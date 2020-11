Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus ENGO : Notre nouveau partenaire Depuis la fin des annes 1970 engo produit de diffrents rambardes de patinoire et accessoires servant scuriser clturer les patinoires de faon optimale. Les rambardes professionnelles pour hockey sur glace en vitrorsine, ainsi que les lments structure lgre assurent une scurit maximale. C'est depuis plus de trente ans qu'engo dveloppe et produit des surfaceuses pour patinoires de n'importe quelle dimension et pour n'importe quelle utilisation. Depuis plus de 25 ans que les surfaceuses silencieuses moteur lectrique accomplissent leurs tches dans le respect des dispositions lgales sur la protection de l'environnement. Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo St ENGO le 12/11/2020 16:40 Tweeter Rambardes de patinoire / accessoires / surfaceuses à moteur électrique

Depuis 40 ans, engo produit des rambardes de haute qualité et technicité, ainsi que des accessoires pour les patinoires, afin d’assurer la sécurité à la fois des joueurs de hockey, mais aussi des autres pratiquants des sports de glace.



Engo propose notamment la rambarde flexible PPS (Player Protection System), spécialement conçue pour prévenir les risques de blessure. Composé d’aluminium et de plastique renforcé de résine, la rambarde PPS est l’outil professionnel ultime pour garantir le plus haut niveau de sécurité sur les patinoires.





Engo propose également une gamme performante et innovante de surfaceuse à glace, à moteur électrique. Chaque patinoire, selon sa taille et ses spécificités, pourra trouver le modèle adapté à ses besoins : de l’Ice Puma à l’Ice Lyon, en passant par les modèles intermédiaires, dont le best-seller Ice Wolf et l’Ice Tiger. Engo propose notamment la rambarde flexible PPS (Player Protection System), spécialement conçue pour prévenir les risques de blessure. Composé d’aluminium et de plastique renforcé de résine, la rambarde PPS est l’outil professionnel ultime pour garantir le plus haut niveau de sécurité sur les patinoires.Engo propose également une gamme performante et innovante de surfaceuse à glace, à moteur électrique. Chaque patinoire, selon sa taille et ses spécificités, pourra trouver le modèle adapté à ses besoins : de l’Ice Puma à l’Ice Lyon, en passant par les modèles intermédiaires, dont le best-seller Ice Wolf et l’Ice Tiger.

Les machines engo sont conçues pour être à la fois performantes et innovantes, pour faciliter le travail de la glace et l’exploitation des patinoires : moteurs électriques pour l’entrainement et les accessoires, contrôle électronique des fonctions de travail et des outils, aide au pilotage, automatisation des tâches, monitoring des fonctions et de la maintenance etc.



Engo propose également sur ses machines une nouvelle technologie de batterie et de recharge pour encore plus de performance : la technologie lithium-ion. Durée de vie allongée, poids plus léger, temps de recharge plus court, sans maintenance régulière, plus de sécurité avec zéro risque d’émission d’oxyhydrogène…



Engo est partenaire à de nombreuses ligues professionnelles de hockeys et a fourni des équipements pour de nombreux événements de glace internationaux (championnats IIHF, ISU, JO etc.).



Engo c’est 645 rambardes, 1200 surfaceuses dans 50 pays.



Plus d’information sur engo.it

Les machines engo sont conçues pour être à la fois performantes et innovantes, pour faciliter le travail de la glace et l’exploitation des patinoires : moteurs électriques pour l’entrainement et les accessoires, contrôle électronique des fonctions de travail et des outils, aide au pilotage, automatisation des tâches, monitoring des fonctions et de la maintenance etc.Engo propose également sur ses machines une nouvelle technologie de batterie et de recharge pour encore plus de performance : la technologie lithium-ion. Durée de vie allongée, poids plus léger, temps de recharge plus court, sans maintenance régulière, plus de sécurité avec zéro risque d’émission d’oxyhydrogène…Engo est partenaire à de nombreuses ligues professionnelles de hockeys et a fourni des équipements pour de nombreux événements de glace internationaux (championnats IIHF, ISU, JO etc.).Engo c’est 645 rambardes, 1200 surfaceuses dans 50 pays.



une société du groupe depuis 2018

Distribué en France par TechnoAlpin France SAS - info@technoalpin.fr © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo