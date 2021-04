Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division1 : Final four - demi finale : Nantes vs Marseille 2 - 5 (0-1 2-0 0-4) Le 24/04/2021 lAren ice de Cergy-Pontoise [ Nantes ] [ Marseille ] Les Spartiates en finale La premire demi-finale du carr final de D1 opposait les Corsaires de Nantes, solides leaders de leur poule, aux Spartiates de Marseille, deuximes de la leur mais affichant la meilleure attaque avec 63 buts. Ce sont finalement les phocens qui obtinrent leur ticket pour la finale au terme dun match spectaculaire et riche en rebondissements. lAren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 25/04/2021 05:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet assiste de MM. Ugolini et Fessier Buts :

Nantes : ; 28.04 Mathieu Andr (ass Matthew Brenton et Joonas Harald) ; 38.19 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Hubert Genest)

Marseille : 11.06 Augustin Nalliod-Izacard (ass Artjoms Lapiks) ; 46.02 Rudolfs Maslovskis ; 51.54 Alexander Lebedev ; 53.17 Nicolas Deshaies ; 56.10 Gatan Villiot (ass Colin Morillon) Pnalits 26 minutes dont 10 Hamelin et Lveill contre Nantes 2 minutes contre Marseille



Photographe : Yoann Coppel

Les Spartiates prennent le score



La rencontre commence avec intensité, chacun des protagonistes voulant marquer son territoire. A ce petit jeu du « je te montre mes muscles » l’excès d’engagement des Corsaires est rapidement sanctionné, Brendan Hamelin étant l’auteur d’une charge illicite contre la bande.

Les unités spéciales des Spartiates ne parviennent pas à bonifier ce premier powerplay du match. Il faudra attendre la moitié du tiers pour voir les premières grosses opportunités de tir, au crédit des Nantais d’abord puis des phocéens, mais Hunter Vorva, le portier américain de Marseille, et Joonas Harald le gardien finlandais des Corsaires font bonne garde.

Cette partie fermée se débloque peu après lorsque Augustin Nalliod-Izacard excentré sur la droite, en s’y reprenant à deux fois, parvient à rompre l’égalité (0-1 ; 11.06).

La suite du tiers restera cadenassée avec des marseillais contrôlant un peu plus le puck que les Corsaires mais sans se procurer beaucoup d’occasions franches.



Photographe : Yoann Coppel

Le réveil des Corsaires



Les Spartiates repartent pied au plancher dans le deuxième tiers et se créent d’emblée 2 occasions. Poutant, très rapidement on comprend que les Corsaires affichent un autre visage et maitrisent de plus en plus le puck en zone offensive. Leur mainmise progressive sur le match finit par payer quand Matthew Brenton sert Mathieu André qui de la droite s’infiltre au cœur de la défense marseillaise pour tromper Vorva d’un magnifique revers (1-1 ;28.04).

Le match monte en intensité et les Corsaires offrent un deuxième powerplay aux Spartiates sur une faute de Cédric Custosse. Non seulement les marseillais n’en profitent pas mais sont, à leur tour, sanctionnés pour un « accrocher » de Rudolfs Maslovskis. Les Corsaires eux ne se font pas prier et Karl Léveillé, leur serial scorer canadien, bien décalé sur la droite donne l’avantage aux siens sur un lancer à mi-hauteur (2-1 ;38.19).

Le tiers s’achève sur ce score plutôt logique en faveur des nantais qui ont su reprendre le dessus.



Photographe : Yoann Coppel

La tempête méditerranéenne



Forts de leur renversement de situation les Corsaires sont les premiers à se créer une occasion par l’intermédiaire de Frédéric Bergeron. Le match reste incertain et il y a du chaos dans l’air car les marseillais ne sont pas revenus sur la glace en victimes expiatoires. Bien au contraire. D’un autre côté la tension continue à monter sur la glace. L’abnégation des Spartiates finit par payer quand Maslovskis, parti sur la droite, parvient à glisser le puck entre les bottes de Harald (2-2 ;46.01).

La rencontre est complètement relancée et le bloc défensif nantais commence à se lézarder. Sur une offensive phocéenne Henri Alexander Lebedev contourne la cage nantaise et adresse un lancer que ne peut maitriser Harald (2-3 ;51.54).

Le chassé-croisé se poursuit et Nantes commence à s’énerver. Moins d’une minute après, Léveillé est sanctionné pour un coup de tête et écope de 10 minutes sur le banc des pénalités. Cette fois les Spartiates ne laisseront pas passer l’opportunité de faire le break et Maxim Makarov sur un tir plein axe dévié bonifie la supériorité numérique (2-4 ; 53.17).

Photographe : Yoann Coppel

Les Corsaires tentent de revenir mais Vorva et sa défense tiennent bon et les phocéens se projettent sur chaque situation de contre. En pleine confiance, ils scellent définitivement leur victoire grâce à Gaëtan Villiot qui trompe Harald en angle fermé sur un lancer sur réception (2-5 ;56.10).

Le score n’évoluera plus et, à la sirène, les marseillais et leur banc peuvent exulter car ils décrochent leur place en finale où ils tenteront de gagner leur premier titre de champion de D1.



