Hockey sur glace - Hockey en France EPISODE 3 DES VALIDATIONS : FFHG-CNSCG DECISIONS à l’issue de sa réunion du 18 juillet 2025, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs. FFHG / CNSCG - communiqué du 18/07/2025, Hockey Hebdo La redaction /cs le 19/07/2025 à 06:30 Tweeter Communiqué de la FFHG / CNSCG - du 18/07/2025

COMMUNIQUE DE LA FFHG / CNSCG



AMIENS Société : Dossier VALIDE

Association : Dossier VALIDE

ANGERS Société : Dossier en cours d’étude, convoqué le 24 juillet

Association : Dossier en cours d’étude, convoqué le 24 juillet

ANGLET Société : Dossier en cours d’étude, entendu le 10 juillet

Association : Dossier en cours d’étude

BORDEAUX Société : Non validé, dossier de l’association non-reçu dans les délais

Association : non-validable, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de

remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

BRIANCON Société : Dossier en cours d’étude convoqué le 24 juillet

Association : Dossier en cours d’étude

CERGY-PONTOISE Société : Non validé, dossier de l’association non-reçu dans les délais

Association : Non validé, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de

remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

CHAMONIX Société : VALIDE

Association :VALIDE

GAP Société : Dossier en cours d’étude

Association : Dossier en cours d’étude

GRENOBLE Société : Dossier en cours d’étude

Association : Dossier en cours d’étude

MARSEILLE Société : Non validé, dossier de l’association non-reçu dans les délais

Association : Non validé, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de

remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

NICE Société : Dossier en cours d’étude

Association : Dossier en cours d’étude

ROUEN Société : Dossier en cours d’étude

Association : Dossier en cours d’étude



CAEN VALIDE CHAMBERY Association : VALIDE

Société :VALIDE CHOLET VALIDE DUNKERQUE Dossier en cours d’étude EPINAL VALIDE HCMP Dossier en cours d’étude LYON VALIDE MEUDON VALIDE MONT-BLANC VALIDE avec mesures d’encadrement * MORZINE VALIDE avec mesures d’encadrement * NANTES Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *

Association : VALIDE NEUILLY sur MARNE VALIDE STRASBOURG Société : VALIDE

Association : VALIDE TOURS VALIDE VALENCIENNE VALIDE avec mesures d’encadrement * Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du

non-respect des mesures d’encadrement. Cette décision est susceptible d’appel.

VILLARD de LANS VALIDE avec mesures d’encadrement *



BREST Association : VALIDE

Société : VALIDE avec mesures d’encadrement * ANNECY VALIDE CHALONS en CHAMPAGNE VALIDE CLERMONT-FERRAND VALIDE COURBEVOIE VALIDE DAMMARIE NON VALIDE EVRY-VIRY VALIDE PARIS - FRANCAIS VOLANTS NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de

remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

LA ROCHE SUR YON NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de

remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

LUXEMBOURG VALIDE MONTPELLIER VALIDE MULHOUSE VALIDE ORLEANS Dossier en cours d’étude REIMS NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

ROANNE VALIDE avec mesures d’encadrement * TOULOUSE - BLAGNAC VALIDE VALENCE VALIDE

La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine pour poursuivre l’étude financière

des dossiers.

MESURES D'ENCADREMENT



* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur

www.hockeyfrance.com

