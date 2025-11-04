Classement :

En tête En bas Les cinq premiers Avalanche Colorado Dallas Stars Carolina Hurricanes Anaheim Ducks New Jersey Devils Les cinq derniers 28) Maple Leafs

29) Saint-Louis Blues

30) Vancouver Canucks

31) Calgary Flames

32) Nashville Predators L’Avalanche, retour en force Avec 2 matchs de retard et 33 points, l’ex champion de la coupe est terriblement en forme ces derniers temps. Le club du Colorado en est à sa 9e victoire d’affilée. Il a déjà battu Tampa, Edmonton, Vancouver, Anaheim, Buffalo et les deux équipes de NY, Nashville et Chicago. La formation n’a connu qu’une seule défaite franche pour le moment. Les autres ont été arrachées en prolongation. Ils ont marqué pour le moment 88 et n’en ont pris que 50. Descente des Canucks Après un début de saison dernier d’anthologie, l’équipe de Vancouver est en berne. Elle connait un début plus que mitigé, ayant même du mal à gagné sur son sol. Le bond du Wild Le Minnesota Wild est monté comme une flèche en à peine plus d’une semaine. Il a ainsi pris 14 rangs, passant du 23e au 9e, après une défaite en prolongation contre Sans José et 4 victoire dont une aux tirs au buts contre les très forts Hurricanes. Montréal tombe dans ses anciens travers. Arrivés jusqu’à la plus qu’honorable 6e place au classement il y a dix jours, les Canadiens sont aujourd’hui tombés bien loin de la 16e place, symbole du milieu de tableau. Ils sont en effet 18e après 5 défaites dont deux très humiliantes : 1-5 contre Los Angeles et 0-7 contre Dallas. Un rayon de soleil pour les Sabres Bien que très en bas de la liste, l’équipe a battu bien comme il faut les Chicago Blackhawks le 21 novembre en marquant 3 buts par tier. 14 joueurs différents ont marqué au moins un point. Sacré travail d’équipe. A propos de Calgary Son équipe avant dernière, Devin Cooley interrogé a répondu ce qu’il fallait, d’une manière assez laconique et inhabituelle pour qu’on reconnaisse bien là le goalie qu’il est : "C’est pas grave, tout le monde s’en fout, de toute façon, tout le monde meurt à la fin » comprenez par là que cela ne sert à rien de s’échauffer trop le cerveau pour ce qui reste un jeu. Il affirme lui-même que ça lui évite de perdre le moral en se voyant et en voyant les autres bien jouer puis prendre des buts idiots derrière.





Les Oilers en chute libre : L'équipe d'Edmonton n'a gagné qu'un match sur les cinq derniers. Pourquoi est-ce vraiment un souci ? Parce que trois défaites ont été des grosses défaites. 1-5 contre les Sabres, 4-7 contre les Capitals et dernièrement 8-3 contre les Stars. "Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses" avoue McDavid. Au sujet du goaletending, il affirme par ailleurs que c'est un travail d'équipe et que c'est difficile pour un gardien d'être bon si le reste de 'l'équipe ne suit pas."

Waking up remembering we scored 8 goals in Edmonton last night ☀️ pic.twitter.com/fGvlx5LaSP — Dallas Stars (@DallasStars) November 26, 2025



Texier à Montréal !



Alexandre Texier a signé un contrat d'un an d’une valeur d'un million de dollars avec le Canadien de Montréal le 24 novembre, après avoir été libéré de son contrat par les Blues.

Son temps dans l’équipe de Saint-Louis n’a pas été une partie de plaisir, au vu notamment de son temps de glace faible voir très faible. La saison dernière, il n’avait joué que 34 match pour un total de douze points, autant d’assistances que de buts. La situation était encore plus désolante cette année. Il n’avait été que dans 8 rencontres depuis le début de la saison.

1x1M! Alexandre Texier s'amène à Montréal! 🤯 pic.twitter.com/rilxL3yUcR — RDS (@RDSca) November 23, 2025



Clairement, pour lui, la nouvelle est réjouissante. L’ancien Brûleur de Loups va sûrement trouver des francophones et puisque les Canadiens cherchent de la profondeur de jeu, ils seront servis. Texier est un joueur rapide avec de très bonnes mains, qui se déplacent vite sur tous les fronts. C’est donc donnant-donnant et l’équipe devrait lui offrir beaucoup plus de temps de jeu que ce qu’il n’avait auparavant.

Maintenant, il jouera au numéro 85. Il a d’ailleurs joliment montré ses talents en entrainement :

Welcome to the Habs power of friendship, Alexandre Texier



pic.twitter.com/JnNoTjjTAj — /r/Habs (@HabsOnReddit) November 25, 2025



L’homme-record a encore frappé



Alex Ovechkin a réalisé son 33e hat trick le 20 novembre, lors du match des Capitals contre les Canadiens au Centre Bell, match qui était qui plus est une victoire pour son équipe. Le monstre, parce qu’il semble raisonnable de l’appeler comme ça, à ce stade de notoriété et de talent, a marqué trois buts (ledit tour du chapeau) et ajouté une passe pour un total de quatre points.



