l'Aren ice de Cergy-Pontoise [ Strasbourg ] [ Neuilly/Marne ] Strasbourg jusqu'au bout du supense. La seconde rencontre de la journée dans le carré final de D1 devait déterminer qui de l'Etoile noire de Strasbourg, leader de sa poule lors de la phase régulière, ou des Bisons de Neuilly-sur-Marne, dauphins des Corsaires de Nantes dans la leur, allait disputer le titre le lendemain aux Spartiates de Marseille. Ce sont les Alsaciens qui décrochèrent la timbale au terme d'un match haletant. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 25/04/2021 à 08:00



Arbitres : M. Bergamelli assisté de MM. Fauvel et Metais Buts :

Strasbourg : 10.25 Louis Olive (ass Sébastien Trudeau et Corentin Cruchandeau*) ; 29.58 Louis Olive ; 31.49 Colton Waltz (ass Sébastien Trudeau et Elias Leprieult) ; 57.33 Yssah Mensah

Neuilly/Marne : ; 37.48 Tomas Simonsen* (ass Benoit Valier et Rayan Belharfi*) ; 43.17 Baptiste Bruche* (ass Thomas Giorgi et Cam Marks) ; 50.03 Tomas Simonsen* (ass Mathieu Ayotte et Maxence Auvitu) Pénalités 8 minutes contre Strasbourg 8 minutes contre Neuilly/Marne



Photographe : Yoann Coppel L’étoile noire prend l’avantage



La rencontre débute tambours battant pour les Bisons de Neuilly-sur-Marne qui enchainent les opportunités de tir dans les 3 premières minutes du tiers. Ayant laissé passer l’orage les strasbourgeois sortent progressivement de leur zone défensive et commencent à se créer eux aussi de belles occasions.

La rencontre qui se rééquilibre offre un jeu agréable qui va d’un but à l’autre. Il faut attendre la moitié du tiers pour voir l’Etoile noire prendre le score. Sur une phase offensive le palet est âprement disputé aux abords de la cage de Taylor Dupuis le gardien des Bisons avant d’être bien remis en retrait dans le haut du slot pour Louis Olive qui ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score d’un imparable tir (1-0 ;10.25). Les franciliens tentent de toute de suite réagir mais sans trouver la faille.

La tension monte sur la glace mais les 2 équipes restent disciplinées. La fin du tiers retentit à l’avantage des alsaciens.



Strasbourg enfonce le clou



Le deuxième tiers démarre sur une occasion pour les nocéens. Les Bisons poussent mais Strasbourg est bien en place et avec le temps qui passe les Bisons font preuve d’une indiscipline coupable. Après 7 minutes de jeu, Jonathan Joannette et Leyland Plaire sont sanctionnés coup sur coup et offrent une double supériorité numérique à l’Etoile noire. Si les franciliens tiennent en double infériorité numérique ils finissent par craquer en simple infériorité. Alors qu’un défenseur nocéen brise sa crosse, Olive en profite et se présente face à Dupuis et, à bout portant, tente un tir que Jarret Kup, venu épauler son gardien, ne peut que dégager sur son propre poteau (2-0 ;29.43).

Olive inscrit son doublé et permet à Strasbourg de faire le break. Les Bisons poussent toujours mais commettent toujours autant de fautes. C’est au remuant Batiste Bruche d’être sanctionné. Strasbourg bonifie sa supériorité par un tir puissant de Colton Waltz (3-0 ;31.49).

François Dusseau, le coach de Neuilly-sur-Marne demande un temps mort mais l’Etoile noire fait la course en tête malgré les tentatives nocéennes. Le jeune Tomas Simonsen permet néanmoins aux franciliens de continuer à espérer quand sur une attaque à droite il drible son défenseur et glisse le puck entre les bottes de Tomas Hiadlovsky (3-1 ; 37.48).

Le score ne changera plus jusqu’à la pause.



Sueurs froides pour l’Etoile noire



Les Bisons repartent à l’assaut du but de Hiadlovsky et sur une belle phase de pression Bruche réduit l’écart (3-2 ; 43.17).

Les alsaciens sentent le souffle des Bisons qui sont en train de recoller au score et commencent eux aussi à faire des fautes. Elias Leprieult offre à Neuilly son premier powerplay. Les franciliens qui sont pourtant dans une bonne dynamique ont du mal à s’installer et c’est au moment du retour à 5 contre 5 que Simonsen, devant la cage, dévie un lancer venu de la gauche et trompe le gardien Strasbourgeois (3-3 ; 50.03).

Tout reste à faire dans ce match et les 2 équipes poussent. C’est l’indiscipline qui fera la différence l’Etoile noire reprenant l’avantage en supériorité numérique. Yssah Mensah parti sur la droite surprend Dupuis par un tir excentré ras de glace entre les bottes (4-3 ; 57.33).

Strasbourg repasse devant à moins de 3 minutes du terme de la rencontre mais tremblera jusqu’au bout, les nocéens obtenant une ultime supériorité numérique.



La sirène retentie comme une délivrance pour l’Etoile noire qui se qualifie pour la finale avec le projet de s’octroyer un nouveau titre de champion de D1. Les Bisons peuvent être déçus car leur indiscipline a pesé lourd dans la balance dans un match où ils ont pourtant su revenir après avoir été distancés.



