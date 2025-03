Canada Champion !

C’est Le Canada qui a remporté une victoire épique contre les États-Unis à la finale du Tournoi des Quatre Nations. Le match s'est déroulé au TD Garden de Boston. Alors que les matchs opposant la Finlande à la Suède étaient presque amicaux, les matchs entre les deux puissances hockeyeuse nord-américaines avaient des allures de véritable guerre. Il y en allait d’une espèce de fierté cruellement chauvine qui ne pouvait se régler qu’à coup de palets au fond.



Comme un présage de la suite, le Canada a ouvert le score grâce à Nathan MacKinnon, au début de première période. Les États-Unis ont égalisé peu de temps après avec un but de Brady Tkachuk, fidèle au poste. Aucun des adversaires ne voulait laisser la plus petite miette à l’autre et le match est resté serré, chacun poussant du coude et jouant aux petits chevaux. Le score était à 2-2 à la fin du temps réglementaire.

En prolongation, avec un but à la hauteur de sa légende, c'est Connor McDavid qui a scellé la victoire pour le Canada avec un tir puissant qui a battu le gardien américain Connor Hellebuyck. Le Canada de remporter le tournoi avec un score final de 3-2, rassurant les citoyens de la fleur d’érable sur le domination dans leur sport national.

O CANADA! 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦#4Nations pic.twitter.com/NaCRLIrnoG — Hockey Canada (@HockeyCanada) February 21, 2025

CLASSEMENT

Winnipeg à nouveau sur le devant de la scène. La série de victoires des Jets de Winnipeg s'est arrêtée à 11 matchs le 20 février. Leur série impressionnante a pris fin lors d'un match contre les Predators de Nashville (pourtant tout en bas du classement), où ils ont été battus 2-1. La victoire des joueurs à dents de sabre s’est d’ailleurs faite malgré l'absence de Roman Josi, blessé.

Les Jets avaient réussi à établir la plus longue série de victoires de l'histoire de la franchise pendant cette période.



Autre série intéressante, celle des Tampa Bay Lightning aujourd’hui à 7 victoire d’affilée. Contre les Ottawa Senators deux fois 5-4 et 4-3, contre les Detroit Red Wings 3-2, les Montreal Canadiens 4-1, le Seattle Kraken 4-1, les Edmonton Oilers 4-1 et enfin les Calgary Flames 3-0. The big cat, leur gardien, Andrei Vasilevskiy, a indéniablement été un élément clé de cette série. Pour la saison en cours il est à plus de 92 % d’arrêt en moyenne !

De sérieux blessés

Kirby Dach, centre des Canadiens de Montréal, a subi une blessure au genou droit lors d'un match contre les Sénateurs d'Ottawa le 22 février. Le choc et l’origine de la blessure semblent par certains côtés assez mystérieux. En effet, le joueur a terminé le match sans problème apparent, mais c’est après qu’il a ressenti une douleur accrue. Les examens ont révélé une blessure significative nécessitant même une intervention chirurgicale.

Dach a été opéré mais cette blessure met fin à sa saison actuelle. C'est la deuxième fois en moins de deux ans que Dach subit une opération au genou, la première ayant eu lieu en octobre 2023 après coup de Jarred Tinordi.

Kirby Dach underwent successful surgery on his right knee, the Canadiens announced



He's expected to make a full recovery before the start of next season pic.twitter.com/P6sIImRoOB — Sportsnet (@Sportsnet) February 28, 2025



Adam Fox, le défenseur vedette des New York Rangers, et son épaule sont pour l’instant bien amochés. Le choc à eu lieu au derby contre les New York Islanders le 25 février. En défendant dans sa propre zone, Fox a reçu une pénalité pour accrochage sur l'attaquant des Islanders, Kyle MacLean, ce qui a entraîné une chute violente sur la glace. Il a immédiatement ressenti une douleur à l'épaule et a quitté la glace pour se rendre directement au vestiaire. Ce sont tout de même les Rangers qui ont remporté le jeu 5 à 1.

Fox a été placé sur la liste des blessés mais il est optimiste quant à son retour avant la fin de la saison.

Pour s'adapter à son absence alors qu'ils se battent pour une place en PO, ils ont rappelé Matthew Robertson de l'équipe affiliée de la Ligue américaine de hockey, les Hartford Wolf Pack.

Adam Fox has now left the game. Looks like he popped his collarbone. Full play plus repley. #NYR pic.twitter.com/xfD3DjKg1q — David 🏒 (@DaveyUpper) February 26, 2025



Boston en sueur : Charlie Mc Avoy et Hampus Lindholm sur la liste des blessés

Et encore une épaule. Quoiqu’on la connaissait déjà. Charlie McAvoy s’est blessé à l'épaule droite lors du match des États-Unis contre la Finlande le 13 février au 4 Nations Face-Off. Après son retour à Boston, il a développé une infection à ladite épaule, nécessitant une hospitalisation et une intervention chirurgicale.



Hampus Lindholm, autre défenseur des Boston Bruins, s’est blessé le genou le 12 novembre en bloquant un tir lors d'un match contre les St. Louis Blues. Cette blessure a entraîné une fracture de la rotule et a nécessité une intervention chirurgicale. Lindholm est actuellement en rééducation, mais il est peu probable qu'il revienne jouer cette saison. C’est donc un sacré trou dans la défense des Bruins qui cette saison… peinent.

