une nouvelle chance aux Rémois, ils finissent par la saisir.Dans la foulée, Dijon fait une nouvelle faute, rien ne va plus à Trimolet. Acculés à la défensive, les Ducs s'en sortent tant bien que mal mais laissent de précieuses forces dans le duel. Macko et Neuwirth en contre parviennent à enflammer le public mais Taari s'offre un impeccable double arrêt. Les Phénix sont à leur tour pris par la patrouille.Neuwirth slape, Bourgin Ubiali est au rebond mais Taari s'interpose encore. Macko n'a pas plus de succès.Dijon est pénalisé pour attitude anti-sportive et doit encore faire le dos rond.Les Ducs piqués au vif contrent.

Reims ouvre et ferme le bal :



Le deuxième vingt repart tambour battant côté visiteur. Dès la première minute de jeu, une belle combinaison conclue par Schweitzer permet au score de se creuser (1-4 à 21'07).

Les Ducs tentent de contrer mais Macko doit s'avouer vaincu dans son duel face à Taari. Reims revient vite, trop vite pour les locaux. Lafrance en break enfonce la défense et remet parfaitement en retrait pour Bernad qui fusille le portier bourguignon (1-5 à 22'46).

Photographe : Philippe Rouinssard

La partie s'équilibre un peu et Dijon a quelques ouvertures pour lancer des contres, sans grand résultat. Les Phénix sont alors sanctionné, le powerplay ducal s'installe enfin mais ne parvient pas à se créer de franches occasions pour tenter de réduire la marque. Les Ducs vont clairement mieux mais ne concrétisent pas.

En fin de tiers, Reims contre vite et ramène le danger dans l'autre zone. Schweitzer lance, Morin heurte la rondelle, mais celle-ci continue sa course vers le but, la gardienne se retourne et lance sa mitaine, trop tard, le puck a franchit la ligne (1-6 à 39'35).

Un but dans la première minute, un dans la dernière, Reims a maîtrisé son sujet durant ce deuxième tiers se créant un avantage décisif. Desvignes est rappellé au banc remplacé par Jeanne Morin. Dijon reste sous pression et concède une faute. Les Rémois s'installent mais leur plus grosse occasion s'écrase sur la transversale. David dans le slot tente sa chance mais la gardienne s'interpose.La partie s'équilibre un peu et Dijon a quelques ouvertures pour lancer des contres, sans grand résultat. Les Phénix sont alors sanctionné, le powerplay ducal s'installe enfin mais ne parvient pas à se créer de franches occasions pour tenter de réduire la marque. Les Ducs vont clairement mieux mais ne concrétisent pas.En fin de tiers, Reims contre vite et ramène le danger dans l'autre zone.Un but dans la première minute, un dans la dernière, Reims a maîtrisé son sujet durant ce deuxième tiers se créant un avantage décisif.

Les Rémois tranquillement :

Mais Reims contre et donne une leçon de réalisme à son adversaire en marquant une nouvelle fois par Jeanbourquin (1-7 à 40'34).

Nouvelle claque en début de tiers pour les locaux qui ne s'en releveront pas. La défense sombre une fois encore sous l'assaut adverse. Les tirs pleuvent mais Morin repousse bien les tentatives. Jakub Bernad slalome dans la défense dépassée et vient ajuster la cage pour compléter le hat-trick (1-8 à 43'31). Photographe : Philippe Rouinssard Les Ducs reviennent motivés au dernier tiers et attaquent fort dès la reprise du jeu.Nouvelle claque en début de tiers pour les locaux qui ne s'en releveront pas. La défense sombre une fois encore sous l'assaut adverse. Les tirs pleuvent mais Morin repousse bien les tentatives.

Nouveau coup de massue pour les Bourguignons qui coulent tout au fond et ne parviennent pas à se relancer. Reims contrôle tranquillement le palet et fait le jeu. Progressivement le danger augmente et la gardienne locale doit s'employer pour contenir l'assaut des Phénix. Bourgin Ubiali en contre lance, le rebond est récupéré par Macko mais il ne peut réduire l'écart. Roy dans le slot n'a pas plus de réussite face à Taari.

Les Phénix retrouvent rapidement le contrôle du palet et de la rencontre. Les Dijonnais lancent bien quelques contres-offensives mais celles-ci sont stériles. Matejka profite d'un bon temps fort rémois pour creuser définitivement le score (1-9 à 56'27).

Les dernières minutes de jeu sont anecdotiques et la démonstration du leader s'arrête là.





Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Bernad

** : Jakub Matejka

* : Simon Bourgin Ubiali

Dijonn s'incline lourdement et logiquement face au premier de la classe. Une deuxième défaite de suite à domicile, pas encore inquiétant mais potentiellement problématique pour la suite, les Ducs glissent au troisième rang du groupe. Si le leader rémois n'est plus rattrapable désormais, la bataille se jouera jusqu'au bout face à Asnières pour la deuxième place. Les Castors et les Ducs se retrouveront dans 15 jours à Trimolet pour un match capital. Mais toutefois Asnières a encore trois parties à disputer avant la fin de l'exercice et Dijon deux. Il faudra donc que les Bourguignons s'imposent quoi qu'il arrive face à leurs rivaux des Hauts de Seine.

Reims impeccable durant tout le match à parfaitement récité sa partition pour l'emporter avec brio en Bourgogne sans être jamais vraiment inquiéter par son adversaire du jour. Les Phénix qui ont brillé restent invaincus et évidemment premiers. Ils peuvent hypothétiquement être rejoins s'ils perdent leur deux derniers matchs et que les Castors gagnent les trois qui leurs restent, très peu probable donc. La semaine prochaine, les Phénix défieront Garges les Gonesses qui lutte toujours pour la quatrième place.