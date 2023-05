Hockey sur glace - NHL - National Hockey League En route pour les finales de conférences ! Bilan des quarts de finale de la NHL US/Canada, Hockey Hebdo Roxane le 16/05/2023 à 21:22 Tweeter Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL Europe (@nhleurope)



Stars - Kraken



Ne pas gagner mais ne pas perdre non plus.



En accédant à cette place incroyable de quarts de finale, le Kraken de Seattle a prouvé qu’il était capable de grimper loin et d’être un adversaire redoutable. On se souviendra d’ailleurs que l’équipe a réussi à battre le Colorado, champion en titre !



L’amertume de la défaite est donc très mitigée et paradoxale. Puisque le Kraken aurait pu gagner, une défaite fait mal. Mais puisqu’il est arrivé là, si jeune, et qu’il s’est battu comme un diable, c’est qu’il a des beaux jours devant lui.

this team did things no one thought we could do.



proud is an understatement. pic.twitter.com/KgfUr8kmDK — x - Seattle Kraken (@SeattleKraken) May 16, 2023

Golden Knights – Oilers



Défaite de l’or noir contre l’or tout court



La troupe de McDavid n’aura pas eu le dernier mot. Beaucoup de colère s’est accumulée lors des 6 matchs qui opposait l’équipe du Nevada à celle de l’Alberta. Les joueurs dégoutés, dont le capitaine au n°97, ont exprimé à quel point cette défaite sonné comme un échec pour eux.



Le point de tension a culminé au moment de la traditionnelle poignée de main échangée entre perdants et vainqueurs. Leon Draisaitl a très vite retiré sa main de celle d’Alex Pietrangelo, attaquant de Vegas qui lui avait donné un coup de crosse gratuit sur les poignet deux matchs avant. Il avait d’ailleurs reçu un match de suspension pour ce geste.



Les images du coup :



Alex Pietrangelo gives Leon Draisaitl a two-handed slash after an empty net opportunity. pic.twitter.com/wziPdleLDx — Sportsnet (@Sportsnet) May 11, 2023

Panthers – Maple Leafs



Un rêve de courte durée



La malédiction n’aura donc pris fin qu’un temps. Non seulement les Maple Leafs n’ont pas accédé aux demi-finales mais ils sont passés à deux doigts d’une humiliation sévère. Il était moins un match que la Floride ne les balaie. Certains fans avaient déjà sorti leurs balais dans les rues d’ailleurs.



Cependant, une avance de 3-1 ne pouvait tenir bien longtemps et, la bande de Toronto doit maintenant se préparer pour la saison prochaine.





Toronto Maple Leafs fans watching their team get eliminated every year pic.twitter.com/gzwaupm4mK — Pardon My Take (@PardonMyTake) May 13, 2023

Canes – Devils



Ouragan dévastateur dans le New-Jersey



Carolina en 5. Seulement cinq match pour sortir les Diables qui étaient pourtant troisième au classement ! C’est la première fois que les Canes seront de la partie pour les demi-finales en 3 ans.



Le match 4, tout comme les deux premiers était une vrai boucherie, du moins au niveau du score. Les deux premiers matchs avaient été perdu 1 – 5 et 1 - 6 par le New Jersey. Le quatrième a de nouveau été perdu 1 – 6. Le deuxième tiers de ce match était d’ailleurs particulièrement odieux à vivre pour les Devils qui ne savaient plus quoi faire. Ils ont changé le gardien mais le mal était déjà fait. En moins de 5 minutes, ils avaient pris quatre buts. Pour le moral, on avouera qu’il y a mieux.







May 13, 2023 — Carolina Hurricanes (@Canes) We love this city. We love this team. We love y’all. pic.twitter.com/RGyr856Lo2 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.









trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur