Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Floorball EFCh : Le dernier coup de patte du lion L'Euro Floorball Challenge revient à Besançon. Les dragons locaux ont tout donné dans un match de très bonne facture mais s'inclinent sur le fil en fin de partie face aux Lions de Lviv Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/08/2023 à 10:40 Tweeter Besançon - Lviv

3 - 4 3 - 4

(2-0, 0-1, 1-3)

Semeniuk s'interpose à plusieurs reprises pour tenir le camp ukrainien. Svensson finit par ouvrir la marque logiquement pour les Dragons. En toute fin de premier tiers, le raid solitaire de Dinouart permet aux Comtois de mener 2-0. Photographe : Philippe Rouinssard



Au deuxième vingt la partie s'équilibre, les Lions montrent les dents mais Le Goff multiplie les parades pour sauver son équipe. Poussés par une poignée de supporters bruyants armés de drapeaux bleus et jaunes, Lviv parvient à débloquer son compteur dans la deuxième partie du tiers. Ilyk dans l'angle gauche vient cueillir le portier local. C'est sur ce score de 2-1 que s'achève la période.



Au dernier tiers le Floorball Club Lemberg met les bouchées doubles pour revenir. Les locaux plient et sont dominés. Ilyk égalise après à peine deux minutes de jeu. L'effort ukrainien se poursuit et la minute suivante Sheviak donne l'avantage aux lions 3-2. Le match est complètement renversé. Besançon parvient à reprendre pied dans la partie et presse de l'autre côté. Les tentatives sont payantes, Russo-Mendoza de loin égalise dans une clameur. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Dragons tentent de reprendre les devants et posent leur jeu, mais une mauvaise perte de balle dans l'axe permet à Sheviak de partir en contre rapidement et de remettre les Ukrainiens devant avec un tir à mi-hauteur 4-3.

Les locaux n'ont plus que deux petites minutes et ils sont pénalisés, ils ne pourront pas revenir. Les Bisontins démarrent bien la partie et mettent la main sur la balle.s'interpose à plusieurs reprises pour tenir le camp ukrainien.finit par ouvrir la marque logiquement pour les Dragons. En toute fin de premier tiers, le raid solitaire depermet aux Comtois de menerAu deuxième vingt la partie s'équilibre, les Lions montrent les dents maismultiplie les parades pour sauver son équipe. Poussés par une poignée de supporters bruyants armés de drapeaux bleus et jaunes, Lviv parvient à débloquer son compteur dans la deuxième partie du tiers.dans l'angle gauche vient cueillir le portier local. C'est sur ce score deque s'achève la période.Au dernier tiers le Floorball Club Lemberg met les bouchées doubles pour revenir. Les locaux plient et sont dominés.égalise après à peine deux minutes de jeu. L'effort ukrainien se poursuit et la minute suivantedonne l'avantage aux lions. Le match est complètement renversé. Besançon parvient à reprendre pied dans la partie et presse de l'autre côté. Les tentatives sont payantes,de loin égalise dans une clameur.Les Dragons tentent de reprendre les devants et posent leur jeu, mais une mauvaise perte de balle dans l'axe permet àde partir en contre rapidement et de remettre les Ukrainiens devant avec un tir à mi-hauteurLes locaux n'ont plus que deux petites minutes et ils sont pénalisés, ils ne pourront pas revenir.



Victoire serrée mais précieuse de Lviv dans une partie très disputée et agréable. Les Ukrainiens ont su attendre leur heure et prendre l'ascendant au dernier vingt. Un succès qui les place en tête de la poule à égalité avec les Polonais de Zielonka qu'ils affronteront ce midi. Les Dragons espèrent rebondir face aux Anglais de Cambridge cet après-midi. (2-0, 0-1, 1-3) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur