Hockey en France Dreux : Capitale du hockey loisir 2025 Jusqu'il y a peu de temps, la ville de Dreux était totalement inconnue du monde du hockey. Depuis l'an dernier, cette ville de 30000 habitants compte une patinoire toute neuve et un club de hockey sur glace : les Monarques. Son dynamique président, Olivier Bartolo, est fier de nous présenter son club qui compte déjà 130 adhérents composé à moitié de mineurs (de l'école de hockey, puis des U9 jusqu'aux U17) et d'adultes avec 2 équipes sénior loisir. Dreux, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 06/06/2025 à 07:00 Tweeter Seul club du département d'Eure et Loir, les Monarques ont permis aux Drouais de découvrir notre sport en proposant à l'équipe de Neuilly sur Marne, privée de patinoire, de disputer plusieurs matches de Division 1 à Dreux. En décembre dernier, le millier de spectateurs qui garnissaient la tribune pu voir le futur Champion de France D1, s'imposer 4-3 face à Neuilly.



Photographe : © Max Lazzaroni



La fédération a choisi la patinoire des Monarques de Dreux bien que non encore équipée de dispositif de retransmission pour accueillir son carré final du Trophée Fédéral (TF) des 31 mai et 1er juin. Il réunit les 4 clubs qualifiés à l’issue des ¼ de finales sur un week-end.





Le Trophée Fédéral, c’est quoi ?





Le TF, parfois baptisé à tord« D4 », est la compétition loisir nationale destinée à la pratique loisir la plus relevée. De toutes les compétitions FFHG, c’est celle qui réunit le plus de participants, le TF 2025 a rassemblé 79 équipes réparties en 7 conférences avant que les 16 meilleures n’en décousent lors des phases finales nationales.



Photographe : © Max Lazzaroni



Morgan Madec (responsable TF au niveau de la FFHG) nous confiait que le TF existe depuis la création de la FFHG. C’est une formule qui connait de plus en plus de succès : elle répond à une demande de plus en plus importante de pratiquer son sport en loisir et en compétition structurée et organisée. La FFHG a mis en place une licence «loisir» créant ainsi une vraie distinction entre les publics. Cette compétition est organisée par la Commission Loisir de la fédération, composée de 7 membres tous bénévoles.





Le hockey loisir masculin et féminin attire un large public : Des anciens joueurs qui ont arrêté la compétition pour des raisons familiales, d’âge ou professionnelles

Des adultes qui ont démarré le hockey jeunes, à qui on n’a pas donné leur chance en équipe mineure ou qui ont dû arrêter leur sport pour suivre leurs études.

Des passionnés de hockey, qui ont découvert notre sport sur le tard, grâce à leurs enfants ou leurs connaissances. Ils intègrent les équipes loisirs des clubs et, à force de volonté, réussissent à faire leur place dans une équipe de compétition.



Les règles du hockey sont aménagées pour s’adapter aux contraintes et au niveau des participants : par exemple, les charges ne sont pas autorisées.





Carré final 2025 :





Pour succéder aux Français Volants, les 4 formations qui atteignent le haut de la pyramide de cette belle compétition sont : Serre Chevalier (3e du TF 2023) qui a éliminé en tournoi de ¼ de finale A Cléon (2e du TF2024), Vitry et Luxembourg

Marseille (3e du TF2024) qui a éliminé en tournoi de ¼ de finale B Anglet, Champigny et Epinal

Valence qui a éliminé en tournoi de ¼ de finale C Meudon, Limoges et La Roche-sur-Yon

Charleville-Reims qui a éliminé en tournoi de ¼ de finale D les Français Volants, Louviers et Le Havre.

Dans ce carré final, on trouve 3 équipes de la conférence Sud-Est. 3 équipes (Serre Chevalier, Marseille et Charleville-Reims) ont déjà atteint les 8e de finale, Valence est le petit poucet.



Photographe : © Max Lazzaroni



½ finales du 31 mai : Serre Chevalier 8 – 1 Charleville-Reims

Valence 6 – 3 Marseille Match pour la médaille de bronze Charleville-Reims 6 – 2 Marseille Finale (*) Serre Chevalier 3-2 Valence après prolongation Photographe : © Max Lazzaroni



Merci au jeune club des Monarques de Dreux qui ont fait honneur au hockey loisir



Ce week-end, brillamment organisé par le club des Monarques, coïncidait avec le premier anniversaire de l’inauguration de la patinoire : Les jeunes pousses du club ont participé à la fête, les équipes visiteuses ont apprécié l’accueil, tout comme la qualité de l’arbitrage. Cela nous a donné des rencontres correctes et de très bon niveau avecune finale pleine de suspens qui consacre l’équipe qui a le mieux maîtrisé son sujet sur ces 2 journées.

Bon anniversaire et longue vie aux Monarques !



(*) Nous rédigerons prochainement un article consacré à cette finale.





