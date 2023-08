Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Floorball EFCh : Bankówka Zielonka champion Les Nééerlandais d'Utrecht invaincus durant tout le tournoi retrouvent les Polonais de Zielonka également invaincu. Une finale logique dans cet euro floorball challenge, le vainqueur pourra disputer la champion cup avec les meilleures équipes continentales Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/08/2023 à 11:57 Tweeter Utrecht - Zielonka Utrecht - Zielonka

2 - 5 2 - 5

(0-2, 0-2, 2-1)

Photographe : Philippe Rouinssard

Progressivement la partie s'inverse et la charge du sanglier renverse les Néérlandais. La finale de l'EFCh 2023 met en scène les deux équipes les plus impressionnantes du tournoi. Utrecht démarre fort et surdomine le début de partie, mais la défense polonaise encaisse et Wojcik le meilleur portier du tournoi, fait le ménage.Progressivement la partie s'inverse et la charge du sanglier renverse les Néérlandais.

Les Polonais sont largement dominateurs mais le score en reste là après vingt minutes.



La deuxième période démarre tambour battant, il ne faut que trente secondes et un une-deux parfait entre Jachacy et Rydzewski pour que le second nommé alourdisse la marque. Il complète le tour du chapeau peu après. Il aurait même pu s'offrir un quatrième but en tir de pénalité, mais Ziani repousse. Le score est lourd et Utrecht ne parvient pas à reprendre pied dans la rencontre.



Au dernier tiers, il ne fallait pas encore revenir en retard à son siège, Kowalski inscrit un cinquième but dès la première minute de jeu. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Néérlandais accélèrent enfin mais sans parvenir à revenir au score. Finalement après plus de 50 minutes stérile, Piekema débloque le compteur d'Utrecht. Il reste moins de dix minutes à faire. Les efforts roses ne payent pas. Le gardien sort, le pressing s'accroît encore, Wolters double enfin le compteur néérlandais à 22 secondes de la sirène, la messe est dite.



Zielonka remporte logiquement cette finale de l'Euro Floorball Challenge 2023, un tournoi survolé avec aucun revers pour les Polonais. Dans cette finale après un début un peu timide, les sangliers ont piétiné leurs rivaux qui n'ont pu revenir au score que trop tardivement malgré un bel effort constant pour Utrecht. Bankówka Zielonka savoure donc sa médaille d'or et sa coupe mais il gagne également un billet pour la Champions Cup 2024 qui regroupe les clubs des meilleures nations européennes.

Le floorball européen de nouveau réuni à Besançon a offert un superbe spectacle au public venu nombreux entre fans et non-initiés. L'occasion de saluer le travail de la fédération internationale de floorball, du club bisontin et des bénévoles.







