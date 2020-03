Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Nantes (Les Corsaires) Entretien exclusif chez les Corsaires de Nantes La saison régulière touche à sa fin, Bruno Maynard Directeur Sportif des Corsaires de Nantes nous reçoit en présence de Sébastien Charpentier Entraineur du Hockey Mineur, Pierre Sanchez Coach U17 Elite, pour évoquer la saison et les objectifs du club Nantais avec notamment la création d’une section U20 Elite Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 03/03/2020 à 10:00 Tweeter

HH- Bruno, Peux-tu nous faire un retour sur la saison des Corsaires de Nantes et nous confirmer les objectifs pour l’équipe de Division1



Bruno MAYNARD : Les objectifs du club de Nantes restent les mêmes que ceux du début de saison. Dans un premier temps en ce qui concerne l’équipe fanion c’est la possibilité d’accéder à la Ligue Magnus, mais sur un moyen terme. Car avant cela il faut se professionnaliser en interne, et il nous manque beaucoup de choses. Aujourd’hui nous n’avons pas l’objectif majeur d’aller jouer en Magnus nous ne sommes pas prêts, le club n’est pas prêt. Sportivement évidemment si ça arrive on irait … mais en interne nous ne sommes pas prêts. Il nous manque trop de choses comme un Responsable matériel, il nous manque des créneaux de glace pour les entrainements de l’équipe première, du budget pour salarier un peu plus les joueurs, car ceux qui ont un travail à côté ne peuvent pas s’entrainer plus. Nous avons un coût d’hébergement qui est assez important par rapport à d’autres villes que nous avons en face de nous, il nous manque un commercial supplémentaire.

Il nous manque surtout une patinoire où nous serions un peu plus chez nous, aujourd’hui nous avons beaucoup d’obligations vis-à-vis de la patinoire dont les contraintes sur les créneaux horaires, et la capacité d’accueil. Nous sommes sur le travail d’une nouvelle tribune.

La Ligue Magnus représente beaucoup de contraintes, le coût des déplacements passer de 26 matchs à 42 matchs en saison régulière, tout ceci sont des coûts supplémentaires et aujourd’hui le club de Nantes ne peut pas faire face, donc nous ne sommes pas prêts. Financièrement nous ne sommes pas prêts, dans la structure du club l’organisation de matchs en semaine ça demande du personnel et des bénévoles, même si nos bénévoles sont formidables dans la semaine cela demande une toute autre implication. Aujourd’hui le club de Nantes veut aller vers ça, mais il y a beaucoup de travail à faire en amont. La formule de la Division 1 convient parfaitement à Nantes, nous sommes un bon club de D1 dans sa structure, au niveau de l’accueil des joueurs de la façon dont nous les considérons par le matériel, les hébergements, les déplacements. La structure en elle-même est aussi bien que certains clubs de Magnus, sauf que pour rester en Ligue Magnus il faut être plus sérieux et plus professionnel. Monter en Ligue Magnus c’est une chose mais y rester en est une autre et si c’est pour faire le yoyo, je pense que la municipalité et nos partenaires ne l’apprécieront pas.



HH- Quels sont les ambitions à plus court terme ?



Bruno MAYNARD : Cette année nous avons eu l’embauche d’un deuxième entraineur, et nous avons pris l’option d’avoir une personne étrangère au hockey Français et nous sommes très contents aujourd’hui d’avoir Sébastien parmi nous. Sébastien nous apporte beaucoup de choses par son expérimentation. L’entraineur de l’équipe première a besoin d’être un peu plus soutenu et Sébastien fait pas mal le boulot avec Pierre qui est sur le Hockey Mineur. Leur priorité est sur le Hockey Mineur, ils le savent, on aurait besoin d’articuler notre structure sportive d’une autre façon en mettant en place une équipe U20 Elite. Cette équipe pourrait permettre à l’entraineur d’être détaché pour la D1, car notre souhait est de faire le lien U20 Elite – Division1.



HH- Un retour sur les résultats de la Division 1 ?



Bruno MAYNARD : Je ne vais pas me cacher derrière les blessures des joueurs et des suspensions. C’est quelques choses que nous aurions pu anticiper, mais ça m’a permis de mettre le doigt sur un problème du club. Quand on se retourne, on s’aperçoit que l’on n’a pas de réserve et c’est surtout ça le problème. Il n’y a personne pour palier en cas de blessures et même numériquement aux entrainements c’est compliqué d’avoir quelqu’un de performant capable de suivre. Avoir des joueurs blessés ça arrive, tous les clubs ont des joueurs blessés. Nous n’avons pas les moyens financiers de remplacer un joueur blessé. L’arrivée de Custosse a fait suite au départ de Quentin Mahier qui était déjà chez nous. On a un peu anticipé la blessure de Quentin Mahier. Le départ de Mahier nous a fait énormément de mal car il a été remplacé par Custosse numériquement, et le renfort supplémentaire n’est jamais arrivé pour les raisons financières. Nous ne pouvons pas faire deux saisons avec des blessures de joueurs majeurs sans avoir personne, ainsi nous avons clairement pris la décision de créer une équipe U20 Elite.

HH- Quel déroulement pour la création de l’équipe U20 Elite ?



Bruno MAYNARD : Pour cette U20 Elite, nous souhaitons recruter des joueurs aussi capables de jouer en D1 la saison prochaine, c’est un point très important pour nous. Nantes va déposer un dossier de candidature à la FFHG pour évoluer dans la poule D. Dans cette poule évidemment ce n’est pas le top Elite des deux premières poules A et B, mais nous savons qu’il y des bons joueurs en C et en D et notre avantage nous ferons jouer nos jeunes en D1. Nous souhaitons recruter quelques bons joueurs U20 Elite qui sont prêts à venir à Nantes pour les études en numéro 1, le Hockey en U20 Elite et en D1. Ce sera un contrat de 3 objectifs et il est important pour nous. Notre objectif sera de les aider à cela.