Ce 33e tour du chapeau l'a placé à égalité avec Brett Hull (rien que ça) pour le 4e rang de l'histoire de la NHL pour le plus grand nombre de tours du chapeau. Pour l’instant, le record est encore détenu par Wayne Gretzky qui en a accumulé 50. Ce score lui a permis de monter au 10e rang de la ligue en nombre de points dans sa carrière, dépassant par là Joe Sakic, grand joueur de l’Avalanche au multiples trophées et double coupe Stanley.



Bancs vidés et goalie en guerre



Le 16 novembre, les Rangers rencontraient les Red Wings au Madison Square Garden. Pas de bagarre à l’horizon durant le match. Par contre, après le coup de sirène, c’était une autre paire de manches. Le match s'est terminé par une victoire serrée des Red Wings de Détroit (2-1). L'attaquant des Red Wings, Mason Appleton, a décoché un tir en direction du filet des Rangers après la fin du match. En voyant ça, le gardien des Rangers, Jonathan Quick, a cru à un manque de respect. Il s’est alors jeté sur Appleton.



Qui dit gardien en situation difficile dit réaction de toute l’équipe vers sa mascotte. Du coup, la totalité des joueurs des deux équipes, y compris les joueurs sur le banc, se sont précipités sur la patinoire pour faire tomber les gants aussi.

Les refs sont intervenus Jonathan Quick a pris une méconduite et Appleton aussi.

THE BENCHES CLEARED AFTER THE BUZZER IN NEW YORK 😱



Appleton shoots it into the empty net after the horn, and Jonathan Quick takes exception 😳 pic.twitter.com/e10kQEw6c9 — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2025

Rantanen hit Romanov



Il y a une semaine, les Islanders (l'équipe d'Alexander Romanov) et les Stars (l'équipe de Mikko Rantanen) ont joué un match au American Airlines Center, à Dallas. Vers la fin, Rantanen a frappé le défenseur des Islanders, Alexander Romanov, par derrière, le projetant violemment contre la bande. Romanov est resté au sol, et a finalement eu besoin d'aide pour quitter la patinoire. Malheureusement, la blessure était sérieuse et il pourrait manquer 5 à 6 mois de la saison pour une opération à l'épaule.

Rantanen a reçu une pénalité de 5 minutes pour avoir donné de la bande et une méconduite de 10, ce qui signifie qu'il a été expulsé du match.









En plus, finalement, c'est la réaction de l'entraîneur des Islanders, Patrick Roy, qui a le plus marqué les esprits et qui est devenue virale. Il s'est mis à hurler en direction de Rantanen et du banc des Stars. Le principal intéressé, quant à lui, a affirmé qu'il n'avait aucune intention de blesser Romanov, qu'il s'était fait accrocher et qu'il avait perdu l'équilibre. Son entraîneur a également défendu son joueur en disant que c'était un jeu malheureux.



1000 point pour Marchand



Marchand a cumulé 435 buts et 565 aides en 1116 matchs de saison. Cela lui fait officiellement mille points, le millième ayant été gagné le 13 novembre avec son équipe actuelle, les Panthers de Floride (rappelons-le encore une fois, puisque même des mois après c’est toujours étrange de le voir avec d’autres couleurs que le noir et le jaune.) En plus, c’était un match à domicile, en Floride, et lors d’une victoire contre les Capitals.



1,000 points in 1,116 games for Brad Marchand. 👏



What a player. pic.twitter.com/6hTfCRrEFK — NHL (@NHL) November 14, 2025

Morgan Geekie, sorti de l’ombre



Le centre canadien de 27 ans s’est fait cette semaine l’égal de McKinnon en nombre de buts marqués. Bien qu’il ne soit pas à la tête de la ligue en termes de points, la vedette de l’Avalanche en ayant 36 et lui 22, il n’empêche qu’il tire la bourre pour les buts car les deux sont ex-aequo avec 16 buts marqués pour son équipe, celle de Boston.



C’est une grande première pour le joueur qui jusque-là faisait des saisons tout à fait modestes, après avoir repêché par les Hurricanes en 2020. Il a marqué 3 puis 11, 21, 33 buts en saisons ces précédents années avant de faire ce début de saison assez fulgurant.

Players with more goals than Morgan Geekie this season:



- Nobody



He’s now tied with Nathan MacKinnon for the lead at 16. pic.twitter.com/sVD1Jx4lcs — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 22, 2025

Les pépites (et boulettes)



But contre son camp

Il y a 10 jours, William Nylander, le goalie des Maple Leafs, a fait l'impensable en poussant lui-même le palet dans sa propre cage. Le but a été attribué à Walker, des Blues. Malgré tout, le but fait mal, d'autant plus d'ailleurs que l'équipe des Leafs fait une saison catastrophique pour le moment qui leur vaut la 28e place du classement.











Arrêt signé Askarov (sur tir de Pastarnak)

This glove save by Askarov on Pastrnak 😵❌ pic.twitter.com/CFQzXQ7kTF — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 24, 2025





Collision

Impressionnante : entre Dowd et Andersen









Trois buts en 1 minute 40 chez les Canucks

Nos pauvres Canucks en bien mauvaise posture cette saison réalisent quand même ce bel exploit :



