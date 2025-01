Nous sommes officiellement à la moitié de la saison régulière et si les séries commençaient maintenant, voilà qui on aurait pour démarrer :

Classement

Leaders de demie saison et records battus

Le premier joueur à 30 buts de la saison est connu : c'est l'Allemand Leon Draisaitl des Edmonton Oilers. Cependant, le leader en termes de points est McKinon (66 points) de l'Avalanche. Draisaitl le suit avec 59 points, lui-même suivi par Rantanen, aussi à l’Avalanche, avec 58 points, ex-aequo avec Mitch Marner à également 58 points.



Le meilleur défenseur polyvalent est Cale Makar, toujours à l’Avalanche qui a marqué 49 points depuis le début de la saison.



Pour les rookies, si on pense tout de suite à Maklin Celebrini (18 ans), il n’obtient pour autant que la troisième marche du podium avec 28 points, quand Matvei Mitchkov (tout juste 20 ans) en a 29 avec les Flyers et Lane Huston (20 ans également) 30 chez les Canadiens.



Il a fêté ses 300 victoires en NHL : Connor Hellebuyck, le gardien des Jets peut se réjouir d'être aussi et de manière chiffrée, le meilleur gardien de la ligue depuis le début de la saison avec une moyenne d’arrêts de 92,61% !

Thank You @NHLJets and fans for this amazing celebration of Connor’s 300 win achievement. I’m so thankful I could be a part of it. pic.twitter.com/ODBkNiKEem — Chuck Hellebuyck (@ChuckHellebuyck) January 11, 2025



Sebastian Aho a atteint son 600e point de carrière, en plus en marquant le but gagnant en prolongation contre les Penguins.



Crosby vient de dépasser Joe Sakic en nombre de points en carrière en NHL en marquant son 1642e point. Joe Sakic, désormais directeur général de l’Avalanche du Colorado, a été de 1988 à 2009, l’un des meilleurs centre de NHL. Médaillé d’or aux Jo de 2002, il a aussi gagné la coupe Stanley en 1996 et en 2001.

Sydney Crosby est aussi désormais à la première place dans l’histoire de la ligue dans le nombre d’engagements gagnés.



Depuis son retour de fracture, Ovechkin a joué 6 matchs au cours desquels il a marqué 4 buts.



En ce deuxième quart de saison régulière, les Canadiens ont inversé la tendance. Leurs 20 premiers matchs comptaient 11 défaites et 7 victoires. Leurs 20 derniers matchs comptent, avec leur dernière 12 victoires et 7 défaites. Ils ont ainsi gagné 9 de leurs 11 derniers matchs. Ces victoires comptent notamment les Golden Knights, actuels premiers au classement général et les Capitals, actuels deuxièmes. Cette série agréable pour eux les a fait grimper de 7 places audit classement. Ils sont présentement 20e devant le club de l’Utah mais derrières Pittsburgh.

Parti des flammes

Connor Zary, le jeune attaquant des Flames de Calgary, a subi une blessure au genou contre les Ducks d'Anaheim le 7/01. Il s’est pris un coup de genou par le défenseur Drew Helleson, ce qui l'a fait tomber en larmes sur la glace. Helleson a reçu une pénalité majeure de cinq minutes et une exclusion du match.

Heureusement, les premières images médicales ont révélé que Zary n'a subi aucun dommage grave qui pourrait l’empêcher de rejouer avant longtemps. Ces mêmes examens confirme qu’il n’aura pas besoin d’opération pour réparer sa jambe. C’est heureux enfin, pour les Flames, car Zary est l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison avec 10 buts et 22 points en 40 matchs.



Drew Helleson has been given a 5-minute major for kneeing Connor Zary. pic.twitter.com/ZTUdNiCBoN — Sportsnet (@Sportsnet) January 8, 2025

Feu et glace

La région de Los Angeles est en ce moment touchée par des incendies, et ce depuis le 6 janvier, du fait de la sécheresse et de vents forts. Le match qui devait avoir lieu entre les Flames et les Kings a d’ailleurs été reporté à cause des incendies. Conscients du travail des pompiers, un hommage leur est rendu par l’équipe des Kings, qui portent maintenant des casques arborant un sticker spécial à l’arrière, rappelant le travail des soldats du feu.



The LA Kings and Winnipeg Jets are honoring the LA Fire Department with helmet stickers tonight 🚒👏



(via @LAKings) pic.twitter.com/nT5lGZmyal — Gino Hard (@GinoHard_) January 10, 2025

Le pépites :



Lui-même était tout étonné de l’avoir marqué ! Mais Gustavsson a pourtant bien laissé passer la rondelle de Ross Colton qui n'en revenait pas. On lui laissé marquer le but comme on si le Wild avait voulu laisser gagner un enfant !

You’ll take them any way you can get them if you’re Ross Colton! #GoAvsGo pic.twitter.com/2Rlb7hVbdz — Mile High Hockey (@MileHighHockey) January 10, 2025







Un but :

Du capitaine

Qui est Auston Mathews

Qui marque en tombant







Pour rappel à ceux qui ne seraient pas au courant, la tradition de Marc-André Fleury depuis des années veut qu’il remercie les poteaux de sa cage à chaque fois qu’un palet a tapé à cet endroit au lieu de passer derrière la ligne. Fleury remercie à la fois en français et en anglais « puisqu’il ne sait pas d’où vient le métal qui les constitue ». Le gardien a remis ça cette semaine lors du match contre les blues.

it can’t be an official wild game with marc-andré fleury in net if he doesn’t thank his goal posts pic.twitter.com/fWONyDq1oh — archive fleury (@dailyfleury) January 8, 2025









Un triplé d’arrêts exceptionnels de Jacob Markstorm lors du match contre le Kraken. Comme disent de nombreux fans sur les réseaux, il a fait trois propositions d'arrêt de l'année en un seul match avec notamment une mitaine qui arrête le tir à bout portant de Tolvanen ainsi qu'un arrêt crosse, depuis le sol.

God Bless Jacob Markstorm… I hope his pillow is cold on both sides https://t.co/XW2D74aoa5 — T (@thatgirltdp) January 7, 2025

Arrêt-crosse, on connait. Mais connaissez-vous le lancer de crosse ? Petit tuto de Louis Domingue.