Une femme de talent

Hier, Jessica Campbell, l'entraîneuse adjointe des Seattle Kraken, a été honorée par la Seattle Sports Commission en recevant le prix de la "Sports Story of the Year" hier. Cette distinction permet de reconnaitre son parcours exceptionnel et son impact dans le monde du sport. En 2024, Campbell est devenue la première femme à entraîner une équipe de la LNH. Avant cela, elle avait déjà montré de quoi elle était capable en 2022 en devenant la première femme à entraîner AHL avec les Coachella Valley Firebirds, les menant jusqu'à la finale de la Coupe Calder !



Très tôt leadeuse, elle est dès ses matchs en junior, deux fois capitaine. Elle a remporté une médaille d'or aux championnats provinciaux de Saskatchewan avec les Melville Millionaires en 2006.

Elle a ensuite joué pour le programme de hockey féminin des Cornell Big Red de l'Université puis dans la Ligue canadienne de hockey féminin avec les Calgary Inferno et dans le championnat suédois avec les Malmö Redhawks. Elle a également représenté l'équipe nationale féminine du Canada, remportant une médaille d'argent au Championnat du monde féminin de l'IIHF en 2015.



Campbell a commencé sa carrière d'entraîneuse en 2017. Elle a entraîné l'équipe nationale allemande, les Nürnberg Ice Tigers et les Malmö Redhawks. En 2022, Campbell est donc devenue la première femme à entraîner dans AHL avant de remettre l’exploit dans la plus prestigieuse ligue du monde. En 2024, elle a fait l'histoire en devenant la première femme à entraîner une équipe de NHL en tant qu'entraîneuse adjointe des Seattle Kraken. 🚨Historic hire!🚨



Jessica Campbell becomes the first full-time female Assistant Coach in #NHL history as she joins Dan Bylsma’s @SeattleKraken coaching staff.



👏👏👏 pic.twitter.com/Mo1F76w0yD — NHL Coaches’ Association (@NHLCoachesAssoc) July 3, 2024

Les progrès d’Alexandre le Grand

Alex Ovechkin continue de se rapprocher du record de buts de Wayne Gretzky. Actuellement, il a marqué 883 buts en carrière, ce qui le place à seulement 11 buts du record de 894 buts de Gretzky. Au cours de la dernière semaine, Ovechkin a marqué plusieurs buts importants, notamment un triplé contre les Edmonton Oilers le 23 février 2025 et un but contre les Calgary Flames le 25 février. Avec 24 matchs restants dans la saison régulière, Ovechkin a encore bien assez de temps pour atteindre et dépasser ce record historique ; s’il continue à jouer avec son rythme présent. Les fans ont calculé qu’à cette allure, le dépassement se ferait aux alentours du 12 avril.

Trevor Zegras suspendu

Trevor Zegras, attaquant des Ducks d'Anaheim, a été suspendu pour trois matchs sans salaire en raison d'un coup à la tête de Michael Rasmussen, attaquant des Red Wings. L'incident s'est produit le 23 février lors de la deuxième période du match. Zegras a infligé un coup tardif à Rasmussen après que ce dernier ait déjà libéré le puck.

Ryan Hartman aussi, plus, et puis un peu moins

Ryan Hartman, attaquant des Wild du Minnesota, avait été suspendu, et là… ça fait beaucoup plus mal, pour 10 matchs le 3 février après un geste de rudesse à l'encontre de Tim Stützle, attaquant des Sénateurs d'Ottawa. Après un appel de l'Association des joueurs de la LNH, le commissaire Gary Bettman a réduit la suspension à 8 matchs le 24 février. Bettman a estimé que la suspension initiale de 10 matchs était disproportionnée par rapport aux suspensions antérieures de Hartman, qui avait déjà été suspendu pour 3 matchs en avril 2024 pour avoir lancé son bâton vers un arbitre. Hartman a déjà purgé 4 matchs de cette suspension et sera éligible pour revenir au jeu le 4 mars.

L'immense succès des Stadium Series

Les matchs des Stadium Series attirent souvent des foules importantes mais cette année, les organisateurs prévoit une affluence record. Le match entre les Blue Jackets de Columbus et les Red Wings de Detroit au Ohio Stadium devrait accueillir plus de 90 000 personnes, ce qui en ferait l'une des plus grandes foules de l'histoire de la LNH.

It’s Stadium Series day in Columbus! Who do you have winning at Ohio Stadium, the Blue Jackets or Red Wings? 🏟️#CBJ #LGRW pic.twitter.com/Q9pGKpbtKz — SleeperNHL (@SleeperNHL) March 1, 2025



Pépites



Alex Nedeljkovic : boudeur frustré



Lors du match contre les Philadelphia Flyers le 27 février, Alex Nedeljkovic, gardien des Penguins, n'a pas aimé être retiré du jeu par l'entraîneur Mike Sullivan. Nedeljkovic avait concédé trois buts en 27 minutes.

En quittant la glace, Nedeljkovic a frappé sa crosse contre son poteau, à jeté son bloqueur et est rentré au banc en claquant la porte. Le coach avait pourtant pris la bonne décision et les Penguins ont réussi à revenir dans le match et à l'emporter 5-4 en prolongation grâce à un but d'Evgeni Malkin.

Nedeljkovic is RATTLED about getting yanked from the net pic.twitter.com/lV3b8JxLIS — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 28, 2025

Une démo de contrôle de palet signée Caufield :

COLE CAUFIELD WITH THE OT GOAL OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/Wrv8Kfk9C9 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 28, 2025