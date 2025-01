Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Dopage et malléole Miro Aaltonen paie une indiscipline, Tristan Scherwey aussi (mais pas la même) et Lugano signe deux joueurs. Focus sur le EVZ. Suisse, Hockey Hebdo Roxane Gindre / Ducret Stéphane le 23/01/2025 à 21:00 Tweeter CLASSEMENT

Egalité de score pour un résultat bien différent Si on résume, trois équipes ont encaissé le même nombre de buts depuis le début de la saison : Fribourg, Zug et Lausanne, c’est-à-dire 100 buts. Cependant, quand Zug et Lausanne sont respectivement première et deuxième du classement, Fibourg n’est que 7e. C’est que les deux premières ont gagné plus de 120 buts chacune quand l’équipe du dragon n’a pas encore passé la barre des 100.



La meilleure défense de la ligue reste encore et toujours Zürich, ce qui n’a pas bougé... depuis le début de la saison. Il n’en sont qu’à 76 buts encaissé soit presque 15 de moins que les deux qui la précèdent sur le podium.



Berne, par ailleurs tenant encore la deuxième meilleure attaque connait une période difficile qui s’éternise. Voilà 5 matchs d’affilée qu’elle perd. Les deux derniers étaient en prolongation mais Zoug les a tout de même battus 5-1 il y a six jours. C’est aussi l’équipe qui détient le record pour cette saison des défaites en prolongation, onze en tout.

Le prix de la combativité revient à Ambrì qui a gagné le plus de fois de la saison en prolongation, soit 10 fois ; le prix de la radicalité est décerné à Zoug, encore une fois, qui, bon deuxième a asséné 21 victoires franches. C’est d’ailleurs la grande forme pour l’équipe qui vient de gagner son 6e match d’affilée.



Fribourg aussi est dans une belle pente, ayant battu depuis le 11/01 Berne, Ajoie et Genève mais surtout en ayant infligé 4-1 au premier : Lausanne.



Langnau se tient à l’équilibre, avec 93 buts encaissés et 93 marqués mais est sorti il y a quatre jours d’une série de défaites en battant Rapperwill-Jona 3-1.

BERNE Du calme !

Tristan Scherwey, l'attaquant du SC Bern, a été suspendu pour deux matchs et a écopé d'une amende de 4'100 francs suisses pour comportement antisportif envers les officiels. Les faits se sont produits le 17 janvier, alors qu’il jouait contre Zoug. Tristan Scherwey a été suspendu deux matches pour avoir menacé l'arbitre Micha Hebeisen en lui disant «Je vais te retrouver en ville». Ce n'est pas le premier dérapage du CP Berne cette saison. La preuve! https://t.co/94RPvgce9l — Blick | fr (@Blick_fr) January 21, 2025

Après le match, Scherwey a approché l'arbitre Martin Hebeisen et lui aurait dit : "Je te trouverai dans la ville, je te trouverai. Tu étais déjà proche au Zibelemärit (marché aux oignons)." Cette déclaration a été interprétée comme une menace et est donc passible de sanctions selon la règle de la IIHF. Scherwey a déjà purgé un match de suspension et manquera également la rencontre contre Lausanne.



KLOTEN Souris et paradis artificiels Miro Aaltonen, l'attaquant du EHC Kloten, est accusé de dopage. Le 17 janvier, il a été suspendu provisoirement par Swiss Sport Integrity pour une violation potentielle des règles antidopage. Aaltonen a admis avoir consommé une substance interdite à des fins récréatives pendant la pause de Noël 2024. En conséquence, le EHC Kloten a résilié son contrat d'un commun accord. Der Klotener Topskorer Miro Aaltonen wurde beim Dopingtest erwischt! Er hat im Zürcher Nachtleben eine verbotene Substanz konsumiert! Das kann ja nur Kokain sein🙈Als Olympiasier sollte er schon cleverer sein! Der SCB wird seinen 2-Jahresvertrag sicherlich auflösen! #hockeyfans… pic.twitter.com/h9AFa3HSuD — Hockey & Soccer Media (@DanOlivierSport) January 18, 2025

Miro Aaltonen a exprimé ses excuses publiques auprès des fans, de ses coéquipiers et du club déclarant qu’il était "prêt à faire face aux conséquences de ses actions". Il a également signé un contrat de deux ans avec le CP Berne, qu'il rejoindra à partir de la saison 2025-2026.

LUGANO

Ça bouge Arrivées : Alessio Beglieri : Le jeune gardien de 21 ans, originaire du Seeland, a été confirmé pour rejoindre définitivement les Bianconeri. Il sera à la disposition de l'équipe jusqu'en 2027, pour garder les cages.

Enea Togni : Le défenseur de 20 ans, issu des rangs juniors, a également été engagé jusqu'à la fin de la saison 2026/2027. Il est en pleine ascension. Prolongations : Stéphane Patry : L'attaquant meyrinois, à quatre points en 37 matchs, a prolongé son contrat avec le HC Lugano jusqu'en 2026.

Cole Cormier : Le jeune attaquant canadien, même avec un seul but marqué depuis le début de la saison, a lui aussi vu son contrat prolongé jusqu'en 2027. AMBRI-PIOTTA

Nouvelles du haut de la montagne Daniele Grassi, le capitaine de l'équipe, a subi une blessure à la malléole lors du match du 17 janvier contre Zoug. Cette blessure devrait le tenir éloigné des patinoires jusqu'à début ou mi-mars 2025, selon les estimations médicales. L'absence de Grassi est un coup dur pour l'équipe, compte tenu de son rôle de meneur de l’équipe.

❌🤕 L’HCAP comunica che, nel corso della partita disputata ieri sera contro lo Zurigo, Daniele Grassi ha subìto la frattura del malleolo destro bloccando un tiro.

Il capitano biancoblù sarà indisponibile per un periodo stimato in 6-8 settimane.



Buon recupero capitano 🍀🫡 pic.twitter.com/PdWFGkxuqB — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) January 18, 2025

Par ailleurs, Rocco Pezzullo, âgé de 23 ans, a été prêté au EHC Visp, une équipe de deuxième division. Ce prêt permettra à Pezzullo de retrouver son rythme de jeu et de continuer à développer ses compétences. Il convient de noter qu'Ambrì-Piotta peut rappeler Pezzullo à tout moment si nécessaire. Le jeune attaquant a déjà joué cette semaine pour Visp, deux matchs d’affilée pour un temps de jeu de plus de 30 minutes.

ZOOM sur le EV ZOUG Zoug est une ville suisse située au bord du lac de Zoug, dans le canton du même nom, au centre nord du pays. Elle se trouve à égale distance de Lucerne et de Zurich. L’emblème de la ville est la Zytturm, une tour avec une horloge astronomique à son sommet.



Le EV Zoug pour Eissportverein Zug en allemand a été fondé en 1967, mais n’a fait son entrée en ligue nationale que vingt ans après en 1987.



C’est la relativement petite Bossard Arena qui accueille les matchs, avec environ 7000 places. La fierté du club remonte entre autres à 2011 lors d’un match de préparation des Rangers de New-York, équipe de NHL. Alors que l’effectif américains revenait d’un tour d’Europe avec des victoires plein les poches, ils sont tombés sur un os à Zoug et sont repartis battu 8-4. Le club réalise une très bonne saison et espère avoir ses chances. L’équipe au taureau n’a pas vu la coupe de près depuis 2017 avec un titre de Vice-champion. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur