Entretien avec Chamy la Mascotte des Pionniers Depuis quelques années sont apparues au sein des clubs de hockey sur glace d'étranges créatures. Des peluches géantes qui ont pour rôle d'animer les soirées de match. Hockey Hebdo a fait la connaissance de l'une d'elles : Chamy, la mascotte des Pionniers qui a bien voulu nous consacrer un petit entretien express. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 01/01/2022 à 09:00

Créée il y a quelques années Chamy est une peluche géante animée qui évoluait dans l’aréna Richard Bozon à Chamonix lors des matchs de hockey sur glace. Après une petite interruption de quelques saisons voilà que Chamy a repris du service il y a trois ans.

En temps normal Chamy a droit de faire des bêtises mais il ne s’exprime pas ou guère, il ne parle pas lors de ses élucubrations mais il a bien voulu consacrer une interview expresse à Hockey Hebdo.



Bonjour Chamy, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Bonjour, je suis Chamy la mascotte du club de hockey sur glace « Les Pionniers de Chamonix ». Une peluche géante vivante représentant un chamois doux et affectueux.





Qui est Chamy ?

Avant j’étais juste est un fervent supporter des Pionniers avec les tambours… qui au fil des saisons s’est investi dans le club. De là, il m’a été proposé d’être l’animateur, l’animation vedette des Pionniers. J’ai franchi le pas car une telle proposition ne se refuse pas. Ainsi Chamy la mascotte officielle du club chamoniard a repris du service après quelques années de vacances…



Photo Facebook Chamy



Pas trop dur d’endosser ce « rôle » de mascotte officielle ?

De passer de Supporter lambda à Supporter vedette n’a rien d’évident. La première année a été dure parce qu’on ne sait pas trop ce que le club est en droit d’attendre hormis de l’animation surtout quand on est novice en la matière. On ne sait pas trop comment se positionner vis à vis du club, des supporters, des partenaires, du public en général. On se demande si on n’en fait pas trop ou pas assez lors de nos élucubrations. Et puis au fil des jours, on se fond dans la peau de la peluche puis dans l’ambiance de l’aréna même si l’on ne se sent pas toujours à l’aise de peur de commettre quelques bévues.

Peu à peu on s’aperçoit que tout glisse, alors on reste soi-même c'est-à-dire Chamy joyeux compagnon animateur de soirées hockey que les Pionniers gagnent ou perdent.





Quel est le rôle de Chamy, la soirée type ?

Le rôle de Chamy, c’est avant tout une image du club. Les jours de matchs, il accueille les spectateurs. Il anime l’avant match, il tente de mettre de l’ambiance pendant le match, il comble les temps morts du jeu. Entre chaque tiers Chamy fait des photos, des selfies avec le public. Dès qu’il y a but, forcément Chamy est un peu fou, il va monter sur la balustrade et montre sa joie pour susciter une réaction du public. Dernièrement Chamy a été doté d’un canon à confettis et dès qu’il y a but, il fait exploser une charge de confettis dans les tribunes…



Photo Facebook Chamy



Chamy fait-il des prestations en dehors de la patinoire ? Des matchs ?

Chamy a fait des déplacements à l’extérieur à Grenoble sur des rencontres du championnat, puis à Chambéry pour un match de Coupe de France. Il fait aussi quelques interventions en ville à Chamonix pour la promotion des matchs. Lors d’une Coupe du monde de ski de descente Kandahar à Chamonix Chamy s’est invité sur la raquette d’arrivée pour faire des photos avec des grands noms du ski dont Alexis Pinturault…





Des anecdotes ? avec joueurs, sponsors, public, enfants…

La dernière en date, le dernier match des Pionniers, il y a quelques jours, le pire moment de la vie de Chamy entre deux tiers à la pause, Chamy joue avec des spectateurs au foot avec de grosses balles et là Chamy chute et perd sa tête. Cela a été un moment de solitude à quatre pattes essayant de remettre la tête sur les épaules en urgence. Les trois quatre secondes ont paru très longues et ce fut vraiment un grand moment de solitude.

Les bons moments ce sont les victoires fêtées avec le gardien Richard Sabol avec un show.

Autre bon moment anecdotique où Chamy s’est incrusté sur une photo officielle de fin de match de Grenoble qui immortalisait sa victoire.

Une anecdote bien particulière avec les partenaires. Chamy se retrouve derrière un monsieur d’un certain âge chauve alors Chamy n’a d’autre reflexe que de lui caresser le crâne tout en le chahutant. Le Monsieur se retourne Chamy vit alors un autre grand moment de solitude. Surpris par la personnalité du Monsieur, Chamy reste comme figé « Mince ce Monsieur est un partenaire important pour les Pionniers. Et là une question se pose dans la tête de Chamy : « Est-ce que je n’ai pas fait une grosse bétise ? » En fait ce Monsieur face à la grande peluche attendrissante a pris le geste avec humour. Mais ce fut un moment assez fort.



Photo Facebook Chamy



Chamy suis-tu l’équipe des pionniers en déplacement, as-tu fait de belles rencontres avec d’autres mascottes ?

Comme je l’ai déjà dit, je suis allé à Grenoble. J’ai été merveilleusement bien accueilli par le club et j’y ai rencontré Jeff la mascotte des Bruleurs de Loups. Pour l’occasion nous nous sommes « éclatés sur la glace ». Depuis nous sommes des amis.

Lors d’un match de Coupe de France Chamy déplacé à Chambéry où il a été très bien accueilli et a pu côtoyer l’Eléphant leur mascotte.

Entre mascottes les échangent sont cordiaux, amicaux même si les échanges des équipes que nous représentons sont plus sportifs. Nous sommes là pour mettre de l’ambiance.

Chamy aimerait faire d’autres déplacements mais cela reste des projets comme celui d’aller voir Raphy la mascotte de Gap…





Chamy a-t-il un bon souvenir de ses prestations ?

Le match souvenir des 110 ans du Club de Chamonix qui a eu lieu mi novembre où Chamy a dansé au milieu du groupe de musicien invité lors du concert live entre chaque tiers temps. Bon ce soir-là on n’a pas gagné mais çela a été un superbe moment où Chamy s’est éclaté.

Autre bon souvenir c’est lorsque quelqu’une personne en fin de match est venu voir Chamy pour le complimenter et lui dire « Bravo cela a été superbe, bonne prestation, tu as bien bossé, bien assuré ».



Photo Facebook Chamy



Comment est-il possible de suivre les aventures de Chamy ?

Chamy a un compte facebook et un compte Instagram pour suivre son actualité.

https://www.facebook.com/chamy.lespionniers





Le petit mot de la fin.

Chamy remercie Hockey Hebdo. Il donne rendez-vous à tous les lecteurs de HH et les invite à venir nombreux voir les Pionniers évoluer à la patinoire Richard Bozon à Chamonix.

« Go Go les Pionniers ! »





Hockey hebdo te remercie pour cet entretien.



