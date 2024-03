Da Silva en solitaire dans le coin vient dévier plein axe pour Ackermann seul face au gardien, son tir parfait passe juste sous la barre (0-1 à 01'07).

Début de match parfait pour les visiteurs, catastrophique pour les Bisontins. Dans la foulée, les Alsaciens sont pénalisés pour la première fois. Sonnet s'échappe en contre mais Achard repousse. Les Aigles passent à l'attaque sur leur powerplay, Henry voit son tir dévié par le bouclier de Perrin. Zaujec reprend au dessus de la cage adverse. La suppériorité numérique bisontine ne donne rien d'autre.

Les Scorpions continuent de mettre la pression sur le but local, les Aigles concèdent leur première faute. Comme souvent le killing play local est solide et parvient à s'en sortir sans trop de difficultés. Les Aigles mènent des contres mais apportent peu de danger sur le but de Perrin. Les Mulhousiens conservent le palet et les locaux sont pénalisés de nouveau. Popin et Deron partent en contre à deux mais ils ne parviennent pas à se transmettre la rondelle. Henry s'échappe à son tour en break, il surpasse la défense, d'un joli mouvement vient feinter le gardien mais son tir s'arrête sur le poteau. De retour à égalité, les Bisontins continuent de presser, mais ils se font piéger en contre. Muller part seul sur le côté et vient glisser au fond (0-3 à 13'33).

Les Aigles ne se découragent pas et repartent à l'offensive, Popin lance, le rebond file jusqu'à Dubreu mais le gardien mulhousien sort un nouvel arrêt. Les visiteurs sont pénalisés, Henry tente de forcer le verrou, sans succès. Mulhouse contre mais commet une deuxième faute. A cinq contre trois, les rouges sont installés et font tourner. Popin lance, le rebond dans le slot est précipité au fond par Henry salué comme il se doit par la foule (1-3 à 15'48).

Les Aigles restent en forme mais une pénalité leur coupe les ailes. Sonnet seul dans l'axe se heurte à Achard. Le pressing alsacien est de qualité mais Achard ne cède rien sur sa ligne. Il reste impérial jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 16 / 8 pour Mulhouse

Engagements : 10 / 7 pour Besançon

Besançon donne la leçon :



Gailly s'offre un excellent contre pour l'arrêter Bousquet doit commettre une faute. Les Aigles s'installent, Zaujec dans l'angle échoue contre Perrin. Henry lance puissamment, le palet touché par le gardien s'arrête derrière lui juste sur la ligne, Popin dans le coin n'a plus qu'à pousser au fond (2-3 à 29'21). Photographe : Philippe Rouinssard Besançon revient en infériorité quelques secondes, sans conséquence. Dubreu s'échappe en break mais manque la cage. Le jeu est équilibré en début de tiers mais rapidement tourne en faveur des Aigles. Popin mène la charge locale. Boichut dans l'axe vient buter sur le gardien visiteur. Ackermann tente de relancer les siens en contre mais il est repris. Sous pression, Mulhouse concède une faute. Sur un lancer lointain, un dangereux rebond file devant Parra qui reprend à côté. Les Scorpions s'offrent un dangereux contre, devant la cage bisontine la confusion règne mais Achard s'interpose, le palet finit par rentrer mais après le coup de sifflet.

Une bagarre éclate à côté de la cage juste après le but. Clément Braga-Briquez fonce au but mais il ne peut déjouer le portier. Besançon poursuit son pressing, et une nouvelle faute tombe sur la tête des Scorpions. Zaujec seul dans l'angle tire au dessus du palet. Clément Braga-Briquez monte à l'offensive, laisse en retrait pour Henry qui reprend puissamment, mais cette fois Perrin est dessus. Zaujec depuis la bleue, n'a pas plus de résultat.

Les Scorpions repartent enfin dans l'autre sens, mais Achard et son poteau viennent sauver les rouges. Besançon ne s'en laisse pas compter et repart au feu. Le break de Popin est arrêté par le cerbère mulhousien, tout comme le lancer de Zaujec de la bleue.



Tirs cadrés : 16 / 5 pour Besançon

Engagements : 11 / 9 pour Besançon

Une fin logique :



Fuss accélère et ramène le jeu de l'autre côté, il tente de déborder la cage mais Achard d'un coup de patte solide, repousse. Da Silva n'a pas plus de succès face au portier de la cité bleue. Le pressing des Scorpions est revenu aussi intense qu'en début de rencontre. Achard s'interpose, le palet ricoche, le gardien bisontin capte au vol de la mitaine. Une pénalité vient accroître les difficultés des locaux. Guth canonne de la bleue, la mitaine d'Achard est de nouveau au bon endroit. Même de retour à égalité numérique, ce sont bien les visiteurs qui donnent le tempo. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bisontins tentent de contrer mais sont sanctionnés. Même à quatre, les Aigles tentent de voler vers le but adverse, ils sont encore pénalisés et doivent évoluer à trois. Le trio comtois ne cède rien et parvient à tuer la première pénalité, la deuxième également. Boichut s'échappe seul en break mais le palet est rapide, Perrin sort au devant de lui et parvient à dégager.

Alors qu'il ne reste plus que cinq minutes, Besançon repart au charbon pour tenter d'arracher le nul. Bais lance de la bleue, mais ne peut déjouer le gardien. Dubreu à mi-zone n'a pas plus de succès. Burgert contre entre deux défenseurs locaux, son tir à mi-hauteur vient faire trembler les filets (2-4 à 56'54).

Les Aigles retournent à l'offensive et cherchent la faille, une dernière pénalité mulhousienne à quarante secondes de la sirène finale débouche sur un temps mort côté bisontin. Bais slape, Zaujec dévie juste à côté de l'angle grand ouvert, le palet repart de l'autre côté et la sirène retentit.



Tirs cadrés : 13 / 8 pour Mulhouse

Engagements : 11 / 10 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Julien Burgert

** : Hippolyte Popin

