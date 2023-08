Hockey sur glace - Floorball EFCh : Zielonka invincible Besançon battu au premier match par Lviv mais vainqueur de Cambridge affronte pour son deuxième match de poule les Polonais de Zielonka qui ont gagné leurs deux matchs. Le Bankówka est donc largement favori Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/08/2023 à 23:22 Tweeter Besançon - Zielonka Besançon - Zielonka

0 - 2 0 - 2

(0-0, 0-0, 0-2) (0-0, 0-0, 0-2)

Photographe : Philippe Rouinssard

Dans un match solide et disputé les deux équipes se neutralisent pendant quarantes minutes. Au dernier tiers les Dragons poussent mais la porte reste close grâce à de solides performances de Wojcik devant le filet des sangliers. Nakonieczny part en contre et débloque le score à 6 minutes du score. Les Comtois tentent de revenir en vain, pire encore ils encaissent un second but dans les dernières secondes signé Nieskorski.



Le Bankówka termine en tête du groupe A avec trois victoires en trois matchs. Les Polonais défieront Utretch invaincu de l'autre groupe en demi-finale de l'EFCh. Besançon tentera de terminer cinquième avec un ultime match face aux Dahuts du Lac d'Annecy. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo