Après les 10 premiers jours de la saison, à quoi ressemble la NHL ?



Alors chaque équipe a joué en moyenne quatre matchs déjà, trois seulement sont encore en lisse pour déterminer laquelle restera le plus longtemps invaincue.

Pour l’instant, sur la troisième marche du podium, les Bruins ne se sont encore jamais inclinés. Ceci dit, nul besoin s’affoler, l’équipe de Boston n’a affronté que des adversaires qui plongeaient u bas du tableau de l’année derrière, San José, Nashville et Chicago.

En deuxième se tiennent les champions d’il y a deux saisons, Avalanche Colorado avec quatre victoire consécutives.

La médaille d’or revient aux chevaliers d’or qui font encore briller l’Ouest : Las Vegas a déjà battu cinq équipe dont le Kraken.

Will the Golden Knights become the first defending champions in NHL history to start the following season 6-0-0? 🤔 pic.twitter.com/8gogr8JfZJ — Sportsnet (@Sportsnet) October 20, 2023

On arrive donc au top cinq de points suivant pour ce tout, tout, début de saison :

Las Vegas Golden Knights : 10 Colorado Avalanche : 8 Boston Bruins : 6 Ottawa Senators : 6 Detroit Red Wings : 6

Ottawa fait d’ailleurs la surprise générale avec ce classement : on n’arrête plus le club canadien !



Après une présaison remarquable (seulement 2 matchs perdus sur 8 joués), et un premier match régulier perdu contre la Caroline, les Senators ont infligés trois roustes : respectivement 5-2 à Philadelphie, la même à Tampa Bay et un 6-1 d’anthologie aux Washington Caps. On a vu ainsi le retour de Josh Norris, un attaquant qui tournait à environ 60 points par saison jusqu’en 2022 avant de faire une saison quasiment blanche l’année dernière en raison d’un problème à l’épaule. Après une saison à New York chez les Rangers, le vétéran Vladirmir Tarasenko a ouvert le score pour finaliser ses six points en quatre matchs.

Autre club bien parti alors que la ligue adore le détester, les Coyotes d’Arizona ont infligé une sévère défaite aux Blues 6 à 2. Même s’ils ont perdu face aux deux équipes de New York, ils n’ont clairement pas démérité avec seulement un but d’écart. Les power-plays semblent vraiment mis à profit notamment avec une première ligne efficace, Clayton Keller à gauche et Nick Schmaltz à droite, tout deux à cinq points pour quatre matchs joués.



Petit écart sur leur deuxième goalie qui joue trop pour être simple back-up, le Tchèque Karel Vejmelka. On notera ces pour l’instant 94.29%, un des très peu nombreux goalies de la N à être gaucher.



Autre anecdote de goalie : le club va signer pour un jour seulement avec le gardien Craig Anderson de 42 ans pour lui permettre de se retirer dans l’uniforme des Sénateurs. Il a joué au club canadien de 2011 à 2020 et y a connu plusieurs beaux succès avec une moyenne de plus de 90% d’arrêts sur cette période. Il aura joué presque 470 fois sous les couleurs d’Ottawa avant de faire trois petites saisons entre Washington et Buffalo. Son aurevoir aura lieu vraisemblablement la semaine prochaine.

Pour d’autres équipes, c’est un peu la descente, après une grosse saison 2022/2023.



Les Oilers sont notamment … en panne. L’équipe aux deux monstres flamboyants, McDavid qui finissait à 173 points l’année dernière et Leon Draisaitl, le sniper prolifique, a commencé la saison par une défaite 8-1 contre les Canucks de Vancouver. Les deux joueurs qu »on vient de citer avaient notamment enchaîné les fautes et passé le troisième tiers derrière les barreaux.

Après la défaite contre Philadelphie, Woodcroft, l’entraineur, a d’ailleurs laissé s’exprimer sa colère en jurant durant une interview. Il s’est ensuite excusé.

Connor Bedard : Les premiers pas du petit prodige



Celui dont on attendait de voir les premier pas sur la glace de NHL n’a pas démérité. Connor Bedard, qui avait brillé au championnat du monde Junior a été raflé par la dernière équipe au classement : les Blackhawks. Il a notamment marqué le seul but contre les Bruins en réussissant à déjouer la surveillance d’Ullmark. Victime de son succès chez les plus jeunes et déjà très médiatisé, le rookie s’est vu gentiment bizuté par Marc-André Fleury ou Brad Marchand et encouragé lors des ses premiers matchs.



La preuve en images









"Des conseils pour Connor Bedard ce soir ? - Non, je n'en ai pas, c'est un très bon joueur et les gars comme ça, on les laisse tranquille. - Tu es arrivé dans les ligue en tant que joueur de plutôt petite taille... - Je suis plus grand que lui !" - Brad Marchand

The ref welcomes Connor Bedard to the NHL pic.twitter.com/VAm5V5vTYK — SuperBook Sports (@SuperBookSports) October 11, 2023

"Bienvenue dans la N, mon gars. (A Crosby et Bedard) C'est le moment de briller, messieurs, faites vous plaisir ce soir !"





Et cette pépite signée Marc-André Fleury :







Il a également fait parlé de lui ne portant pas de casque à l’échauffement, tout comme l’autre rookie Kevin Korchinski. Ils vont donc écoper d’une amende tous les deux. La ligue a décidé que les joueurs auraient la possibilité de ne pas porter de casque à l’entrainement s’ils en font partie depuis 2020 ou moins, ce qu’i n’est évidement pas le cas pour les deux jeunes joueurs pour qui c’était le premier match.