HH – Arrivé en début de saison à la tête du Hockey Mineur, Sébastien peux-tu te présenter et nous faire un retour sur ton parcours et ton expérience dans le milieu du Hockey ?



Sébastien CHARPENTIER : Arrivé à Nantes en début de saison, je suis un ancien Gardien de But professionnel j’ai joué une quinzaine d’années à peu près à tous les niveaux, je n’ai jamais sauté les étapes, je suis passé par les clubs écoles, les repêchages. J’ai passé quelques années à Washington (Capitals NHL) comme gardien substitut de Olaf KÖLZIG, ensuite je suis parti en Russie quelques saisons, j’ai poursuivi en Autriche et en Allemagne je suis resté en Europe pendant 7-8 ans. Dans mes dernières années de joueurs j’avais déjà planifié ma transition de joueur à coach. Je suis passé à la tête du programme sport études dans ma ville natale de Drummondville où j’avais la chance dès mes premiers moments de coach de côtoyer des entraineurs renommés. J’ai été avec Mario DUHAMEL qui est par la suite parti à l’Avalanche du Colorado (NHL) Martin RAYMOND qui a suivi Guy BOUCHER à Tampa-Bay (Lightning NHL) et à Ottawa (Senators NHL). J’ai tout de suite baigné avec des Coachs qui étaient passionnés et qui m’ont transmis beaucoup de choses. Puis ma famille était déjà très ouverte à revenir en Europe, et comme j’avais eu des gens de Nantes dans les stages dans les dernières années, j’avais des contacts et puis quand l’opportunité est arrivée on n’a pas hésité très longtemps. On a dit Ok on se lance et on va faire un peut de hockey en France.





HH- quel constat pour cette première saison à Nantes ?



Sébastien CHARPENTIER : C’est une première année c’est beaucoup d’observations, beaucoup de constats sur certaines petites choses, et j’ai la chance de travailler avec Pierre SANCHEZ qui lui a joué à un bon niveau en France, il a commencé à coacher et il y a quelques questionnements auxquels Pierre était capable de me répondre, de me diriger puis ensuite comme je répète à tout le monde, chaque fédération, chaque Pays à ses petits problèmes et ajustements à faire, mais nous on travail au quotidien avec des jeunes, on essaie de les développer et créer des bonnes habitudes de travail, pour qu’ils prennent du plaisir et qu’ils s’améliorent. Que ce soit n’importe où dans le monde ça se ressemble beaucoup.



HH- Comment trouves-tu le niveau du Hockey Mineur à Nantes ? :



Sébastien CHARPENTIER : Le plus compliqué c’est que nous avons deux trois niveaux d’écart sur la glace en même temps, on n’a pas d’équipe formée concrète. On aimerait un petit peu structuré cet aspect parce que quand on planifie des entrainements avec chaque groupe on doit s’ajuster et on n’a pas d’entrainements efficaces. On doit pouvoir structurer et améliorer l’efficacité de nos entrainements dans l’avenir.



HH- Peux-tu nous faire un retour sur la saison de l’équipe U17 Elite ? :



Sébastien CHARPENTIER : Pour l’équipe U17 Elite ça se passe bien, on est exactement où l’on veut être dans la Poule E, notre sort est entre nos mains. Nous avons fait beaucoup de vidéos dans les dernières semaines avec Pierre. L’évolution de l’équipe est flagrante, il y a de très bonnes choses. Je pense qu’il y a une très bonne écoute et un bon lien entre les joueurs et Pierre. Je pense qu’il a réussi à vendre son planning et ses objectifs à l’équipe et ça se passe super bien. L’un de nos objectifs est de pouvoir garder nos jeunes U17 Elite et de pouvoir leur offrir un niveau supérieur. Le but d’avoir une U20 Elite, c’est d’avoir la réserve, c’est d’avoir les joueurs capables d’aider notre équipe D1, mais aussi tous nos joueurs présents au club doivent avoir une chance d’atteindre ce niveau. C’est notre objectif quotidien de les préparer à être de niveau U20 Elite.



HH- Quels sont les profils de joueurs recherchés pour la U20 Elite ?



Sébastien CHARPENTIER : Leur provenance m’importe peu. Pour le recrutement on souhaite des jeunes sérieux qui viennent pour les études et passionnés de Hockey c’est le profil recherché. On souhaite avoir des jeunes avec qui on peu avoir du plaisir à travailler, dans un bon atmosphère un bon environnement de travail. Nous avons quelques restrictions dans notre recrutement sur le groupe d’âge. On a une liste des priorités dans le dossier de la U20 Elite, mais on regarde ce qui peut être profitable à notre équipe D1. Le gros du job c’est le recrutement d’aller voir les jeunes et de bien vendre notre journée de détection qui est prévue le 17 Avril 2020 à Nantes.

On souhaite recevoir les candidats, faire des rencontres avec les familles, expliquer ce que nous pouvons offrir comme études, car à Nantes nous sommes privilégiés dans ce domaine. La journée de détection n’est pas seulement de s’asseoir et regarder les jeunes patiner mais de découvrir l’ensemble et le portrait global.

N’importe qui peut s’inscrire. On va répondre à tout le monde on va étudier chaque dossiers et candidatures envoyés, prendre le temps d’analyser puis on confirmera à tout le monde nos réponses par la positive ou la négative.



